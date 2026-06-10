大人気ゲーム「Poppy Playtime」より大人気ハーレーソーヤーとプロトタイプを含む選べるアクリルスタンドが発売決定！

インフォレンズ株式会社

エンターテインメント関連商品を輸入・製造販売するインフォレンズ株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役CEO：安川 洋)は、大人気のホラーゲーム「Poppy Playtime」のアクリルスタンドを2026年8月下旬より順次発売開始することを発表いたします。

【販売について】

・Poppy Playtime アクリルスタンド（ハーレーソーヤー＆ヤーナビー）

・Poppy Playtime アクリルスタンド（プロトタイプ＆ポピー）

予約開始：2026年6月10日（水）

発売時期：2026年8月下旬より順次発売開始

【商品情報】

商品ページ :https://bit.ly/4g2nfHj- Poppy Playtime アクリルスタンド（ハーレーソーヤー＆ヤーナビー）大人気ゲーム「Poppy Playtime」より、Chapter4「Safe Haven/セーフヘイブン」に初登場したハーレーソーヤー＆ヤーナビーのアクリルスタンドが登場！不気味さと魅力をあわせ持つ2人を再現した、ファン必見のコレクションアイテムです。- Poppy Playtime アクリルスタンド（プロトタイプ＆ポピー）大人気ゲーム「PoppyPlaytime」より、プロトタイプ＆ポピーのアクリルスタンドが登場！プロトタイプとポピーを一つのスタンドに飾ることで、際立つ二人の身長差。Playtime社の「おもちゃ巨大化計画」の恐ろしさをその手で実感しましょう！

価格：各\1,650（税込）

発売日：2026年8月下旬予定

商品サイズ：H120×D120 (mm)

【Poppy Playtimeとは】

2021年10月にSteam版、2022年3月にモバイル版、さらにPlayStation版やNintendo Switch版、Xbox版もリリースした、ホラーゲーム。

国内でもYouTubeでのゲーム実況配信をきっかけに子どもからティーンなど若者たちの間で大ブレイク。2026年2月19日には最新作「Poppy Playtime」Chapter 5 「Broken Things」の配信が開始し、話題沸騰中の注目作品です。

【類似品・模倣品にご注意ください】

現在国内の量販店およびネット通販・オークションサイトなどで「Poppy Playtime」「ハギーワギー」のキャラクターを模した類似品・模倣品が確認されております。

これらは正規の版権手続きを踏まえたものではございません。

これらの類似品・模倣品に起因する不良品や事故につきましては、弊社は責任を負いかねますので、ご購入の際には特にご注意をお願い申し上げます。

INFOLENS GEEK SHOPについて

インフォレンズ株式会社が運営するINFOLENS GEEK SHOP(インフォレンズ・ギークショップ)は、世界的な人気コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズ約300種類を取り揃えたショップです。手軽にお買い物ができるオンラインショップに加え、池袋パルコ店では、ジャンルを問わないバラエティ豊かな公式グッズを実際に手に取り購入できる、国内最大級のゲーム・映像コンテンツグッズ専門店です。

【店舗情報】

＜INFOLENS GEEK SHOPオンラインショップURL＞

https://geekshop.infolens.com/(https://geekshop.infolens.com/)

＜INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店＞

所在地：〒171-8557 東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館 6F

TEL ：03-5985-4011

http://geekshop.infolens.com/pages/infolensgeekshop-ikebukuro

＜公式X＞

INFOLENS GEEK SHOP https://x.com/INFOLENSGEEK

INFOLENS GEEK SHOP池袋パルコ店 https://x.com/igs_ikebukuro

インフォレンズ株式会社について

インフォレンズ株式会社は、世界的な人気コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズの正規販売代理店です。輸入商品および自社製品を含め約500種類の商品を取り扱い、全国の量販店向けの卸売販売やオンラインショップ・直営店の運営を行っております。

商号 ： インフォレンズ株式会社

代表者 ： 代表取締役CEO 安川 洋

本社 ： 東京都中央区湊1丁目12-11 八重洲第七長岡ビル9階

設立 ： 2018年10月

事業内容： エンターテインメント関連商品の輸入卸売・製造販売

URL ： http://www.infolens.com(http://www.infolens.com)

(C) 2026 Mob Entertainment, Inc. Poppy Playtime and related trademarks are registered trademarks or trademarks of Mob Entertainment, Inc.