鍋＆フライパン不要！レンジで簡単「せいろ飯」デビュー！「レンジで使える2段せいろ」が6月新発売

株式会社ハック

総合雑貨メーカーの株式会社ハック（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：有山哲也）は、2026年6月より、手軽に蒸し料理ができる「レンジで使える2段せいろ」や、スマホで外出先からも確認できる「Wi-Fi見守りカメラNEO」を新発売。また、スマホにピタッとくっつく「マグネットワイヤレススピーカー」や、突然の雨にもすぐ対応できる「ポータブルレインポンチョ」を新発売します。

2段構造で食材を分けて同時調理できる「レンジで使える2段せいろ」は、手軽にヘルシーな蒸し料理が楽しめる便利アイテムです。さらに、お出かけやアウトドアに便利な「ポータブルレインポンチョ」など、暮らしを快適にするアイテムを展開します。

・商品詳細

※取扱店にて順次発売

※全てオープン価格（小売参考価格を表記）

商品名：レンジで使える2段せいろ

特徴：ふっくら時短！レンジで手軽に2段蒸し調理♪食材と水を入れるだけで、上下同時に野菜やおかずをしっかり加熱できる便利なスチーマー。洗い物も減って忙しい日にも大活躍！シンプルで清潔感のある半透明デザインで中身も見やすい。2段同時調理OK・フタ付きで蒸気を逃がしにくい！耐熱約120℃でそのまま保存も可能。毎日のごはん作りをもっとラクに！

商品ページ：https://hac72.jp/item/2_tiered_steamer/

小売参考価格：\1,480(税込)

※6月発売

商品名：Wi-Fi見守りカメラNEO

特徴：おうちの見守りをもっと安心に♪スマホで簡単操作のWi-Fi見守りカメラ。屋内用で防犯やペット・お子様の見守りに最適、外出先からもリアルタイム確認が可能！パン・チルト機能で広範囲をしっかりチェックでき、シンプルでインテリアになじむデザインも魅力。

商品ページ：https://hac72.jp/item/wifi_camera_neo/

小売参考価格：\2,680(税込)

※6月発売

商品名：マグネットワイヤレススピーカー

特徴：ピタッとくっつく新感覚スピーカー♪マグネット対応スマホや付属シートで使えるワイヤレススピーカー。スマホスタンド代わりにもなり、動画視聴や音楽再生がもっと快適に！コンパクトでコロンとしたフォルムに、グラデーションライトが映えるおしゃれデザイン。Bluetooth接続ver5.2・USB充電式・最大約10m通信・連続再生約90分・折りたたみヘッド対応。キッチンやデスク、外出先でもサッと使えて毎日の音楽時間をもっと楽しく♪

商品ページ：https://hac72.jp/item/magnetic_wireless_speaker/

小売参考価格：\1080(税込)

※6月発売

商品名：ポータブルレインポンチョ

特徴：突然の雨にもすぐ対応できる、軽量・コンパクトな携帯用レインポンチョ。頭からかぶるだけで素早く装着でき、急な雨でも安心。自転車運転時にもおすすめ！通勤・通学やアウトドア、イベント時の急な雨対策に便利なアイテムです。

商品ページ：https://hac72.jp/item/rain_poncho/

小売参考価格：\880(税込)

※6月発売

・その他直近発売の「調理家電」のリリース

「炊く・煮る」が自動で完結。低電力360Wでキャンプや車中泊の最適解「マルチ炊飯器」が新発売

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000380.000083381.html

・会社概要

会社名：株式会社ハック

所在地：〒578-0984 大阪府東大阪市菱江5-9-10

代表者：有山 哲也

設立：平成12年7月

URL：https://hac72.jp/

X：https://twitter.com/HacCoLtd

Instagram：https://www.instagram.com/hac_toys

事業内容：

1.玩具・生活雑貨用品の企画・製造・販売

2.アウトドア用品の企画・製造・販売

3.OEM商品等の企画、製造

【本リリースに関するお問い合わせ先】

商品のお問い合わせ：https://hac72.jp/media/

広報部：立花

e-mail：info_pr@hac72.com