スキンケア迷子は多い？ケア方法・肌悩み・商品選びのリアルを調査【1000人アンケート】

スキンケアの基本は3つ！

株式会社ナビット

スキンケアとは、肌の手入れのうち「洗う」「保湿」「保護」の3つの行程のことを言います。



クレンジングや洗顔で顔を「洗う」、化粧水などで「保湿」する、乳液やクリームなどで肌を「保護」するの3つです。



スキンケアは、乾燥や紫外線によるダメージから肌を守るために行われます。他にも、肌の汚れを落として清潔に保つことで、ニキビなどの肌荒れなどのトラブルを防ぐことにもつながります。

ナビットは、全国の主婦を中心としたモニター会員1000人を対象に「スキンケアについて」アンケートを実施しました。

・調査期間：2026年4月

・調査機関：株式会社ナビット

・調査対象：20代～80代の男女

・有効回答数：1000人

・調査方法：Web

普段からスキンケアをしている人は、8割強

【調査】

普段からスキンケアをしていますか？（対象：1,000名）

「普段からスキンケアをしていますか？」という質問については、「している」が82.8％、「していない」が17.2％という結果になりました。スキンケアを行っている人が8割強でした。

普段行っているスキンケアは「洗顔」「化粧水」

【調査】

どのようなスキンケアをしていますか？(複数選択)※回答数3,935人

「どのようなスキンケアをしていますか？」という質問を複数選択可で行ったところ、「洗顔」が751人、「化粧水」が699人、「クレンジング」が504人と続きました。洗顔をしたり、化粧水を使ったりしている人が多いようです。

お肌の悩みで気になることは「シミ・くすみ・日焼け」

【調査】

お肌の悩みで気になることは何ですか？(複数選択)※回答数2,208人

「お肌の悩みで気になることは何ですか？」という質問を複数選択可で行ったところ、「シミ・くすみ・日焼け」が600人、「たるみ・シワ」が514人、「乾燥・カサつき」が391人という順になりました。「シミ・くすみ・日焼け」に悩んでいる人が多いようですね。

スキンケア製品を選ぶ際、最も参考にしているのは「口コミサイト」が最多

【調査】

スキンケア製品を選ぶ際、最も参考にしている情報は何ですか？（対象：1,000名）

「スキンケア製品を選ぶ際、最も参考にしている情報は何ですか？」という質問については、「口コミサイト」が20.4％、「店頭のテスター・接客」が12.5％、「家族・知人からの情報」が9.7％と続きました。口コミサイトを参考にしている人が多いようです。

みんなのおすすめスキンケア商品

今回は、「おすすめのスキンケア商品があれば教えてください」という質問をフリー回答で実施しました。一部回答を原文のままピックアップして紹介します。

「無印良品の薬用クリアケアシリーズ柑橘系の香りや、さっぱりしっとりした使い心地が好きです」

「皮膚科医のアドバイスでそれぞれの肌質と症状に合った商品を使うと良いと思います」

「最近使って良かったのが、メラノCの化粧水。ワントーン肌が明るくなった気がしました」

特に多かったのは「無印良品」次いで「キュレル」、「ニベア」や「ちふれ」等身近な店舗で購入しやすいブランド名が複数挙がりました。



高価格帯の商品に限らず、手に取りやすさや使い心地、自分の肌に合っているかどうかを重視して選んでいる人が多いようです。

スキンケアは洗顔や化粧水だけじゃない！？

今回のアンケート結果から、洗顔や化粧水など、日常的にスキンケアを行っている人が多いことがわかりました。

スキンケアは、肌悩みや生活習慣に合わせて、自分に合った方法で無理なく続けることが大切です。

忙しい毎日の中で、スキンケアの前に「深呼吸」を取り入れるなど、自分の肌と向き合う時間をつくってみるのもよいでしょう。

深呼吸をすることで気持ちが落ち着き、リラックスした状態でスキンケアに向き合いやすくなります。

毎日のケアを心地よく続けながら、肌も心もいたわっていきたいですね。

「1000人アンケート」とは

「1000人アンケート」は、回答モニター付きのアンケートサービスです。回答モニターは主婦を中心とした全国63,400人のうちの1000人がアンケートにお答えします。カード決済のWebサービスですので、24時間365日稼働しており、ビジネスのスピード感を阻害しません。プリセットを使ったアシスト機能で始めての方でも簡単にアンケートが始められます。

1000人アンケートの特長

1.アシスト機能を使って設問を自分で編集

2. 全国63,400人の主婦層（20代～）が最短2日で回答

3. データレポートやテキストマイニングも対応(オプション)

4. カード決済なのでいつでもアンケート実施が可能

1000人アンケート価格表

ナビットの「1000人アンケート」是非ご利用ください！

★「1000人アンケート」詳細はこちら★

https://survey.navit-research.jp/

★「1000人アンケート」お申し込みはこちら★

https://survey.navit-research.jp/welcome/sign_up

【会社概要】

■会社名 株式会社ナビット

■代表者 代表取締役 福井泰代

■設 立 2001年1月

■所在地 東京都千代田区九段南1-5-5 九段サウスサイドスクエア8F

■ＴＥＬ 03-5215-5713

■ＦＡＸ 03-5215-5702

■ＵＲＬ https://www.navit-j.com/

■E-Mail webmaster@navit-j.com

【本リリースの引用・転載時のお願い】

・事前に株式会社ナビット 広報担当まで連絡頂けますようお願い申し上げます。

・クレジットと出典元のリンクを明記していただきますようお願い申し上げます。

＜例＞「株式会社ナビット（データ活用なう）が実施した調査結果によると…

https://www.navit-j.com/media/?p=110000