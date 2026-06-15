そごう横浜店にて「期間限定！横浜たんす屋バザール」を開催

株式会社紅輪

リユースたんす屋は、2026年6月24日（水）から7月5日（日）までの期間、そごう横浜店8階＝催会場にて「期間限定！横浜たんす屋バザール」を開催いたします。

本イベントでは、リユースきものを中心に、新品浴衣や振袖、七五三アイテムなど幅広いラインナップ揃え、初心者から愛好家まで、きものの魅力を楽しんでいただける充実した内容となっております。

■イベント概要

イベント名：横浜たんす屋バザール

開催期間：2026年6月24日（水）～7月5日（日）

時間：10：00～20：00 (最終受付 19：00)

会場：そごう横浜店 8階＝催会場

所在地：神奈川県横浜市西区高島2-18-1

アクセス：「横浜駅」下車、東口よりポルタ地下街中央通路を直進

お問い合わせ：045-557-8530

（受付時間：11：00～21：00 / たんす屋 Tokyo135° 横浜ビブレ店）

＞ 横浜たんす屋バザール詳細はこちら :https://tansuya.jp/lp_202606_tansuya_yokohama/

「横浜たんす屋バザール」注目の特別企画

リユースきもの詰め放題（11,000円／税込）

毎回好評の人気企画「詰め放題」が今回も登場。お気に入りのきものを自由に選べるお得な企画です。

夏の装いに最適な浴衣コレクション

これからの季節にぴったりの新品浴衣と半幅帯を豊富に取り揃えています。

・新品浴衣：5,800円（税込）～

・新品半幅帯：1,650円（税込）～



七五三用品特集

七五三関連の商品も、新品・リユースともに幅広く取り揃えています。

振袖・袴コレクション

特別な日を彩る装いも充実。

・リユース振袖：22,000円（税込）～

・二尺袖：7,700円（税込）～

・女袴：3,300円（税込）～

着物リメイクブランド「絹彩」

伝統的な着物を現代のファッションとして再提案するリメイクブランド「絹彩」が登場。サステナブルな視点からも注目の企画。着物の魅力を詰め込んだアロハシャツ・スカーフが人気の商品です。

きものクリニック（期間限定）

7月3日（金）～7月5日（日）の3日間限定で開催。

お一人様5点まで対象の「丸洗いキャンペーン」を実施し、大切な着物のメンテナンスをサポートします。※事前のご予約をお願いいたします。

たんす屋ならではの魅力

個性豊かなリユースきものが集結

たんす屋では、伝統的な柄からモダンなリメイク品まで、多彩なリユース着物を展開。リユースならではの手に取りやすい価格で、一点ものとの出会いを楽しめます。

着物専門スタッフによる丁寧なサポート

「どの着物を選べばいいのか分からない」「着こなしに自信がない」といったお悩みも、着物専門スタッフが丁寧に対応。お客様に合わせたコーディネート提案で、安心してお買い物を楽しめます。

初心者でも安心して楽しめる空間

たんす屋は、初心者の方でも気軽に和装に触れられる、オープンで親しみやすい空間です。

ルールに縛られすぎることなく、身近な存在としてきものを感じていただけます。

試着をしながら、洋服を選ぶような感覚で、あなただけのお気に入りの一着を見つけてください。

※内容・特典は予告なく変更または終了する場合がございます。

※掲載画像は、イメージを含みます。

※イベントの詳細および最新情報につきましては、公式ご案内HPをご確認ください。

＞ 横浜たんす屋バザール詳細はこちら :https://tansuya.jp/lp_202606_tansuya_yokohama/

企業情報



＜たんす屋について＞

1999年からリユース着物の買取‧販売のパイオニアとして全国で実店舗を展開し、多くのファンに支えられているリユース着物の大手ブランドです。HPでは「たんす屋」に関する告知や店舗情報を配信しています。またオンラインストアではリユース着物をリーズナブルな価格でご購入いただけます。

〒213-0002

神奈川県川崎市高津区二子3-31-3 MKグループ二子ビル 3階

たんす屋HP：https://tansuya.jp/



＜こうじ屋について＞

明治44年創業。京都で連綿と受け継がれてきた確かな技術をもとに、着物の丁寧なお手入れと修復を行う悉皆（しっかい）業〈着物のあらゆる修繕を承る〉のお店です。

着物に関することなら、どうぞお気軽にご相談ください。

〒213-0002 神奈川県川崎市高津区二子3-31-3 MKグループ二子ビル1階

TEL：044-819-8212 営業時間：10:00～17:00 定休日：土日

こうじ屋HP：https://kimonoyasan.co.jp/koujiya/

＜まるやま・京彩グループについて＞

まるやま・京彩グループは、創業55周年となる老舗呉服専門店です。2024年に、全国100店舗を達成いたしました。創業以来「きものを着たい人を着る人に」をメインテーマに努力研鑽を重ね、今後も幸せと喜びが溢れるきものライフを創造していきます。

企業サイト： https://mk-kimono.co.jp/

ブランドサイト： https://www.kimonoyasan.co.jp/

※本プレスリリースは「たんす屋」が所属する「まるやま・京彩グループ」の本部「株式会社紅輪」が発信しています。

＜株式会社紅輪＞

住所： 〒213-0002 神奈川県川崎市高津区二子3-31-3 MKグループ二子ビル 3階

電話： 044-281-4529（月～金／10:00～17:00 土・日休み）