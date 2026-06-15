【Orion×NEW ERA(R)】人気コラボから初のゴルフコレクションが登場

オリオンビール株式会社

オリオンビール株式会社（本社：沖縄県豊見城市、代表取締役社長 兼 執行役員社長CEO 村野 一）は、アメリカ発のスポーツ・ライフスタイルブランド「NEW ERA(R)」のゴルフコレクションとコラボレーションしたオリジナルグッズを、2026年6月15日（月）より（※一部商品は7月上旬発売）、オリオンビール公式通販およびオリオンオフィシャルストアにて発売します。

2025年7月のコラボ開始以来、ご好評をいただいているNEW ERA(R)とのコラボアイテムですが、今回は初めてゴルフコレクションに特化したラインナップを展開します。レンジケースや、ドライバーカバーなどのゴルフアクセサリーに加え、ポロシャツやハーフパンツ、Tシャツなどのアパレルアイテムを発売します。

動きやすさを追求しながら、シンプルかつスタイリッシュなデザインに仕上げており、ゴルフシーンはもちろん、日常でも使いやすいデザインとなっています。沖縄のビールブランドとグローバルなアパレルブランドの出会いから生まれた、ここだけの特別なコレクションをお楽しみください。

商品概要

NEW ERA(R) × ORION 鹿の子ポロシャツ

カラー：black

サイズ：M,L,XL,２XL

価格：\10,000（税込）

NEW ERA(R) × ORION ミッドネックTシャツ ホワイト

カラー：ブラック/ホワイト

サイズ：M,L,XL,２XL

価格：\8,500（税込）

NEW ERA(R) × ORION ショートパンツ

カラー：ブラック

サイズ：M,L,XL,２XL

価格：\10,500（税込）

NEW ERA(R) × ORION コラボ 940AF ALL MESH FLAG フラッグロゴ（ブラック）

カラー：ブラック/ホワイト

サイズ：フリー

価格：\5,000（税込）

NEW ERA(R) × ORION コラボ ヘッドカバー

カラー：ブラック

価格：\6,500（税込）

NEW ERA(R) × ORION コラボ CAP POUCH S ORIO OSFMキャップポーチ

カラー：ブラック

価格：\6,000（税込）

NEW ERA(R) × ORION コラボ DRIVER COVER BLK 25J ドライバーカバー

カラー：ブラック

価格：\5,500（税込）

※7月上旬発売

NEW ERA(R) × ORION コラボ レンジケース

カラー：ブラック

価格：\10,000（税込）

※7月上旬発売

販売場所

■オリオンビール公式通販： https://shop.orionbeer.co.jp/

■オリオンオフィシャルストア（那覇市・本部町）：https://orionhotel.co.jp/naha/shop/

https://www.okinawaresort-orion.com/facilities/orionshop/

NEW ERA(R)について

NEW ERA(R)は米国で1920年に設立された100年を超える歴史を持つスポーツ・ライフスタイルブランドです。 MLB（メジャーリーグベースボール）唯一の公式選手用キャップサプライヤーであり、そのルーツはスポーツにありますが、数多くのブランド、アーティストとのコラボレーションや、新しいスタイル、カテゴリーの商品を生み続けることで、ファッション・カルチャーの領域でも高い支持を受けています。 代表的なモデルの59FIFTY(R)をはじめ、多彩なシルエットのヘッドウェアから、アパレル、バッグ、アクセサリーまで多彩なラインナップを展開しています。