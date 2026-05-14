ウルトラ怪獣たちが主役の居酒屋『怪獣酒場』にて2026年5月18日(月)より、開業12周年を記念して人気メニューの復刻や店長を務めるメフィラス星人とのプレミアムパーティーなど「新橋蒸溜所周年祭」を開催

ベネリック株式会社

ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)と、株式会社イーケーシー(本社：東京都台東区、代表取締役社長：江原秀光)が共同企画として運営する『怪獣酒場』では、2026年5月18日(月)より、怪獣酒場12周年を記念して、「新橋蒸溜所周年祭」を開催いたします。周年祭では、グランドメニューのリニューアルやオリジナルグッズの販売、ウルトラ怪獣たちとのプレミアムパーティーも開催いたします。

■「新橋蒸溜所周年祭」について

ウルトラ怪獣たちが夜な夜な憂さを晴らし、気力を養って、明日への新たな悪巧みをする場所である怪獣酒場が地球人向けに開放されてから、今年で12周年を迎えました。12周年を記念して、「新橋蒸溜所周年祭」を開催いたします。

本周年祭では、これまでのグランドメニューや、過去に開催したフェアで好評だったメニューの一部が復刻メニューとして登場するほか、新たなドリンクメニューをご用意。周年を記念して、怪獣酒場の最高顧問であるバルタン星人と店長のメフィラス星人の指人形(怪獣酒場限定カラー)が登場します。

また、お会計金額3,500円(税込)ごとに、「怪獣酒場 新橋蒸溜所クリアファイル(全4種・非売品)」をランダムでプレゼント。その他、誕生月のお客様のみが入ることができる「ひみつの部屋」も、ウルトラマンシリーズ60周年に合わせ、ゼットンの名シーンをイメージした部屋へとリニューアルいたします。さらに、条件を満たした方のみ抽選に参加できる、新橋蒸溜所の店長を務めるメフィラス星人と過ごせるプレミアムパーティーを開催いたします。

開業12周年を迎える怪獣酒場にて、怪獣たちとの楽しい時間をお過ごしください。

■「新橋蒸溜所周年祭」一部メニュー

「新橋蒸溜所周年祭」にあわせて、グランドメニューをリニューアルいたします。これまでのグランドメニューや過去に開催したフェアで好評だったメニューの一部が復刻メニューとして登場。カネゴンの顔を帆立の殻とエリンギで表現した「カネゴン『大好きコインがざっくざく～ベビー帆立とエリンギのフライ』」や国際会議場でウルトラマンに攻撃を受けたジャミラの恨みを果たすことをコンセプトにした「ジャミラ『国際会議場タコライスを破壊せよ！』」などがラインアップ。また、アルコールを含む怪獣ドリンクはラインアップを一新した全13種ご用意しています。

<フードメニュー>

古代怪獣ゴモラ「尻尾のローストビーフwithアボカド」／1,738円(税込)カネゴン「大好きコインがざっくざく～ベビー帆立とエリンギのフライ」／1,100円(税込)アントラー「バラージのパルフェ～黒ゴマジェラートのせ～」／858円(税込)ガヴァドン「チョコレートムースのパフェ～二次元マシュマロのせ～」／858円(税込)

<ドリンクメニュー>

バキシム「一角ブルージンジャーボール」／880円(税込)メフィラス二代目「悪質なミントコーヒー」／880円(税込)

■「新橋蒸溜所周年祭」グッズ左：バルタン星人、右：メフィラス星人

商品名：限定指人形 バルタン星人(怪獣酒場限定カラー)／メフィラス星人(怪獣酒場限定カラー)

価 格：各440円(税込)

サイズ：約H40mm

素 材：PVC

備 考：ウルトラマンワールドM78 オンラインでの販売はございません。ディナータイムにお食事をされた方のみ、グッズのご購入が可能です。

■怪獣酒場 新橋蒸溜所クリアファイルをプレゼント！※画像はイメージです

内 容：グランドメニューの飲食利用金額3,500円(税込)ごとに怪獣酒場 新橋蒸溜所クリアファイル(全4種・非売品)を1枚プレゼント

期 間：2026年5月18日(月)～ なくなり次第終了

サイズ：A5サイズ(W153×H220mm)

