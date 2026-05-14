丸文、5月27日から開催の「SPEXA -【国際】宇宙ビジネス展-」に出展
エレクトロニクス商社の丸文株式会社（代表取締役社長 兼 CEO︓堀越裕史、本社︓東京都中央区、以下、丸文）は、5月27日（水）～29日（金）に東京ビックサイトで開催される「SPEXA -【国際】宇宙ビジネス展-」に出展します。
「月面通信」「Plug & Play アンテナ」「光衛星通信」「Non Terrestrial Network/LEO」「GNSS脆弱性対策」「宇宙時刻同期」を主要テーマに、次世代の宇宙ビジネスを支える最先端のソリューションを展示します。
SPEXA -【国際】宇宙ビジネス展-の概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/166754/table/73_1_aff0efc87630154d1dcf12f76dba8cb0.jpg?v=202605150751 ]
展示会招待券お申込み（無料）サイト :
https://www.spexa.jp/tokyo/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX18CCPZEpc50YuOj5XusU1dWmEN4fNvW9tA=&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=889-336-0198_23714798295_200670817608_803653757659_kwd-2375035907269&utm_campaign=Gsearch_SPEXA_2026_raipuro_Brand&utm_term=e_spexa%20%E5%B1%95%E7%A4%BA%E4%BC%9A&gad_source=1&gad_campaignid=23714798295&gbraid=0AAAAACzyvah7UeWcrlxO_IQ1I86tWJgKK&gclid=CjwKCAjw-dfOBhAjEiwAq0RwIw-mqXvDpFMDD5G8cocIsdoq6JBy9vh1zuCg0ohffR5OT0-z2eP65RoCAXYQAvD_BwE
展示内容
【地上局ソリューション】
【対象者】
衛星オペレーター、システムインテグレーター、衛星サービス利用者、通信事業者、研究機関
【展示品】
月面通信アンテナ、Plug & Play Multi Orbit アンテナ、仮想地上局、光衛星通信等のソリューションをご紹介いたします。
・月面通信用20.2mアンテナ
・Plug & Play Multi Orbit フルモーションアンテナ
・光衛星通信地上局向けソリューション
・仮想地上局向けソリューション
【NTN/LEO、PNTレジリエンス、宇宙時刻周波数 ソリューション】
【対象者】
宇宙機メーカー、通信事業者、研究機関、システムインテグレータ、官公庁、エンタープライズ
【展示品】
「Non Terrestrial Network/LEO」「GNSS脆弱性対策」「宇宙時刻同期」に関連する製品・サービスをご紹介いたします。
・PNT 脆弱性対策
・GNSS信号への脅威に対抗する最前線・GNSSセキュリティ
・SNE ネットワークエミュレータ/シミュレータ
・時刻同期ソリューション
・小型原子時計ソリューション
・ベンチトップ型 原子時計ソリューション
詳細はこちら（丸文Webサイト） :
https://www.marubun.co.jp/info/2026/81557/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral
丸文株式会社について
丸文は最先端の半導体や電子部品、電子応用機器を取り扱うエレクトロニクス商社です。1844年に創業し、現在はエレクトロニクス市場を事業領域として、グローバルに事業展開しています。
半導体・電子部品のディストリビューションを担う「デバイス事業」、電子機器およびシステムの販売・保守サービスを取り扱う「システム事業」、ICT、ロボットなど先端ソリューションの開発・販売・保守サービスを提供する「アントレプレナ事業」の３事業で推進。
「テクノロジーで、よりよい未来の実現に貢献する」 というパーパスのもと、独自の価値を提供するオンリーワンのエレクトロニクス商社として最も信頼される存在となることを目指します。
本社 ：東京都中央区日本橋大伝馬町 8-1
設立 ：1947 年
代表者：代表取締役社長 兼 最高経営責任者（CEO）堀越裕史
URL ：https://www.marubun.co.jp/
お問い合わせ先
展示会に関するお問い合わせ先
Mail：ict_ml@marubun.co.jp
報道・メディアからの取材に関するお問い合わせ先
Mail：koho@marubun.co.jp