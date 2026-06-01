淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「ゴジラ迎撃作戦」では、世界中からニジゲンノモリに集まるゴジラファンはもちろん、さらに多くのお客様にゴジラの世界観や日本の文化を愉しんでいただけるイベント「Awaji GODZILLA Festival 2026 in Summer」を2026年7月18日（土）～2026年9月13日（日）の期間限定で開催いたします。

イベント期間中、「プレミアムチケット」・「VIPジャーニーパス」をご購入されたお客様を対象に3つのゲームを開催。「ゴジラ迎撃作戦」のストーリーを再現した「弓矢チャレンジ」や日本の伝統的な遊戯である「投扇興（とうせんきょう）ゲーム」、点数が描かれた的にボールを投げる「的当てチャレンジ」の３つがあり、 全てのゲームで獲得した合計ポイントが300点以上の方には、ニジゲンノモリ限定の「オリジナル和柄ノート」を、300点未満の方には「オリジナル和柄ポストカード」をプレゼントいたします！

世界中のゴジラファンよ、淡路島ニジゲンノモリに集結せよ！

■イベント概要

実施期間： 2026年7月18日（土）～2026年9月13日（日） 内容： 期間中、「プレミアムチケット」か「VIPジャーニー」を購入し、アトラクションへ入場された方を対象に、3つのゲームを特別開催。全てのゲームで獲得した合計ポイントが300点以上の方には、「オリジナル和柄ノート」を、300点未満の方には、「オリジナル和柄ポストカード」をプレゼント 対象： プレミアムチケット、VIPジャーニーパスを購入された方 特典： プレミアムチケット／ニジゲンノモリオリジナルグッズ「ゴジラ背負いリュック」 VIPジャーニーパス／オリジナル“呉爾羅”スカジャン URL： https://nijigennomori.com/godzilla_awajishima/?utm_campaign=pr

■（参考）「ゴジラ迎撃作戦」概要

『ゴジラ迎撃作戦』は、淡路島に上陸した全長120mの実物大ゴジラをテーマにし、強大さと迫力を真に体感できるエンターテインメントアトラクションです。参加者は国立ゴジラ淡路島研究センターの一員となり、細部までこだわり抜いたゴジラの体内に参加者が突入する「ジップライン」や、飛散したゴジラ細胞を殲滅(せんめつ)する「シューティングゲーム」などのミッションに挑みます。 また、常設では世界初となる「ゴジラミュージアム」や、小さなお子さまを対象に、約50種類の怪獣ソフビなどが遊び放題のキッズエリア「カイジュウノモリ」などの室内アトラクションも充実。さらに、国立ゴジラ淡路島研究センターのグッズをはじめ、『ゴジラ迎撃作戦』の世界感あふれるフード等も販売いたします。

「ゴジラ迎撃作戦」ではゴジラグッズも充実！帽子やフィギュアなど、オリジナルグッズも多数販売中。かっこいい帽子や可愛いカチューシャを着けてアトラクションを体験すれば、より一層ゴジラの世界観を没入感たっぷりでお楽しみいただけます。

■（参考）グランシャリオ北斗七星135° ゴジラコラボルーム「怪獣ランド」概要

歴代の「ゴジラ」映画作品に登場した怪獣たちが大集合したゴジラコラボルーム『怪獣ランド』。室内には、歴代ゴジラと人気怪獣たちが描かれたインテリアやタペストリー、窓越しに見える実寸大ゴジラの一部に加え、それらに光の照射で見え方が変わる特殊加工を施すことによって、昼・夜で異なった室内の雰囲気をお楽しみいただけます。室内に隠れた全ての怪獣たちを見つけ出すことで豪華特典が手に入る“特別任務”に挑戦していただくなど、昼夜通してお愉しみいただける工夫を凝らしたお部屋です。 https://awaji-grandchariot.com/room/3416/

■（参考）グランシャリオ北斗七星135° ゴジラコラボルーム『昭和東宝怪獣資料室』概要

『ゴジラ迎撃作戦 ～国立ゴジラ淡路島研究センター～ 』5周年を記念し、ニジゲンノモリ公式ヴィラ「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」にオープンした新ゴジラコラボルーム「昭和東宝怪獣資料室」。 室内は、昭和の東宝特撮映画の劇中で、ゴジラと戦った兵器の立体展示、絵コンテやスケッチなど、まさにゴジラの歴史を体感できる空間となっており、 “昭和レトロ”をモチーフに、ちゃぶ台や座布団、怪獣の名前が書かれたホーロー看板、障子風遮光カーテンなどが設置され、怪獣たちと一緒に昭和レトロを満喫いただけます。 また、コラボルーム限定オリジナルノベルティや宿泊特典なども充実。「ゴジラ迎撃作戦」の入場券はもちろん、「ゴジラ迎撃作戦」のゴジラが刻印された合皮コースターと、『三大怪獣 地球最大の決戦』にて初登場したゴジラ最大の宿敵「キングギドラ」のデザイン画アートボードを宿泊者限定でプレゼントいたします。

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