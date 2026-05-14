株式会社日商｜AI搭載安全運行管理プラットフォーム「ナウト」を全社導入

Nauto Japan合同会社

物流サービスを展開する株式会社日商（本社：三重県亀山市、代表取締役社長：稲田 一輝、以下「日商」）は、Nauto Japan合同会社（本社：東京都千代田区、代表執行役員社長：赤井 祐記、以下「Nauto Japan」）が提供する、AI搭載安全運行管理プラットフォーム「ナウト」を、車両運行の安全推進および管理体制の強化を目的に採用しました。

日商は、「居眠り運転」や「ながらスマホ」等に起因する危険運転行為の是正が、重大事故の抑制になると考え、これを経営上の重要課題に位置づけています。今般その手段として、最先端の機器「ナウト」を日常の運行管理に活用することで、安全運行管理の品質向上を図り、課題解決に繋げるつもりです。

「ナウト」は、最先端の予測AIにより、居眠り兆候やわき見等のリスク行動をリアルタイムに検知・警告し、危険運転行為そのものの未然防止を支援します。得られた情報を教育・指導、是正といった安全活動に結び付けることで、事後対処型から予防型への安全管理の転換とコンプライアンスの徹底を後押しします。

■日商が導入する目的と意義

日商は、安全を企業価値の根幹を支える最重要テーマと位置付けています。ドライバー不足や人材の多様化が進む物流業界において、従来の経験や勘に依存した属人的な安全管理は限界を迎えつつあり、誰もが一定水準以上の安全行動を実践できる「再現性ある仕組み」の構築が急務であると捉えています。

こうした背景のもと、日商はAI搭載安全運行管理プラットフォーム「ナウト」を導入しました。本取り組みの目的は、事故発生後の対処ではなく、事故に至る前段階のリスク行動や兆候を可視化し、未然に防止する「予防型安全管理」への転換にあります。

「ナウト」の活用により、潜在化していた“わき見”や“注意散漫”や“居眠り兆候”といったリスクを客観的に捉え、ドライバー自身が気づきと改善につなげるサイクルを構築します。これにより、安全指導の質と一貫性を高めるとともに、管理者とドライバー間のコミュニケーションを高度化し、単なる監視ではない「成長を促す安全文化」の醸成を目指します。

■日商 稲田一輝 代表取締役社長コメント

当社は経営理念「SHINE WITH DREAM：夢を抱いて輝こう」のもと、社員一人ひとりが安心して挑戦し、成長できる環境づくりを何より大切にしています。その土台となるのが『安全』であり、安全なくして企業の持続的成長も、社員の夢の実現も成り立ちません。

私は、事故は単なる結果ではなく、日々の運転行動の積み重ねの中で“予測可能なもの”であると捉えています。だからこそ、見えにくいリスクを可視化し、未然に防ぐ仕組みを構築することが、これからの運送業に求められる責任であると考えています。

今回導入したAI安全運行管理プラットフォーム「ナウト」は、単なる監視のためのツールではありません。ドライバー自身が自らの運転と向き合い、気づき、成長していくための“コーチングパートナー”です。これまでベテランの経験や勘に依存してきた安全を、誰もが再現できる「組織の力」へと昇華させていきます。

安全への取り組みは、コストではなく未来への投資です。事故を減らすことは、社員の命と生活を守るだけでなく、お客様からの信頼、ひいては企業価値の向上にもつながります。

当社はこれからも、「安全はすべてに優先する」という品質方針のもと、テクノロジーと人の力を融合させ、安全品質のさらなる向上に挑み続けてまいります。そして、誰もが夢を持ち、いきいきと輝ける職場と社会の実現に貢献してまいります。

