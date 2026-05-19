iF DESIGN AWARD 2026受賞｜折り畳み椅子を日常家具へ再定義する「Quiet Arc Folding Stool」

木の家具工房「メープルモデューロ」

iF DESIGN AWARD 2026 受賞のお知らせ

Maple-Modulo design studio Japan（木の家具工房「メープルモデューロ」、福岡県北九州市）は、折り畳みスツール「Quiet Arc Folding Stool」が、世界的デザイン賞である iF DESIGN AWARD 2026 を受賞したことをお知らせいたします。

Quiet Arc Folding Stool は、「折り畳み家具＝補助用途」という従来の価値観を見直し、“日常空間に常設できる折り畳み家具”を目指してデザインされたプロダクトです。

“携帯できる常設家具”という提案

従来の折り畳み椅子は、携帯性や収納性に優れる一方で、簡易的な外観や低座面などから、補助用途として扱われることが一般的でした。

Quiet Arc Folding Stool は、優れた折り畳み機構を活かしながら、

- 家具としての美しさ- 空間との調和- 直感的な操作性

を同時に成立させています。

使わない時にはコンパクトに折り畳める一方、使用時には“折り畳み家具”を感じさせない静かな存在感を持ち、現代の限られた居住空間に新しい価値を提案します。

構造そのものを美しさへ

本作品では、折り畳み構造を隠すのではなく、構造そのものを造形として成立させることを目指しました。

可動機構の合理性が、そのまま造形美として現れるよう設計されており、機能と美しさを分離せず、一体化したデザインとなっています。

また、座面には緩やかなアールを与え、視覚的な柔らかさと座り心地を両立。

直線的になりがちな折り畳み家具に、有機的な静けさを取り入れています。

日本的な美意識と調和

デザインの根底には、日本文化に見られる「調和」の感覚があります。

主張しすぎず、空間を静かに整える存在としての家具。Quiet Arc Folding Stool は、機能だけでなく、暮らしの風景に自然に溶け込むことを目指して制作されました。

製品概要

Quiet Arc Folding Stool

今後について

- サイズ：W364 × D359 × H433 mm- 座面高：420 mm- 折り畳み時：W364 × D110 × H480 mm- 重量：約2.8kg- 素材：ホワイトオーク無垢材- 仕上げ：ガラス樹脂塗装

Maple-Modulo design studio Japan では、今後、国内外の家具メーカーや販売パートナーとの協働を視野に入れ、本作品の量産化・製品展開を進めてまいります。

花田 博司

木の家具工房「メープルモデューロ」



木工家・デザイナー。

伝統技法を基盤とした家具制作と木工教育に長年取り組み、現在は約80名が在籍する木工教室を運営。

・1級家具製作技能士

・インテリアコーディネーター

Maple-Modulo Design Studio Japan

（木の家具工房「メープルモデューロ」）

〒801-0802 福岡県北九州市門司区白野江1-2-28

Tel：093-342-9165

Mail：wood@maple-modulo.jp

本作のサイト：https://maple-modulo.jp/design_02_products/foldingstool.html

Website：https://maple-modulo.jp

School：https://maple-modulo.jp/school.html