SIX SHOOT×ブルーロック タイアップロゴ





子ども向けスポーツスクールの運営や部活動地域展開支援などを行うリーフラス株式会社(LEIFRAS CO.,LTD.、Nasdaq：LFS、本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：伊藤 清隆)は、当社が展開するシュート特化型新競技『SIX SHOOT(シックスシュート)』において、世界的人気サッカー作品『ブルーロック』との公式タイアップによる特別大会『SIX SHOOT PREMIERE 0 official collaboration with ブルーロック』の開催が決定したことをお知らせいたします。

本大会は、各世代を代表するストライカーたちが“6本のシュート”で己の決定力を証明し、“世代No.1ストライカー”の称号をかけて競い合う、SIX SHOOT初のプレミア大会です。

『ブルーロック』が描く「世界一のストライカーを生み出す」という圧倒的な世界観と、SIX SHOOTが掲げる「世界一のストライカーを、日本から。」というビジョンが共鳴し、今回の公式タイアップが実現いたしました。

大会概要、出場カテゴリー、参加選手、ゲスト等の詳細は近日発表予定です。





SIX SHOOT PREMIERE 0 キービジュアル





(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会









■『ブルーロック』とは

世界累計発行部数5,000万部超。“日本サッカー界に衝撃を与えた”世界的人気サッカーアニメ『ブルーロック』は、「週刊少年マガジン」(講談社)にて連載中の大人気サッカー作品です。

「世界一のストライカーを育成する」という従来のサッカー作品にはなかった革新的なテーマと、“エゴイスト”という独自の世界観が国内外で圧倒的な支持を集め、世界累計発行部数は5,000万部を突破。TVアニメ化、映画化、ゲーム化、グッズ展開などを通じて、巨大IPとして急成長を続けています。

2022年のTVアニメ放送開始以降、その人気は日本国内に留まらず、アジア、欧米、中南米など世界各国へ拡大。SNS上でも圧倒的な拡散力を誇り、若年層カルチャーを代表するコンテンツの一つとして存在感を高めています。

また、『ブルーロック』は単なる漫画作品ではありません。

「自分でゴールを奪え」

「失敗を恐れるな」

「世界一を目指せ」

という強烈なメッセージは、育成年代の選手たちの価値観にも大きな影響を与えており、“ストライカー像そのもの”を変えた作品として、サッカー界でも大きな話題となっています。





ブルーロック_U20戦キービジュアル





■『SIX SHOOT』とは

6本のシュートで、ストライカーの価値を証明する新競技SIX SHOOTは、PK、ダイレクトシュート、ワントラップシュート、ミドルシュートなど、複数のシチュエーションから放つ6種類のシュートでゴール数を競う、シュート特化型の対決競技です。

サッカーにおいて最も観客を熱狂させ、勝敗を決定づけるプレーは「ゴール」です。

一方で、日本サッカーには長年、「決定力不足」や「ミスを恐れてシュートを打ち切れない」という課題があると言われてきました。

SIX SHOOTは、その課題に真正面から向き合い、選手たちが失敗を恐れず挑戦できる文化を生み出すために誕生しました。





SIX SHOOT キービジュアル





■なぜ『ブルーロック』とのタイアップなのか

【“世界一を目指す情熱”と、“挑戦を称賛する文化”の共鳴】

『ブルーロック』が描いているのは、世界一のストライカーを目指し、自らの可能性に挑み続ける選手たちの姿です。

失敗を恐れず、自分を信じ、勝負の瞬間にゴールへ向かって足を振り抜く。

その“挑戦する姿勢”は、SIX SHOOTが創設以来掲げてきた思想と強く重なります。

日本から、世界で戦えるストライカーを生み出したい。

日本の子どもたちに、もっとシュートを打ってほしい。

失敗を恐れず、ゴールへ向かう挑戦を称賛する文化をつくりたい。

SIX SHOOTは、シュートという最も勇気のいるプレーを通じて、子どもたちの挑戦心を育む新競技です。

今回のタイアップは、単なるキャラクターコラボレーションではありません。

『ブルーロック』が持つ「世界一を目指す熱量」と、SIX SHOOTが掲げる「挑戦を称賛する文化」が融合することで、育成年代の選手たちに新たな目標と挑戦の舞台を届けるプロジェクトです。









