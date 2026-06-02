近畿大学法学部（大阪府東大阪市）では、令和8年（2026年）6月8日（月）、法律学科国際コースの学生を対象としたキャリア支援イベントを開催します。一般社団法人在日アフリカ人ネットワーク（ADNJ、本部：兵庫県淡路市）事務局長の峯開美氏と、卒業生で、株式会社日伝ベトナム（ベトナム ホーチミン）現地法人General Directorの寒川敬介氏をお招きし、「国際社会で生きるには？～国際コースの学びを生かすキャリアプラン～」をテーマに講演いただきます。 【本件のポイント】 ●国際的な活動の経験がある実務家と、海外で活躍する卒業生をお招きし、講演会を開催 ●学生による問題提起を元にした、ラウンドテーブル形式のディスカッションも実施 ●学生が自らのキャリアと国際社会との接点や、卒業後の進路について主体的に考える機会を提供 【本件の内容】 近畿大学法学部法律学科准教授 高橋梓（専門：フランス語教育）が担当する講義「国際ボランティア論」では、法学政治学を基盤としながら国際理解について学んでいます。これまで一般社団法人在日アフリカ人ネットワーク（ADNJ）との連携により、学生が国際協力や異文化理解について考えるワークショップを実施してきました。 今回は、一般社団法人在日アフリカ人ネットワーク（ADNJ）事務局長の峯開美氏をお招きし、アフリカ諸国におけるボランティア活動や国際協力の実践、国際社会で働く上で求められる視点についてご講演いただきます。さらに、法律学科国際コースの卒業生で、株式会社日伝ベトナム現地法人General Directorを務める寒川敬介氏にもご登壇いただき、海外勤務に至るまでの経緯や、学生時代に培った国際交流経験が実社会でどのように生かされているかについてお話しいただきます。 また、国際コースでの学びを自身のキャリアにどう結び付けるかという不安や、自身の経験がどのようなことに役立つかといった問題提起を元にしたラウンドテーブル形式のディスカッションも実施します。国際的な活動への関心、将来への不安、学びと仕事の接続などについて、学生と登壇者が双方向で意見交換を行い、「国際社会で生きる」とはどういうことかについて共に考えます。 本講義で、学生が具体的なキャリア像に触れ、自らのキャリアと国際社会との接点や、卒業後の進路について主体的に考える機会を提供します。 【開催概要】 日時：令和8年（2026年）6月8日（月）13：15～14：45 場所：近畿大学東大阪キャンパス C館2階 212教室 （大阪府東大阪市小若江3-4-1、近鉄大阪線「長瀬駅」から徒歩約10分） 対象：近畿大学法学部法律学科 国際コース2～4年生 約20人 主催：近畿大学法学部 国際交流委員会 企画：法学部法律学科准教授 高橋梓、法学部法律学科国際コース3年生 奥彪悟 【講師プロフィール】 ＜峯開美（みねひろみ）氏＞

African Diaspora Network Japan（ADNJ）事務局長 東大阪市ブランドアンバサダー 同志社大学文学部哲学科卒 大学在学中に飲食店経営を引き継ぎ、学生オーナーとなる その後渡航したカナダやタンザニアでアフリカの文化と教育支援に深く携わり帰国後、「kitchen SAWASAWA」をオープン 現在は中小企業基盤整備機構のアドバイザーなども務め、日本企業とアフリカ諸国、自治体を繋ぐ経済・文化パートナーシップの構築や、多文化共生教育の推進に尽力している ＜寒川敬介（さんがわけいすけ）氏＞

平成29年（2017年）近畿大学法学部法律学科国際コース 卒業 平成29年（2017年）株式会社日伝 入社 平成30年（2018年） 株式会社日伝 タイ現地法人 バンコク本社 Sales Manager 令和元年（2019年） 株式会社日伝 タイ現地法人 シラチャ支店 General Manager 令和3年（2021年） 株式会社日伝 ベトナム現地法人 ハノイ支店 令和5年（2023年）～現在 株式会社日伝 ベトナム現地法人 General Director 【関連リンク】 法学部 教養・基礎教育部門 准教授 高橋梓（タカハシアズサ） https://www.kindai.ac.jp/meikan/1450-takahashi-azusa.html 法学部 https://www.kindai.ac.jp/law/