【新商品発売】忙しい朝でも、手軽にたんぱく質補給。『水だけでふわふわ 大豆粉と米粉のパンケーキミックス』5月15日発売

Belle Lus株式会社

食事指導と講師養成を行うBelle Lus株式会社(代表取締役：小沼勢矢／三重県津市)は、高たんぱく・糖質オフで、簡単に栄養を摂取できる『水だけでふわふわ 大豆粉と米粉のパンケーキミックス』の販売を開始いたしました。

本商品は、小麦粉を使用せず、大豆粉と米粉をベースに作られたグルテンフリーのパンケーキミックスです。卵や牛乳がなくても、水だけで手軽に調理できるため、忙しい朝やお子さまのおやつ、ダイエットを意識した食生活にも取り入れやすい商品となっています。

■商品発売の背景

近年、健康意識の高まりにより、食事内容を見直す方が増えています。

特に「グルテンフリーな食生活をしたい」「たんぱく質を意識した食事をしたい」「子どもにも安心できる食品を選びたい」といったニーズが広がっています。

その一方で、健康を意識した食品は、

・準備に手間がかかる

・味や食感に満足できない

・継続しづらい

と感じる方も少なくありません。

また、忙しい朝には朝食を抜いてしまったり、菓子パンなどに偏ってしまうケースも多く、“手軽さ”と“健康”を両立できる食品への需要が高まっています。

そこでこのたび、水だけで簡単に作ることができ、必要な栄養を摂取できる『大豆粉と米粉のパンケーキミックス』の販売を開始いたしました。

大豆粉と米粉を使用したグルテンフリー仕様でありながら、毎日食べたくなるおいしさと手軽さを兼ね備え、忙しい毎日の食生活をサポートします。

■商品特徴

・高たんぱく＆糖質オフで、健康的な食生活をサポート

大豆粉を使用することで、たんぱく質を手軽に摂取できるのが特長です。

さらに、糖質を100gあたり52.1gに抑え、健康やダイエットを意識する方にも取り入れやすい商品です。

「ダイエット中でもパンケーキを楽しみたい」

「甘いものを我慢しすぎたくない」

「たんぱく質を意識した食事を取り入れたい」

そんな方におすすめです。

満足感のある食べ応えで、朝食や間食にもぴったりです。

・小麦粉不使用のグルテンフリー仕様

小麦粉を使用せず、国産大豆粉と国産米粉をベースに仕上げています。

近年注目されているグルテンフリー食品として、健康志向の方や、食生活を見直したい方にも選ばれています。

・きび砂糖使用のやさしい甘さ

甘味には、コクのあるきび砂糖を使用。

やさしい甘さで、毎日食べても飽きにくい味わいに仕上がっています。

・子どもから大人まで楽しめる

８大アレルゲン不使用。小さなお子さまから大人まで幅広い世代で楽しめます。

お子さまのおやつや朝ごはんにもぴったりです。

■こんな方におすすめです

・ぽっこりお腹が気になり、食生活を見直したい方

・便秘改善を目指したい方

・ダイエット中でもおやつを楽しみたい方

・糖質を意識した食生活を取り入れたい方

・お子さまの食事やアレルギーに配慮した食品を選びたい方

■商品情報

商品名：水だけでふわふわ 大豆粉と米粉のパンケーキミックス

発売日：2026年5月15日～

内容量：200g

販売価格：1,320円(税込)

販売方法：楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/bellelus-shop/soypancake200/

【松田リエ プロフィール】

■看護師・保健師・ダイエット講師

1986年生まれ。3児のママ。看護師としてがん患者のケアを担当後、保健師として従事。成人の健康教育、メタボリックシンドロームや糖尿病患者への保健指導を行う。この経験から、食卓を担う女性が栄養や体の知識を身につけないと、日本の食習慣はよりよくならないことに気づく。自身が食生活で自然に12kgやせた経験を活かし、食べやせダイエット専門講師として起業。ダイエット相談に来る人の多くが面倒くさがりやであることに着目した、すぐ取り入れられる食事メソッド本『ずぼら瞬食ダイエット』がベストセラーに。ダイエット界に「＃瞬食」ブームを巻き起こし、受講生4,500名以上をダイエット成功に導く。現在、「瞬食」シリーズは著者累計40万部超え。SNS総フォロワー数70万人。Belle Life Style協会代表理事を務める。

【松田リエ 公式SNS】

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食べ痩せ専門家【松田リエ】瞬食ダイエット講座成果報告

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【ベルラスショップ】

公式サイト ： https://bellelusshop.net/

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Instagram ： https://www.instagram.com/official_bellelus/

YouTube ： Belle Lus | 食べて整う瞬食レシピ

https://www.youtube.com/@bellelus/shorts

【会社概要】

商号 ： Belle Lus株式会社

代表者 ： 代表取締役 小沼勢矢

所在地 ： 本社／〒514-0004 三重県津市栄町2丁目312 日進三重ビル5階 e

支社／〒105-0021 東京都港区東新橋2-5-14 NOVEL WORK Shimbashi 3階

設立 ： 2018年7月5日

事業内容： ダイエット講座主宰、ダイエットサポーター養成講座主宰

URL ： https://belle-lus.com