■『SIX SHOOT PREMIERE 0』とは

【世代No.1ストライカーを決める、初のプレミア大会】

『SIX SHOOT PREMIERE 0』は、SIX SHOOTとして初めて開催するプレミアム大会です。

本大会では、各世代から選ばれたストライカーたちが集結。

6本のシュートで己の実力を証明し、“世代No.1ストライカー”の称号をかけて競い合います。

大会では、シュートスキルだけでなく、プレッシャー下での決定力、勝負強さ、メンタリティ、そして観る者を魅了するスター性も重要な要素となります。

また、本大会の様子はSNS・動画コンテンツ等を通じて発信予定であり、競技・エンターテインメント・デジタル発信を融合した新たなスポーツコンテンツとして展開してまいります。

詳細は近日発表予定です。









■今後の展望

【SIX SHOOTを、“日本発のストライカー育成コンテンツ”へ】

当社は、SIX SHOOTを単発イベントではなく、育成年代におけるストライカー発掘・育成・発信の新たなプラットフォームとして展開してまいります。

今回の『ブルーロック』とのタイアップを起点に、SIX SHOOTは全国の子どもたち、サッカー選手、指導者、保護者、そしてサッカーファンが注目する新たな競技コンテンツへと進化していきます。

今後は、年代別大会、地域大会、全国大会、映像配信、SNS展開、企業タイアップ等を通じて、SIX SHOOTを「日本発のストライカー育成コンテンツ」として国内外へ拡大してまいります。

リーフラスは、スポーツスクール国内No.1※の運営基盤と、全国約4,500拠点の展開力を活かし、SIX SHOOTを通じて、失敗を恐れず挑戦する文化を日本中へ広げてまいります。





※スポーツスクール会員数：スポーツ施設を保有しない子ども向けスポーツスクール企業売上高上位3社の会員数で比較し4年連続国内No.1(株式会社 東京商工リサーチ調べ 2025年12月時点)。会員数の定義として、会員が同種目・異種目に関わらず、複数のスクールに通う場合はスクール数と同数とする。





※スポーツスクールスクール数：スポーツ施設を保有しない子ども向けスポーツスクール企業売上高上位3社のスクール数で比較し4年連続国内No.1(株式会社 東京商工リサーチ調べ 2025年12月時点)。キッズ・小学生で分かれている場合は、それぞれを1スクールとする。









■リーフラス株式会社 コメント

『ブルーロック』が描く「世界一のストライカーを生み出す」という強烈な世界観と、SIX SHOOTが掲げる「世界一のストライカーを、日本から。」というビジョンは、極めて高い親和性を持っています。

SIX SHOOTは、6本のシュートで選手の決定力とメンタリティを表現する新競技です。

私たちは、日本の子どもたちがもっと恐れずにゴールへ向かう文化をつくりたいと考えています。

今回の『ブルーロック』との公式タイアップを通じて、SIX SHOOTを育成年代のストライカーたちが憧れる舞台へと成長させてまいります。









■開催概要

大会名 ：SIX SHOOT PREMIERE 0 official collaboration with ブルーロック

主催 ：リーフラス株式会社

タイアップ ：ブルーロック

開催日程 ：2026年8月10日

開催場所 ：近日発表予定

対象カテゴリー：近日発表予定

出場選手 ：近日発表予定

大会詳細 ：近日発表予定









■ SIX SHOOT 公式SNSアカウント

Instagram： https://www.instagram.com/six_shoot_lfs/

TikTok ： https://www.tiktok.com/@six_shoot_lfs









【リーフラス株式会社 会社概要】

社名 ： リーフラス株式会社(LEIFRAS CO.,LTD.)

上場市場 ： Nasdaq Capital Market

ティッカー(米国証券コード)： LFS

所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3

恵比寿ガーデンプレイスタワー20階

代表者 ： 代表取締役CEO 伊藤 清隆

設立 ： 2001年8月28日

資本金 ： 784,666,480円(資本準備金を含む)

事業内容 ： スポーツスクール事業 イベント事業

アライアンス事業 部活動支援事業

地域共動事業 ヘルスケア事業

放課後等デイサービス『LEIF』『FLEI』

『ILFE』事業

ホームページ ： https://www.leifras.co.jp/

IRサイト ： https://ir.leifras.co.jp/jp/









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