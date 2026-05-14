ダイナミックプラス、宿泊施設向けサービスの既存顧客を対象に「ご紹介制度」を開始

ダイナミックプラス株式会社ご紹介制度のご案内

ダイナミックプラス株式会社は、当社サービスを現在ご利用中のお客様を対象に、「ご紹介制度」を開始いたしました。

本制度は、当社サービスをご利用中のお客様から、料金設定や需要予測、レベニュー業務に課題をお持ちの宿泊施設様をご紹介いただく制度です。

ご紹介いただいた宿泊施設様が新たに当社サービスをご契約・ご利用開始された場合、紹介元のお客様へ所定の特典を適用いたします。

ご紹介制度 ご案内ページ :https://www.service-dplus.com/referral-program

■ご紹介制度について

ご紹介制度は、当社サービスを現在ご利用中のお客様を対象とした制度です。

周囲に、以下のようなお悩みをお持ちの宿泊施設様がいらっしゃいましたら、ぜひご紹介ください。

・日々の料金設定や価格変更に手間を感じている

・需要予測や競合価格の確認に課題を感じている

・レベニュー業務の属人化を解消したい

・人手不足の中で、運用負荷を軽減したい

・価格運用を見直し、収益改善に取り組みたい

■ご紹介方法・参加手順について

ご紹介制度の参加手順

ご紹介をご希望の場合は、まずは当社担当までご連絡ください。

当社にて対象確認を行ったうえで、紹介用フォームURLをご案内いたします。

ご紹介の流れや特典適用条件など、制度の詳しい内容については、以下のご案内ページをご確認ください。

⇒ご紹介制度の詳細は こちら(https://www.service-dplus.com/referral-program)

※特典の適用には、当社所定の条件があります。

■当社サービスについて

当社では、宿泊施設様向けにレベニューマネジメントシステムや、宿泊施設向けマーケット情報自動収集・需要予測サービスを提供しています。料金設定や需要予測、競合価格の確認など、価格運用に関する業務を支援するサービスとして、宿泊施設様の運用に合わせたご提案を行っています。

⚪︎宿泊施設専用AIレベニューマネジメントシステム「D+」

詳細はこちら(https://www.service-dplus.com/)

⚪︎民泊向けダイナミックプライシングサービス「D+ 民泊」

詳細はこちら(https://www.service-dplus.com/minpaku)

⚪︎宿泊施設向けマーケット情報自動収集・需要予測サービス「D-cast」

詳細はこちら(https://www.service-dplus.com/d-cast)

■ダイナミックプラス株式会社について

ダイナミックプラス株式会社は、価格に関するデータ活用を通じて、企業の業務課題の解決を支援するサービスを提供しています。

宿泊施設をはじめ、各領域における価格設定や需要に関するデータ活用を支援し、事業者の意思決定に役立つサービスの提供を進めています。

⚪︎名称：ダイナミックプラス株式会社

⚪︎設立：2018年6月

⚪︎資本金：750百万円

⚪︎代表取締役：平田英人

⚪︎所在地：東京都千代田区神田神保町3-27-7 Takebashi7 9F

⚪︎事業内容：AIや数理モデルを活用したダイナミックプライシング（価格変動制）システム開発事業

企業の価格戦略や販売戦略の高度化を支援するコンサルティング事業

⚪︎HP：https://www.dynamic-plus.com/