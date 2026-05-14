【熊本市】「スタートアップ提案DAY」を初開催！熊本市の行政課題を解決するスタートアップ企業を全国から募集しています！
スタートアップと行政の連携により、より効果的かつ革新的な行政運営につなげていくことを目的として、全国のスタートアップと本市の関係部署が直接対話し、連携可能性の検討を行う「スタートアップ提案DAY」を初開催します。
【URL】https://www.city.kumamoto.jp/kiji00370609/index.html
■「スタートアップ提案DAY」とは
本市の部署から募集した行政課題を解決しうるスタートアップが、庁内関係課に対してプレゼンテーションを実施するイベントです。質疑応答・個別相談を実施し、具体的な協働可能性を検討のうえ、イベント後は、連携の可能性が高い提案を中心に、関係課とスタートアップの個別調整につなげていきます。
今回は「業務効率化」をテーマに、以下の2つの課の課題を解決できるスタートアップを募集します。
■応募方法
以下の書類を電子メールにてご提出ください。
提出先： kigyoushinsangyou@city.kumamoto.lg.jp
応募資料
（1）企業概要書（任意様式）
（2）スタートアップ提案フォーマット（https://www.city.kumamoto.jp/kiji00370609/3_70609_501414_up_r6nlp020.xlsx）
■募集期間
令和8年（2026年）5月8日（金曜日）～ 5月31日（日曜日）
■関係課とのマッチングイベントについて
開催時期：6月中の開催を予定 ※開催時期については、調整後ご連絡します。
開催場所：XOSS POINT.（熊本市西区春日1丁目14-1 くまもと森都心プラザ2階）
開催時間：半日程度
実施形式：対面を基本とし、オンライン参加も可能とするハイブリッド形式
■担当部局・お問い合わせ先
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号（熊本市役所本庁舎8階）
熊本市 経済観光局 産業部 起業・新産業支援課
電話：096-328-2392（直通）
メール：kigyoushinsangyou@city.kumamoto.lg.jp