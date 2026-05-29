株式会社東急エージェンシー(本社：東京都港区 代表取締役 社長執行役員：高坂 俊之)は、没入型OOH広告シリーズ「TOQ IMMERSIVE OOH_SOUND」のコンテンツとして、東急株式会社(本社：東京都渋谷区 取締役社長：堀江 正博)と連携し、2026年6月1日(月)より東急線車内の広告媒体「TOQビジョン」にて、『Eggs Station(略称：エグステ)』の放映を開始します。





当社は、最新技術を用いたPhygital※1な体験価値の提供を推進しており、屋外広告・交通広告媒体ブランド「TOKYU OOH」を通じて、生活者が能動的に参加できる没入型の広告体験を開発しています。

没入型OOH広告シリーズ「TOQ IMMERSIVE OOH」では、先進的なデジタル技術やIPコンテンツを活用し、「TOQ IMMERSIVE OOH_SOUND」「TOQ IMMERSIVE OOH_AR」「TOQ IMMERSIVE OOH_MOVIE」の3つを展開しています。

「TOQ IMMERSIVE OOH_SOUND」は、意匠内の二次元バーコードを読み取ることで手軽に音声コンテンツを体験できる企画です。また、意匠内容と連動した音声により、生活者の「見に行きたくなる・広めたくなる」という興味関心の向上や態度変容を促進する効果が期待できます。





TOQ IMMERSIVE OOH ※商標登録出願中





TOQ IMMERSIVE OOH_SOUND





TOQビジョン





Eggs × TOQ IMMERSIVE OOH_SOUND





■TOQ IMMERSIVE OOH_SOUNDコンテンツ『Eggs Station(略称：エグステ)』について

『Eggs Station』は、次世代アーティストのミュージックビデオを通じて、“新しい音楽”“偶然の出会い”を提供するコンテンツです。週替わりで新しい素材を放映し、東急線利用者へ音楽や歌詞でエールを送り、コンテンツに没入させるとともに、「もっと知りたい」「もっと聴きたい」という欲求を喚起します。





コンテンツ内に二次元バーコードと検索窓を常に表示し、連携先サイトで紹介したミュージックビデオを視聴できる動線をご用意しています。電車内ビジョンとWEBサイトを連動させることで、生活者には更に知りたいと思う気持ちやシェアしたくなる体験を、広告主には高い注目度のプロモーション機会を提供します。





当社は本コンテンツを起点に、SNSやテクノロジーと連動した施策に加えて、コンテンツ接触および視聴満足度調査を通じた改善を行い、広告効果をはかっていきます。





東急エージェンシーは、TOKYU OOHでの取り組みを通じて東急線沿線のエンターテインメント活性化に貢献していきます。









■コンテンツ概要

名称 ： TOQ IMMERSIVE OOH_SOUNDコンテンツ『Eggs Station』

放映開始日： 2026年6月1日(月)～

放映媒体 ： 東急線車内の広告媒体「TOQビジョン」

制作会社 ： 東急株式会社

放映内容 ： 30秒の次世代アーティストコンテンツ(週替わり予定)

目的 ： 東急線利用者へ魅力あるエンターテインメント体験の提供

今後の展望： SNSやテクノロジーを活用したデジタル連携企画、

コンテンツ接触や視聴満足度調査の実施









■東急株式会社

設立 ： 1922年9月2日

代表者 ： 堀江 正博

所在地 ： 東京都渋谷区南平台町5番6号

事業内容： 不動産賃貸業、不動産販売業、その他事業





東急





■Eggsについて

3万組以上のアーティストと60万人以上のリスナーが登録する国内最大級の無料インディーズ音楽プラットフォームです。

https://eggs.mu/





Eggs





※1 「Phygital」＝フィジカル(Physical)とデジタル(Digital)が融合した生活空間。

昨今、デジタルテクノロジー活用の重要性が高まる一方で、同時にフィジカルな顧客接点でのデジタル変革も進んでいます。「Phygitalプロジェクト」は両者を統合し、最適化することで感動的なブランド体験の実現を目指す東急エージェンシー独自のソリューション開発プロジェクトです。