ANUA¡¢½é¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤ËKendall Jenner¤òµ¯ÍÑ
´Ú¹ñÈ¯¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡¢PDRN¥³¥éー¥²¥ó¥°¥í¥¦¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ë¥»¥é¥à¥¹¥×¥ìー¤òÃæ¿´¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«»Ï
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹, 2026Ç¯6·î3Æü /PRNewswire/ -- ÊÆ¹ñ¤ÎÈþÍÆ¾®Çä¶È³¦¤ÇµÞÀ®Ä¹Ãæ¤Î´Ú¹ñ¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥ÉAnua¤Ï¡¢ËÜÆü¡¢Kendall Jenner ¤ò½é¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Anua¤ÏÆ±»þ¤Ë¡¢Jenner¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡ÖPDRN¥³¥éー¥²¥ó¥°¥í¥¦¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ë¥»¥é¥à¥¹¥×¥ìー¡ÊPDRN Collagen Glow Facial Serum Spray¡Ë¡×¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ANUA NAMES KENDALL JENNER AS FIRST-EVER GLOBAL BRAND AMBASSADOR
º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëAnua¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Ë¤ÏTikTok Shop U.S.¤ÇÃ±°ì¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÇä¾å¹â¥È¥Ã¥×¤òÃ£À®¤·¡¢TikTok Shop¤ÎNo.1¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯¤ª¤è¤Ó2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Amazon¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÁ´ÂÎ¤Ç¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢Amazon¥È¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯7·î¤ÎÊÆ¹ñAmazon Prime Day´ü´ÖÃæ¡¢Anua¤Ï¥«¥Æ¥´¥êーÊÌ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Çä¾å¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ537¡óÁý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦Çä¾å¹â¤Ï5²¯ÊÆ¥É¥ë¤òÆÍÇË¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤òºÇÂç¤Î»Ô¾ì¤È¤·¤Æ¡¢160¥«¹ñ¤ÇÎß·×4,000ËüÅÀ°Ê¾å¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢AnuaÀ½ÉÊ¤ÏÊÆ¹ñÆâ2Ëü°Ê¾å¤Î¾®ÇäÅ¹¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¤ÎÇ§ÃÎ¤«¤éÁ´ÊÆµ¬ÌÏ¤Î¾®ÇäÅ¸³«¤Ø¤ÈµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Jenner¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç°ì´Ó¤·¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¥ëー¥Æ¥£¥ó¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢È©¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¡¢À®Ê¬½Å»ë¤Ç³Î¤«¤Ê¸ú²Ì¤ò½Å»ë¤·¤¿½èÊý¤òÄÉµá¤¹¤ëAnua¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢Å¯³Ø¤È¿¼¤¯°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎËèÆü¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥ëー¥Æ¥£¥ó¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëPDRN¥¹¥×¥ìー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤½¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¯¥ì¥ó¥¶ー¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢È©¤¬·àÅª¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Azelaic green serum¤ä¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥Ä¥äÈ©¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëPDRN¤âËÜÅö¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AnuaÀ½ÉÊ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈKendall Jenner¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PDRN¥³¥éー¥²¥ó¥°¥í¥¦¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ë¥»¥é¥à¥¹¥×¥ìー¤Ï¡¢2,000ppm¤ÎPDRN¡Ê¥µー¥â¥óDNA¡Ë¤È¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥«¥×¥»¥ë¥ß¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¤Ù¤¿¤Ä¤¤ä½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢½Ö»þ¤Ë½á¤¤¤òÍ¿¤¨¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¡Ö¥¬¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÈ©¡×¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£Ä¶ÈùºÙ¥ª¥¤¥ë¥«¥×¥»¥ë¥ß¥¹¥È¤¬ÁÇÁá¤¯È©¤Ë¿»Æ©¤·¡¢¥á¥¤¥¯Á°¤Ë¤â¡¢¥á¥¤¥¯¤·¤¿¾å¤«¤é¤Ç¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£Î×¾²»î¸³¤Ç¤Ï¡¢È©¤Î¿åÊ¬ÎÌ¤ò30.754¡ó¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢È©É½ÌÌ²¹ÅÙ¤ò°ì»þÅª¤ËÄã²¼¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤æ¤ëÈ©¥¿¥¤¥×¤ËÅ¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