■「ナウト」を導入することで期待する効果

日商は、「ナウト」を活用し、危険運転の抑止と重大事故の未然防止を推進するため、具体的に以下のような効果を期待しています。

- 危険運転挙動の防止：AIによるリアルタイム警告を活用し、居眠りやわき見、スマートフォン操作等のリスク行動を防止します- 管理・教育工数の削減：AIが抽出した重大リスク映像を自動転送し、重点的な指導を行うことで、従来の全件確認に要していた管理・教育工数を削減します- 新人の早期戦力化：客観的な安全指標（ベラスコア）に基づき、経験の浅いドライバーも自発的に運転改善に取り組む文化を醸成します- 安全を起点とした「5方よし」を加速：「ナウト」が捉えたリスクを「気づき」に変えることで、ドライバー自らが運転の質を高める「プロとしての成長」を促します。この「確かな安全」の積み重ねにより、お客さま・会社・地域社会・社員・未来の幸せを追求する「5方よし」の好循環を加速させます

■ Nauto Japan合同会社 代表執行役員社長 赤井 祐記 コメント

「この度、安全を経営の核に据え、地域社会への貢献を重んじる株式会社日商様に、弊社のプラットフォーム『ナウト』をご採用いただいたことを大変光栄に思います。

日商様が掲げる『5方よし』の理念、そして社員の皆様の夢や成長を大切にされる経営姿勢は、私たちが目指す『AIによる安全と成長の共存』というビジョンに深く通じるものがあります。多くのAIドライブレコーダーが危険の「検知」にとどまる中、ナウトは予測型リスク解析という独自の設計思想に基づき、眠気や注意散漫といった事故の「予兆」をリスクが顕在化する前に捉え、介入します。ドライバーが自らの運転を客観的に振り返り、プロとしてさらに高みを目指すための『気づき』を提供するのは、この予測型アプローチがあってこそです。

日商様が築き上げてこられた揺るぎない安全文化と、弊社のテクノロジーが融合することで、事故削減の先にある『すべてのステークホルダーの幸せ』を共に実現していけるものと確信しております。国内700社以上の導入で培った運用知見を活かし、今後も日商様の頼れるパートナーとして、安全品質のさらなる向上を全力で支援してまいります」



Nauto（ナウト）について

2015年に米シリコンバレーで設立。Nautoは、世界で初めてAIドライブレコーダーを実用化した企業として、最先端の予測AIにより危険運転をリアルタイムで検知・警告し、運転行動そのものの改善までを支援する安全運行管理ソリューションを提供しています。

高精度なAIによって、わき見やながらスマホ、居眠りに至る前段階の兆候を捉え、事故削減と運行管理の効率化を同時に実現。

日本国内でも700社以上の企業に導入され、安全運行管理の高度化と企業価値の向上に貢献しています。詳しい商品情報や導入事例は弊社ウェブサイト https://www.nauto.jp をご覧ください。





株式会社日商について

1989年の創業以来、運送業をはじめ、倉庫管理・自動車整備・人材派遣・業務請負など、幅広い事業を展開してまいりました。現在では5つのグループ会社を有し、多様な事業領域で培ったノウハウを強みに安定したサービスと高い付加価値を提供しています。本社を三重県亀山市に構え、関東から関西にかけて営業所や倉庫を展開。トラックの保有台数は約400台、グループ全体では約600台にのぼります。また、当社はダイバーシティ経営の推進にも積極的に取り組んでおり多様な人材の個性と能力を活かし、企業の競争力と価値創造につなげるとともに誰もが活躍できる「多様性を活かす組織づくり」を目指しています。

日商グループは、経営理念「SHINE WITH DREAM：夢を抱いて輝こう」のもと、行動規範「日商WAY：5P」に基づく価値観と行動指針を全社員に浸透させています。

品質方針「安全はすべてに優先する」を掲げ、多様な人材が安心して働ける環境づくりと、安全運行および管理品質の向上を両輪に、持続的な成長を目指しています。

そして、これらの取り組みを通じて、社会への貢献を果たしてまいります。

詳しいサービス内容は株式会社日商ウェブサイト https://nissyo-net.co.jp/ をご覧ください。