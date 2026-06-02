ふるさと納税返礼品の還元率を比較できるサイト『とくさと』では、ふるさと納税でもらえる『ヒノヒカリ』の還元率ランキングを発表します。

【ヒノヒカリの還元率1位】宮崎県五ヶ瀬町の【在庫処分限り】 令和6年産 ひのひかり 選べる容量 5kg ～ 15kg

還元率 60.00％ 寄付額 16000円

ヒノヒカリの単発（非定期便）の還元率1位/1万円当たりの量の1位は、宮崎県五ヶ瀬町の「【在庫処分限り】 令和6年産 ひのひかり 選べる容量 5kg ～ 15kg」です。 九州山地の清らかな水と豊かな自然に育まれた五ヶ瀬町産のヒノヒカリは、粘りとうまみのバランスが絶妙です。 在庫処分価格でお得に購入できる今がチャンスです。

2位以降の返礼品も見たい方

ふるさと納税でもらえる『ヒノヒカリ』の還元率ランキングをもっと見たい方は特集ページをご覧ください。

還元率の計算方法

https://www.furusato-tax.club/ranking/hinohikari.html

当サイトでは、還元率(返礼率/返戻率)を以下の式で計算しています。 ■還元率の計算方法 還元率＝（商品の販売価格(※)÷寄付金額）×100 1万円の寄付で、 1000円の返礼品がもらえる場合：還元率10%（1000円÷1万円×100） 3000円の返礼品がもらえる場合：還元率30%（3000円÷1万円×100） 5000円の返礼品がもらえる場合：還元率50%（5000円÷1万円×100） となります。 つまり、還元率が高ければ高いほど、寄付金額に対する返礼品の価格（価値）が高くなります。 ※還元率の計算に用いる『商品の販売価格』は『とくさと』が独自で調べたものです。各自治体から発表されたものではございません。

ふるさと納税の還元率比較サイト『とくさと』

『とくさと』は、ふるさと納税返礼品の還元率を調査し、比較するサイトです。 還元率データ以外にも、実際に利用した返礼品の口コミも掲載しています。 ふるさと納税をもっと身近に、もっと手軽に、もっと楽しく利用できることを目指して運営しています。

https://www.furusato-tax.club/