Î¥ó¥³¥á¥É¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤ÇËèÆü»È¤¨¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯6·î1Æü¤ËÀ¤³¦¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ª¤è¤Ó¥½ー¥·¥ã¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢Jenner¤¬Ä«¤Î½àÈ÷¤«¤é°ÜÆ°Ãæ¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î¥á¥¤¥¯Ä¾¤·¤Þ¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¥ëー¥Æ¥£¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤³¤Î¥¹¥×¥ìー¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ä¿·À½ÉÊÈ¯É½¤ò´Þ¤àÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Anua¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ª¤è¤ÓJenner¤Î³Æ¼ï¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿¿¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥¢¥¤¥³¥ó¤Ç¤¢¤ëKendall Jenner¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤Î¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ÇÄ¾´¶Åª¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢Anua¤Î¡Ø¥È¥ì¥ó¥É¤È¿®Íê¤ÎÍ»¹ç¡Êtrend meets trust¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤È´°àú¤Ë°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶¦ÄÌ¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÀ¤³¦Ãæ¤ÎÊý¡¹¤È¶¦Í¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢The Founders, Inc.¤ÎCEO¡¢Yi Seonhyeong»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢Anua¤Ï¡ÖDew On The Go¡×¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥½ー¥ÛーÃÏ¶è¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Greene Street 21ÈÖÃÏ¤Ç6·î6Æü¤«¤é7Æü¤Þ¤Ç°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Î²Æ¤ÎµÙ²Ë¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¤³¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢Kendall¤¬¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤È©¤Î¤¿¤á¤Ë°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤ª¤è¤Ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥¹¥È¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¡¢À½ÉÊÂÎ¸³¥³ー¥Êー¡¢¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹¡¢¡ÖDew Fountain¡×¡¢Dew Café¡¢¥®¥Õ¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢´¶³ÐÅª¤Ç¼Ì¿¿±Ç¤¨¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥¿¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆAnua¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Anua¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
The Founders¡Ê¶¦Æ±CEO¤ÎSeonhyeong Lee»á¤ÈChangju Lee»á¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ2019Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Anua¤Ï¡¢Éý¹¤¤È©Çº¤ß¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¼´¤ËÃÛ¤«¤ì¤¿´Ú¹ñ¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£³ÆÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿Å·Á³Í³ÍèÀ®Ê¬¤ÈÈéÉæ²Ê³Ø¤Ë´ð¤Å¤¯À®Ê¬¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÈ©¥¿¥¤¥×¤ËÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¥Ïー¥È¥êー¥Õ¡¢¥Ôー¥Á¡¢PDRN¡¢¥é¥¤¥¹¥»¥é¥ß¥É¤Ê¤É¤ÎÀ®Ê¬¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤Î·ò¹¯¡¢¸ú²Ì¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò½Å»ë¤·¤Æ½èÊý¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2022Ç¯¤ÎÊÆ¹ñ¿Ê½Ð°Ê¹ß¡¢Anua¤ÏËèÇ¯200¡ó°Ê¾å¤ÎÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦¾®ÇäÇä¾å¹â¤¬5²¯ÊÆ¥É¥ë¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢Á´ÊÆ¤ÎUlta Beauty¡¢Amazon¡¢anua.com¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²¤½£¡¢ÃæÅì¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ø¤ÎÅ¸³«¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§@anua_global | TikTok¡§@anua_global | ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§ anua.com
¼Ì¿¿ - https://mma.prnasia.com/media2/2992176/Anua_x_Kendall_Jenner.jpg?p=medium600
¥í¥´ - https://mma.prnasia.com/media2/2859434/Anua_Logo_Logo_Logo.jpg?p=medium600
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com