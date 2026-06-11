長野県茅野市キャリア支援カフェ「KiiTOS」事業を長野・諏訪の株式会社アックス・キャリアが承継、「BOTTO（ボットー／＝没頭）」へリブランド

株式会社アックスキャリア

「活躍できる環境が見つかる」--そのコピーを掲げ、求職者一人ひとりと対面で、時間と手間をかけて自己分析を重ねていく"キャリアカフェ"として運営されてきたキャリア支援サービス「KiiTOS（キートス）」。

KiiTOSは株式会社IKI&IKI（代表取締役：橋本芳裕／メイン事業：採用代行）で生まれ、長野・諏訪の株式会社アックス・キャリアとの共同事業として育てられてきました。このたび同事業を株式会社アックス・キャリア（本社：長野県諏訪市）が承継し、ブランド名を「BOTTO（ボットー）」へと刷新したことをお知らせします。「BOTTO」は「没頭」を意味します。あわせて、KiiTOSを立ち上げた福島太晴が、事業とともにアックス・キャリアへ移り、同社の代表取締役社長に就任。茅野駅前での3年を起点に、「活躍できる環境が見つかる」場を全国へ広げていく新体制が始動します。

■ 概要

- サービス名：KiiTOS（キートス） → BOTTO（ボットー） へリブランド- これまでの体制：KiiTOSは株式会社IKI&IKIで創業し、株式会社アックス・キャリア（長野県・諏訪）との共同事業として運営- 事業承継：KiiTOS事業を 株式会社IKI&IKI から 株式会社アックス・キャリア（長野県・諏訪）へ譲渡- 新体制：KiiTOSの創業者・福島太晴がアックス・キャリア代表取締役社長に就任。前代表の溝口健二は代表取締役会長に- 特徴：創業者が事業とともに譲渡先へ移り、経営トップとして継続する「創業者継続型の事業承継」- 実績：本拠点「茅野駅前店」（2023年5月開業）で3年間に累計300名以上が会員登録。この実績を起点に全国展開を進めていく

KiiTOSは、福島太晴が株式会社IKI&IKIの取締役として自ら立ち上げたサービスです。IKI&IKI（代表取締役：橋本芳裕／メイン事業：採用代行）とは今後も地方都市で協業し、福島は同社の取締役を兼任しながら、両社の橋渡し役を担います。

■ BOTTOというサービス

BOTTOは、ひとことで言えば「活躍できる環境をプロデュースするサービス」です。

求職者にとっては、「活躍できる＝没頭できる環境を見つけるサービス」。

私たちは、活躍は努力や才能ではなく「環境」で決まると考えています。買ったばかりのゲームに自然とやり込んでしまうように、人は合った環境では放っておいても没頭する。週5日働くということは、人生のほとんどが仕事です。だからこそ、その時間に没頭できるかどうかは、人生そのものを左右します。

BOTTOのやり方は、業界の常識とは逆を行きます。

- 求職者へ：60分の自己分析セッションを5回・約1～2ヶ月かけて行い、仕事だけでなく人生に向き合いながら、どんな環境でなら没頭できるのかを一緒に見極めます。- 「応募」ではなく「見学」から：行って・話して・働いてみないと分からない。だからまず見学から始めます。- 企業へ：紹介する会社は1社1社を実際に取材します。会ったこともない会社を勧めることはしません。- 集客：求人広告に頼らず、世界観の発信による口コミ・SNSで求職者と出会う。だからこの手間のかかるやり方が成立します。

拠点はカフェのような場所です。地域のキャリアのハブとして、気軽に立ち寄れる場所であることを大切にしています。

■ 事業譲渡・新体制について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/184703/table/2_1_26c65c5268bd88c7ca334bb34b8383bc.jpg?v=202606110851 ]株式会社IKI&IKI 代表取締役・橋本芳裕

「KiiTOSは、本気で人と向き合うなかで生まれたサービスです。その想いがいちばん活きる場所へ、事業ごと託すことができて嬉しく思います。採用支援に強みを持つ当社として、これからも一緒に色んな地域で展開して歩んでいきます。」

株式会社アックス・キャリア 代表取締役会長・溝口健二

「諏訪の地で積み上げてきたものを、BOTTOという新しい形で次の世代へ。福島とともに、長野から全国へ『没頭できる環境』を届けていきます。」

■ 創業者メッセージ｜福島太晴

01. 私の原体験

私は工業高校を出て、製造業のエンジニアとして働き始めました。身についたのはニッチで汎用性のない技術で、「自分はもうここでしか通用しない、転職もできない」と思い込んでいました。頑張ろうとしても、頑張れなかった。当時は環境のせいにしていましたが、本当はただ、自分に合っていなかっただけでした。

