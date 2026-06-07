記録的な猛暑と冷房生活の定着

気象庁によると、2025年夏の日本の平均気温は平年を2.36℃上回り、1898年の統計開始以来、最も暑い夏となりました。全国各地で猛暑日が続き、エアコンは生活に欠かせない存在となっています。 また、調査によると、夏場に就寝中もエアコンをつけたままにしている人は56.4％に達しており、冷房環境で過ごす時間は年々長くなっています。 冷房による足元の冷えや一日の疲れに着目。定温加熱・バブル機能搭載のフットバスで、自宅で手軽にリラックスタイムを実現。​ LivelyLifeライブリーライフ株式会社は、楽天市場にて販売中の「折りたたみ式フットバス」が累計310冠を達成したことをお知らせいたします。​

「暑いのに冷える」という新しい悩み

近年、日本では猛暑の長期化によりエアコンの使用時間が増加する一方で、「足元の冷え」や「疲労感」を訴える人も増えています。​ 当社では、このような現代の生活環境に着目し、自宅で気軽に足湯を楽しめるフットバスを通じて、新しいセルフケア習慣を提案いたします。 猛暑対策として冷房の利用は欠かせませんが、 一方で、 ・足先が冷える ・夕方になると足が重だるい ・身体がなんとなくだるい ・リラックスしにくい といった悩みを感じる方も少なくありません。 特にデスクワーク中心の方や女性、高齢者では、長時間の冷房環境による足元の冷えが日常的な課題となっています。 近年は「暑さ対策」と「冷え対策」を両立したセルフケアへの関心も高まっています。

高齢化社会で高まるセルフケア需要

日本では高齢化が進み、自宅で無理なく続けられる健康習慣やリラックス習慣への関心が高まっています。​ また、働き方やライフスタイルの変化により、自宅で手軽に取り入れられるセルフケア商品の需要も拡大しています。​ 当社では、季節を問わず快適に使えるフットバスを通じて、毎日の暮らしに寄り添う新しいリラックスタイムを提案しています。 楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/soppy/b100400-1/ ヤフーショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/soppy-store/b100400.html

楽天1位常連・累計310冠獲得の人気モデル

https://item.rakuten.co.jp/soppy/b100400-1/

当社のフットバスは、楽天市場において累計310冠を達成。​ 多くのお客様から、​ 「自宅で気軽に足湯が楽しめる」​ 「コンパクトに収納できる」​ 「毎日のリラックスタイムに欠かせない」​ などの評価をいただいています。

商品特長

■ 定温加熱機能

設定温度を維持し、お湯が冷めにくい設計。 お湯の継ぎ足しの手間を軽減します。

■ 温度調節対応

お好みに合わせて温度設定が可能。 季節や使用環境に応じて快適な温度で使用できます。

■ バブル機能搭載

細かな泡が足元をやさしく包み込み、快適な足湯時間を演出します。

■ リモコン操作対応

座ったまま手元で簡単に操作可能。 毎日の使用をより便利にします。

■ 折りたたみ収納

使用後はコンパクトに収納できるため、省スペースで保管できます。

■ PSE認証取得済

日本国内の安全基準に適合しており、安心してご使用いただけます。

商品仕様

夏こそ「足湯習慣」を

夏の暑さ対策が欠かせない現代において、冷房による足元の冷えや一日の疲れは見過ごせない生活課題となっています。 当社は、毎日の暮らしに心地よさを届けるライフスタイル製品の提案を通じて、より快適なセルフケア習慣の普及に取り組んでまいります。 楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/soppy/b100400-1/ ヤフーショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/soppy-store/b100400.html

会社概要

L&Lライブリーライフ株式会社は2015年に創業。スマートウォッチ、イヤホン、スマホアクセサリー、小型家電、アウトドア用品などを展開するライフスタイルテクノロジー企業です。日本・欧米・東南アジアで販売し、累計1,000万人以上が利用。最新技術と市場ニーズを捉え、高品質で便利な製品を提供しています。 会社名：L&Lライブリーライフ株式会社 代表者：志田英知 所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F 電話：042-512-8274 URL：https://livelylife.jp/