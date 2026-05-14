【フェイバリット×コトブキヤ】「旅枕ヨカのおそろいジャージ」の製品化チャレンジ企画がスタート！一定数量ご予約により製品化が決定！

株式会社壽屋

「旅枕ヨカのおそろいジャージ」製品化チャレンジ企画は、株式会社フェイバリットとのコラボ企画です。

コトブキヤのオリジナル3Dモデル「旅枕ヨカ」が着用しているトップスを実際に着ることのできるお洋服として製品化することを目指します。

本企画では予約数が一定数量に達すると製品化が決定。皆様のご予約をお待ちしております。

商品仕様

商品名：「旅枕ヨカのおそろいジャージ」

販売価格：22,000円（税別）

材質：ジャージ素材

サイズ：ワンサイズ（フリーサイズ）

カラーバリエーション：しあわせの雲色（パステルブルー）／真夜中の星空（ブラック）

製造・販売：株式会社フェイバリット

「旅枕ヨカのおそろいジャージ」のポイント

旅枕ヨカのトップスを普段使いしやすいジャージ素材のルームウェアにアレンジ

本コラボオリジナルカラーの「真夜中の星空（ブラック）」バージョンも登場！

リボンは取り外し可能

[ご予約はこちら] https://favorite-one.co.jp/view/item/000000019008

◆株式会社フェイバリット

「イラストがお気に入りの一着に。」

イラストはもとより、アニメや漫画、ゲームなどの物語に出てくる世界観・概念イメージをお洋服に落とし込み、いつでも「自分らしさ」を意識している個性的な方に向けた、他にはないオリジナルのアパレルアイテム・グッズを展開しているブランド。

◆惰眠族のヨカ

惰眠族のヨカはデジタルコンテンツ関連IPとして株式会社壽屋が企画する新規IP。「幸せなお昼寝」をモチーフにしたキャラクターデザインで、3Dモデルをきっかけにデジタルメディアを中心に活用、活躍して参ります。

第1弾の「オリジナル3Dモデル 旅枕ヨカ」では3D衣装開発にシミュレーション技術を導入。3D世界でのファッション表現向上を目指す中、この度のコラボレーションでリアルファッション展開も目指します。

惰眠族のヨカ公式：https://avatar.kotobukiya.co.jp/daminzoku/

惰眠族のヨカ (C) KOTOBUKIYA