深く考えずに退職して、外に出てみて、痛感しました。「未経験でも活躍できるフィールドは、いくらでもある」。それは思い込みだったんだと。

あの頃の自分に、いちばん知っておいてほしかったことです。スキルがニッチでも、転職できないと思い込んでいても、「そういう選択肢があるよ」と。

インターンでいくつかの仕事を経験するなかで、合うフィールドに出会いました。生まれて初めて、仕事に没頭できた。心から楽しいと思えた。あの感覚を、もっと多くの人に届けたい--それがBOTTOの出発点です。

KiiTOSをやってきたなかで、身近な人を失う出来事もありました。あのとき、選択肢はちゃんとあったんだと、伝えられていたら。その想いも、この事業の根っこにあります。

02. 業界の問題点

人材業界に対しては、ずっと違和感を持っていました。人を右から左に流すように、効率だけで大きく稼げてしまう構造。効率化が行き過ぎて、求人媒体では、会ったことも話したこともない会社に、いきなり「応募ボタン」から始まる。エージェントも「○○業界に詳しい」くらいの粒度で人を紹介していく。

それで本当に、その人が没頭できる環境に出会えるのか。私はずっと疑問でした。

人生のほとんどを占める仕事を、そんなに雑に決めていいはずがない。だからBOTTOは、あえて手間をかけます。何度も会って、話して、見学して、企業も1社ずつ取材して。非効率に見えるかもしれませんが、それが一番精度の高いマッチングだと信じています。

一方で、企業と求職者の間に立つマッチングではなく、完全に求職者寄りのプロデュースサービスという立ち位置を意識しています。

03. これからの展望

茅野駅前に店を構えて、3年が経ちました。これまでに累計300名以上の方が会員として登録してくれました。人口5万人、商圏にして20万人ほどの地方の町です。やってみて気づいたのは--地方でも、いや、地方だからこそ、困っている人がいるということでした。情報にタッチする機会も、出会える環境も限られている。だからこそ、ここで積み上げてきたものを、これから全国へ広げていきます。

都心には、もともと機会があふれています。けれど地方では、企業も求職者も、選択肢に出会う入口そのものが少ない。だからこそ、地方でこそBOTTOをやる意味があると思っています。

広げ方は、急ぎません。BOTTOの世界観に共感してくれた、同じ志を持つ仲間と一緒に広げていきたい。

正直に言えば、このビジネスモデルは「ボランティアっぽい」と言われることも少なくありません。途中で、成り立たないかもしれないと思ったこともありました。事業として成り立たせる力もいる。

求職者にしっかりと価値を届けることを第一にしながら、企業と接点を持つ機会も多いからこそ、地方企業の課題解決を手伝うBPO（業務外部委託）のような形でも価値を提供し、地方企業の成長に寄与していく。関わる人すべての力になりながら、私たち自身も、事業としてきちんと成長していきます。

無理に規模を追うのではなく、共感してくれた人を仲間にしながら、社会的な価値と持続的な成長を両立する--私たちは「ゼブラ企業」を目指します。

「活躍できる環境をプロデュースする」--この一点に、これからも没頭していきます。

■ 代表者プロフィール

福島 太晴（ふくしま・たいせい）

株式会社アックス・キャリア 代表取締役社長 ／ 株式会社IKI&IKI 取締役

1996年生まれ。JXエネルギー（現・ENEOS株式会社）にエンジニアとして約4年間勤務。2019年に独立し、フリーランスとしてベンチャーの現場に飛び込む。2020年以降は、マーケティングや新規事業の立ち上げを軸に、古着屋・カフェ・ホテルの創業／運営、採用支援・マーケティング支援サービスの立ち上げなどを手がける。その歩みのなかでキャリア支援サービス「KiiTOS」を立ち上げ、2023年5月、長野・茅野に初の拠点を開業。2026年、事業を株式会社アックス・キャリアへ承継し同社代表取締役社長に就任、ブランドを「BOTTO」へと刷新した。

■ 会社概要

会社名：株式会社アックス・キャリア

カフェ所在地：長野県茅野市ちの 3072-1,1F

代表取締役社長：福島太晴

代表取締役会長：溝口健二

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社アックスキャリア

Email：t.fukushima@iki-2.com