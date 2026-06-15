東京都「令和8年度 起業家体験イベント」などを開催　都内の小中学生を対象に参加者を募集

株式会社角川アスキー総合研究所

株式会社角川アスキー総合研究所（本社：東京都文京区、代表取締役社長：垣貫真和）は、東京都が小中学校向け起業家教育推進事業の一環として実施する、令和8年度（2026年度）「起業家体験イベント」および「起業家体験ワークショップ」の参加者を順次募集することをお知らせします。

角川アスキー総合研究所は、2021年度より東京都小中学校向け起業家教育推進事業を受託し、運営事務局を務めています。東京都産業労働局と連携し、次世代を担う子どもたちの起業家精神の育成を目指して本事業に取り組んでいます。

東京都は、これからの産業を担う若い世代を含む幅広い層が起業を目指せるよう、裾野を広げるための取り組みとして、都内の小中学生を対象に起業家体験イベントを実施します。

令和8年度は、1日で実施する「起業家体験イベント」、全5日間で実施する「起業家体験ワークショップ」を開催しますので、ぜひご参加ください。

1.起業家体験イベント

会社ってどうやって作るの？を1日で体験！

会社の設立から市場調査、資金調達、原材料の仕入れ、広告制作、販売・決算までの流れをグループで体験する1日体験イベントです。このプログラムを通じて、会社を立ち上げる楽しさや、仲間と挑戦する面白さを知り、「自分で会社をつくる」といった将来の新しい選択肢を広げてもらうことを目指しています。

定員：各回30名（申込者多数の場合は抽選。抽選結果は7月下旬にご案内します）

参加費：無料（会場までの交通費は自己負担です。会場に食事や飲み物のご用意はありません）

■小学4～6年生

<23区エリア>

日程：8月1日（土）9:30～18:00

会場：角川アスキー総合研究所 市ヶ谷オフィス（千代田区五番町3-1 五番町グランドビル7F）

募集期間： 6月15日（月）～ 7月12日（日）

<多摩エリア>

日程：8月8日（土）9:30～18:00

会場：オープンイノベーションフィールド多摩 八王子館 （東京都八王子市明神町3-5-1 2F）

募集期間：6月15日（月）～ 7月19日（日）

■中学生

<23区エリア>

日程：8月2日（日）9:30～18:00

会場：角川アスキー総合研究所 市ヶ谷オフィス（千代田区五番町3-1 五番町グランドビル7F）

募集期間： 6月15日（月）～ 7月12日（日）

<多摩エリア>

日程：8月7日（金）9:30～18:00

会場：オープンイノベーションフィールド多摩 八王子館 （東京都八王子市明神町3-5-1 2F）

募集期間：6月15日（月）～ 7月19日（日）

2.起業家体験ワークショップ

5日間で「起業家」の考え方を体験しよう！

課題の情報収集、アイデアの創出、アイデアブラッシュアップ、ビジネスモデルの策定、プレゼンテーション、振り返りなどの全5日間のプログラムで起業家としての思考を学び、世の中の課題をビジネスで解決するマインド、スキルを身に付けます。実社会で活躍する講師とともに、新しいビジネスを考える楽しさや、仲間と困難を乗り越える力を育み、未来を切り拓くアントレプレナーシップを養います。

定員：小学4～6年生 10名、中学生 10名（申込者多数の場合は抽選。抽選結果は10月中旬にご案内します）

参加費：無料（会場までの交通費は自己負担です。会場に食事や飲み物のご用意はありません）

募集期間：7月31日（金）～10月11日（日）

日程：

＜DAY1＞11月14日（土） 小学生の部：10:00～12:30／中学生の部：14:00 ～16:30

＜DAY2＞11月21日（土） 同上

＜DAY3＞11月28日（土） 同上

＜DAY4＞11月29日（日） 同上

＜DAY5＞12月 5日（土） 小中学生合同実施： 13:00～17:00

会場：

＜DAY1～4＞

角川アスキー総合研究所 市ヶ谷オフィス（千代田区五番町3-1 五番町グランドビル7F）

＜DAY5＞

Tokyo Innovation Base（千代田区丸の内3-8-3 Sushi Tech Square 2F）

問い合わせ窓口

小中学校向け 起業家教育推進事業運営事務局（株式会社角川アスキー総合研究所内）

詳細・応募方法「小中学生 起業家教育プログラム」公式サイト(https://kigyouka-kyouiku.metro.tokyo.lg.jp/#event)をご覧ください

電話：03-5840-7603（平日10:00～17:00）

E-mail ：kigyouka-kyouiku@lab-kadokawa.com

起業家教育とは

起業家教育は、起業家や経営者だけに必要な特殊な教育というわけではありません。高い志や意欲を持つ自立した人間として、他者と協働しながら新しい価値を創造する力など、これからの時代を生きていくために必要な力の育成のための教育手法です。

株式会社角川アスキー総合研究所について

角川アスキー総合研究所は、メディア運営やコンテンツ制作で培った知見を生かし、調査、コンサルティング、マーケティング、ビジネスソリューション、出版、教育支援など幅広く事業を展開しています。コンテンツ力、メディア力、リサーチ力を総合的に活用し、企業・自治体・官公庁など、お客様の課題解決に取り組みます。

事業内容：

メディア運営、調査・コンサルティング、各種マーケティング、ソリューション事業、出版、教育支援事業ほか

公式サイト：https://www.lab-kadokawa.com/