【泉屋博古館】一日造立仏も・・・　特別展「文化財よ、永遠に2026　-次代につなぐ技とひと」後期展示が好評開催中。

公益財団法人泉屋博古館

住友グループが文化支援事業の一つとして立ち上げた住友財団の助成を受け、修理がなされた作品の数々を披露する特別展「文化財よ、永遠に2026 -次代につなぐ技とひと」。今回は京都を中心とした関西地方に所在する修理案件から約30件を三期にわたり紹介、美しくよみがえった作品とともに、それらが直面した問題や、検討のすえ選択された修理方法そして保存への道などが紹介されています。

泉屋博古館所蔵の重要文化財「佐竹本三十六歌仙絵切 源信明」や三寶寺所蔵「繻子地刺繍 仏涅槃図」などを展示したI期にひきつづき、5月9日より始まったII期では、乙訓寺所蔵の重要文化財「十一面観音立像」や天龍寺所蔵の重要文化財「観世音菩薩像」、つづくIII期では友禅史会所蔵の重要文化財「紅縮緬地熨斗文友禅染振袖」などが展覧されます。

II期展示風景

本展は三期にわたって開催されます

I期 4月4日（土）～5月6日（水） ＊終了

II期 5月9日（土）～5月31日（日）

III期 6月2日（火）～6月28日（日）

祈りの象徴 - 「一日造立仏」

制作から供養までをわずか一日で完了させる「一日造立仏」。祈雨や疫病退散を願い手がけられたもので、特に鎌倉時代から室町時代にかけて興福寺周辺の南都で流行しました。本展でご紹介するのは長岡京市の乙訓寺につたわる「十一面観音立像」。わずか一日で造られたとは信じがたい、荘厳で素晴らしい御像です。

頭部や胴体部はいくつかのパーツに分かれた寄木造で、この度の修理で体部の正面財を取り外した際に像内から大量の古文書が発見されました。その数なんと200超。古文書の記述から本像が文永5年（1268）、奈良に於いて一日造立仏として造られたことが判明しました。京都府暫定登録文化財であった本像はこの発見により国指定重要文化財となりました。発見された古文書はこの春、装潢の工房にて修理が完了したばかりです。

折れる宿命との戦い - 画絹の「横使い」

「十一面観音立像」重要文化財 乙訓寺（II・III期展示）

高麗時代に信仰を集めた水月観音像は繰り返し描かれた画題ですが、なかでも本展で紹介する泉屋博古館所蔵の重要文化財「水月観音像」は1323年に宮廷画家の徐九方（そ ぐばん）が手がけたことが判明している貴重な基準作。しかし使用されている絹が本来の方向から90度回転した横向きで使用されており、強度に致命的な問題を抱えていました。無数の折れと割れが生じており、このままでは絵の具の剥落を招きかねない瀕死の状態に。そのため通常よりも数倍の密度で「折れ伏せ」（折れてしまった箇所に細切りの美濃紙を貼って補強する作業）が行われました。旧裏打紙は丁寧に剥がされ、以前よりも明るい色調の新しい裏打紙が施されたことによって、暗かった細部の表現も明るくみえる美しい姿にうまれかわりました。

「水月観音像」重要文化財 泉屋博古館（右）、剥がされた旧裏打紙と新たに使用された明るい裏打紙（左）（II期展示）

障壁画は本日5月19日から新場面を公開

通期で展示される襖は、三期の区切りによらず会期のなかばで場面替えを行います。

麟祥院本堂障壁画「雲龍図」は室中東面に代わり西面が、

報恩寺本堂障壁画（塩川文麟筆 京都府指定文化財）は「群仙図」にかわり「山水図」が本日5月19日より展示されています。

6月2日よりIII期開始、そのみどころは

麟祥院本堂障壁画「雲龍図」西面 麟祥院（5/19～）塩川文麟筆 報恩寺本堂障壁画「山水図」京都府指定文化財 報恩寺（5/19～）

絵画や工芸、彫刻、古文書など多岐にわたる分野から、引き続きさらなる名品が展示されます。

重要文化財「紅縮緬地熨斗文友禅染振袖」は江戸時代の染織技術が詰まった優美な振袖。米国の大富豪・ロックフェラーII世をもかつて魅了し、ゆかりある京都で 大切に残されることを願い、購入代金の寄付を京都の染織の研究会まで申し出たほどでした。これからも京都で守るべく京都の博物館と技術者が修理に挑みました。

滋賀県指定文化財「薬師十二神将像」は滋賀県安土の神社で大切に守られてきた掛軸。南北朝時代14世紀の作らしい青色の発色が目にも鮮やかです。この美しい彩色を守ろうと滋賀県内の各機関と修理工房が連携し、奔走しました。画面の折れや裂け、剥がれ落ちそうだった絵具に根気よく施された処置、その成果は是非展示室でご覧下さい。

「紅縮緬地熨斗文友禅染振袖」重要文化財 友禅史会「薬師十二神将像」滋賀県指定文化財 新宮神社

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展覧会基本情報

本展ポスター特別展 文化財よ、永遠に2026 -次代につなぐ技とひと 住友財団文化財維持・修復事業助成の成果展示

会期 2026年4月4日(土)～6月28日(日)

I期 4月4日(土)～5月6日(水)

II期 5月9日(土)～5月31日(日)

III期 6月2日(火)～6月28日(日)

休館日 月曜日

開館時間 10:00～17:00（入館は16：30まで）

会場 泉屋博古館（京都東山・鹿ヶ谷）

入館料 一般1,200円、学生800円

＊お得な「3枚セット券」税込 2,800 円販売中

主催 公益財団法人泉屋博古館、

公益財団法人住友財団、

日本経済新聞社、京都新聞

公式サイト https://sen-oku.or.jp/program/202604_newlifefortimelessart/

泉屋博古館について

ブロンズギャラリー展示風景

泉屋博古館は住友コレクションをはじめとした美術品を保存、研究、公開する美術館です。京都東山の地にたたずむ青銅器館は、1970年の大阪万博開催の折、住友グループの迎賓館として国内外の賓客をもてなすために建設されました。

現在は中国古代青銅器を中心としたコレクションを所蔵する京都東山の本館のほか、六本木にて近代美術を中心に展示活動を行う泉屋博古館東京の２拠点で活動しています。

同時開催 資料受贈記念「大阪・関西万博 住友館のレガシー」

2025年4月13日から10月13日まで大阪・夢洲にて開催された「大阪・関西万博」。

住友グループが出展した「住友館」では、住友グループ発展の礎となった愛媛県別子銅山の森に着想を得て、森を巡る冒険「UNKNOWN FOREST 誰も知らない、いのちの物語」をパビリオンの柱に、人と自然との共生、持続可能な社会の在り方を探りました。万博閉幕後、住友グループでは各社および関連施設に展示物やデータを保管、その保管先の一つに選ばれた泉屋博古館では、万博開幕から一年を記念して、住友館から受託した資料の一部を展示します（観覧には同時開催している展覧会の入館が必要です）。

会期 2026年4月21日(火)～7月31日(金)予定

出展資料（予定）

１.住友館公式スタンプ ２.住友館グッズ ３.住友館木製ベンチ ４.森の種明かし（ジオラマ）

５.「UNKNOWN FOREST」から、どんぐりやランタンなど（写真撮影も可能です）

共催 住友グループ各社、泉屋博古館

詳細はこちら https://sen-oku.or.jp/news_20260414/