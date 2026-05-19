【都リゾート 志摩 ベイサイドテラス】2026年夏もリゾートプールを開放します！

株式会社近鉄・都ホテルズ

都リゾート 志摩 ベイサイドテラス（所在地：三重県志摩市阿児町鵜方3618-33）は、2026年7月4日（土）から9月24日（木）までの期間限定で、夏のリゾートプールをオープンします。ご宿泊ゲストは、デイタイムプールを無料でご利用いただけます。

海に面した屋外プール

ホテル前面に広がる屋外プールでは、青い海と空を眺めながら、リゾートならではの開放感をご体感いただけます。陽光にきらめくデイプールでは爽やかな海辺のリゾート感を、夜には幻想的なライトアップに包まれたナイトプールをお楽しみいただけます。また、プールサイドバーでは、トロピカルカクテルをはじめとした各種ドリンクや軽食もご提供します。

さらに、2026年7月18日（土）から8月31日（月）まで、プールサイドに隣接したBBQレストラン「リベラ」もオープンします。プールサイドに佇むコテージレストランにて、海の幸やお肉を豪快に、自由にお楽しみいただけます。

都リゾート 志摩 ベイサイドテラスは、海辺ならではの開放感と上質なリゾート体験を通じて、お客様に非日常感あふれる夏のひとときをご提供してまいります。

■リゾートプール営業概要

１．期間： 2026年7月4日（土）～9月24日（木）

２．営業時間： デイタイム 9：00～19：00／ナイトタイム 19：30～21：30

３．その他： ※9月24日最終日は12：00までの営業となります。

※ご宿泊ゲストはデイタイムを無料でご利用いただけます。

※ナイトタイムは中学生以上のお客様限定となります。

※ナイトタイム料金：お一人様3,500円（ワンドリンク付）

■BBQレストラン「リベラ」営業概要

ホテル前面の屋外プールプールサイドでの飲食イメージプールサイドメニュー例プールサイドメニュー例

１．期間： 2026年7月18日（土）～8月31日（月）

２．営業時間： 17：30～20：30（L.O.）

３．ご予約： 前日17：00までにご予約ください

４．料金： BBQセット 9,000円／14,000円

ファミリーBBQセット（大人2名＋小人1～2名） 18,000円

お子様BBQセット 4,500円

■都リゾート 志摩 ベイサイドテラス

リベラBBQイメージホテル外観ガーデンウィングナイトプール

英虞湾の絶景を望む、南欧風リゾートホテル 海辺のオーベルジュ

1992年、名門リゾートゴルフコース<近鉄賢島カンツリークラブ>に隣接した高級会員制ホテルとして誕生した『プライムリゾート賢島』。以来、優雅な大人の休日を演出するリゾート型フルサービスホテルとして、洗練されたおもてなしでゲストの皆さまをお迎えしています。2019年のブランド再編により『都リゾート 志摩 ベイサイドテラス』に改名し、現在に至ります。

日本でも有数の美しさを誇る英虞湾の絶景に建つ全室テラス付の南欧風建物はリゾート感にあふれ、まるで異国に足を踏み入れたかのように、館内すべてがフォトジェニックです。さらに伊勢志摩の豊かな自然に育まれた食材を、和食＆フレンチの2人の料理長がそれぞれの感性でフルコースに仕立てて提供しています。都リゾート 志摩 ベイサイドテラスは、目でも舌でも楽しめる、絶景の“海辺のオーベルジュ”です。

※写真はすべてイメージです。

※表示料金には消費税およびサービス料が含まれています。

※食物アレルギーをお持ちのお客様は、予め係にお申し出ください。

※料理内容は予告なく変更になる場合がございます。

※営業日および営業時間を変更する場合がございます。詳しくはホームページをご確認ください。

■ご予約・お問い合わせ先

都リゾート 志摩 ベイサイドテラス 営業企画部 TEL：0599-43-7211（受付：平日9：30～17：30）

URL： https://www.miyakohotels.ne.jp/bayside-terrace/