備 考：クリアファイルの絵柄はお選びいただけません。平日のランチタイムは配布対象外です。

■怪獣酒場 新橋蒸溜所の店長メフィラス星人と過ごすプレミアムパーティーを開催！

店長を務めるメフィラス星人が登場するプレミアムパーティーを開催いたします。スペシャルコースメニューがお楽しみいただけるほか、特製グッズのプレゼントや、店長との2ショット撮影会を実施する内容盛りだくさんのパーティーです。

お食事をご利用のお客様に応募券(1ポイント押印済み)を配布いたします。次回、お食事ご利用にてご来店時に応募券をお持ちいただくと2ポイント目のスタンプを押印いたします。2ポイント集めていただくとプレミアムパーティーの抽選に応募することが可能です。応募された方の中から抽選で、各回30名様をプレミアムパーティーへご招待いたします。

応募期間：2026年5月18日(月)～6月21日(日)

当選発表：2026年6月24日(水)

開催日 ：2026年7月5日(日)

開催時間：1回目／11:00～13:30(受付：10:45)

2回目／17:00～19:30(受付：16:45)

参加費用：12,000円（税込）

特典内容：スペシャルコースメニュー(1ドリンク付き)

店長との2ショット撮影(ミニフォト付き)

特製グッズを参加者全員にプレゼント

備 考 ：スタンプの押印は2026年6月21日(日)までとなります。

■『怪獣酒場』について

ヒーローたちを相手に、時に健闘し、時にこてんぱんにされるウルトラ怪獣たちが夜な夜な憂さを晴らし、気力を養って明日への新たな悪だくみをするところ。世を忍んで営業してきましたが、一部の時間帯を地球人に向けて解放しています。ウルトラ怪獣たちが主役の居酒屋『怪獣酒場』。そこは怪獣たちが地球人に贈る「永遠の少年たち」のオアシスです。

公式サイト：http://kaiju-sakaba.com/

怪獣酒場に怪獣・宇宙人がやってくる！グリーティングイベント「怪獣襲来！」

新橋蒸溜所では一部の土日祝日にて、間近で怪獣や宇宙人に会うことができる「怪獣襲来！」を実施しております。イベント当日は完全予約制、迫力満点の忘れられない思い出をご提供いたします。ご参加いただいたお客様には一組ずつ怪獣とのミニフォトを撮影してプレゼント！怪獣酒場オリジナルフレームで世界に1枚だけの特別なお写真をお持ち帰りいただけます。

イベントスケジュールは公式サイトからご確認いただけます。

誕生月のお客様限定で入室できる「ひみつの部屋」リニューアル

怪獣酒場では、誕生月のお客様のみが入ることができる「ひみつの部屋」をご用意しております。その隠し部屋が、ウルトラマンシリーズ60周年に合わせてゼットンにリニューアルいたします。詳細は公式X(https://x.com/kaijusakaba)にてお知らせいたします。続報を楽しみにお待ちください。

※画像は以前のひみつの部屋の様子です。新しい部屋は入ってからのお楽しみになります。

※入室には誕生月を証明できるものが必要です。

※誕生月のお客様ご本人のみ入室できます。お連れ様でも誕生月以外のお客様は入室いただけません。

■「ウルトラ怪獣」とは

今年60周年を迎える「ウルトラマンシリーズ」に登場する、個性豊かな怪獣・星人・ロボットたちの総称です。彼らは単なる「敵」ではなく、それぞれが物語を背負い、個性豊かな性格や魅力的なデザインとともに作品に深みを与えてきました。その存在は、「もう一つの主役」として、長年にわたり多くの人々の心に残り、愛され続けています。

(C)円谷プロ

■『怪獣酒場』運営会社について

「怪獣酒場」は、ベネリック株式会社と、株式会社イーケーシーが共同企画として、株式会社円谷プロダクション監修のもと運営しています。

ベネリック株式会社：http://benelic.com

株式会社イーケーシー：http://www.e-k-c.co.jp/