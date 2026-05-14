Makuakeで応援総額569万円を突破した「止まる快感。POSSOTウェッジ」第二弾。カーボンシャフト搭載モデルがGREENFUNDINGで先行販売開始

コージー合同会社

ゴルフ用品ブランド「POSSOT（ポソット）」を運営するコージー合同会社（所在地：茨城県守谷市けやき台、代表：沖田）は、2026年5月14日（木）より、クラウドファンディングプラットフォーム「GREENFUNDING（グリーンファンディング）」にて、ブランド初のカーボンシャフト搭載モデル「POSSOT フルブラックウェッジ」の先行販売を開始いたします。

本モデルは、2025年5月にMakuakeで実施した前作プロジェクトにて、応援購入総額569万円・サポーター180名超えという大きな反響をいただいた「止まる快感。POSSOTウェッジ」シリーズの第二弾。前作で多くの支持を集めた「ミルドグルーブ × レーザーエッチング」によるスピン性能と、オールブラック仕上げをそのまま継承しつつ、新たに軽量カーボンシャフトを搭載することで、振り抜きやすさを大幅に向上させました。アプローチの距離感に悩むアマチュアゴルファーに、より再現性の高いショートゲームを提案します。

▼ GREENFUNDINGプロジェクトページ

https://greenfunding.jp/lab/projects/9248

■ 開発背景｜「止まらないアプローチ」が、ゴルフの楽しさを奪っている

POSSOTがこれまで接してきた中堅アマチュアゴルファー（ベスト90～110台）から最も多く寄せられる悩みのひとつが、「アプローチが止まらない／距離感が合わない」というショートゲームの課題です。グリーンを捉えても止まらずに奥へこぼれる、寄せワンを狙ったはずが3パットに繋がる ── アプローチの精度は、スコアだけでなく、ゴルフそのものの楽しさを左右します。

POSSOTは「アプローチが変われば、ゴルフがまた熱くなる」をブランドコンセプトに、アプローチ・ショートゲーム領域に特化したゴルフブランドとして商品開発を続けてきました。

今回発表する「フルブラックウェッジ」は、現行スチールシャフトモデルで好評をいただいている「高スピン構造」と「オールブラックの所有感」をそのまま受け継ぎつつ、新たにカーボンシャフトを採用することで「軽さ」と「振り抜きの良さ」を加えた、ブランド初のカーボンシャフト搭載モデルです。「振りやすさ」と「止める性能」を両立させた、POSSOTの新フラッグシップとして位置付けます。

■ 「POSSOT フルブラックウェッジ」3つの特徴

◆ 特徴１. 高スピン性能 - スピンミルドグルーブ × レーザーエッチング

フェース全面に施した「スピンミルドグルーブ」と、フェース粗面に微細な凹凸を生む「レーザーエッチング加工」が、ボールに強い摩擦を生み出します。雨天やラフからの一打でも、スピン量が落ちにくく、グリーン上で"キュッ"と止まる弾道を実現。POSSOT現行ラインで実証済みの構造を、本モデルにもそのまま継承しています。

◆ 特徴２. 安定性 - 周辺加重設計による広いスイートスポット

ヘッド周辺に重量を配分する「周辺加重設計」を採用。スイートスポットを広く取ることで、オフセンターヒットでも弾道・飛距離・スピンが安定します。「練習量が限られる中堅ゴルファーでも、ラウンド本番で結果が出る」ことを設計思想の中心に据えました。

◆ 特徴３. 振りやすさ - 軽量カーボンシャフト × TPEノンスリップグリップ

スチールシャフトに比べて軽量で振り抜きやすいカーボンシャフトを新たに採用。手元の操作感を残しつつ、シニア層・女性ゴルファー・力に頼らずスイングしたい層にもアプローチします。グリップは滑りにくいTPEノンスリップ素材を装備し、雨天でも安定したホールドを実現しました。

■ ラインナップ｜ロフト3種展開

・52°：ピッチング～中距離アプローチ用

・56°：バンカー・グリーン周りの主力（バウンス12°）

・60°：ロブショット・スピンで止める用途

POSSOT現行ラインの購買データでは、3本フルセット購入が全顧客の約24％を占めており、ショートゲームの距離設計を1ブランドで揃えたい層から特に支持されています。

■ 製品スペック

ヘッド素材 ：S.S-431ステンレススチール

フェース加工：スピンミルドグルーブ ＋ レーザーエッチング

ヘッド設計 ：周辺加重設計

シャフト ：カーボンシャフト

グリップ ：TPEノンスリップグリップ

ロフト展開 ：52° / 56° / 60°

仕上げ ：オールブラック

■ クラウドファンディング概要

プラットフォーム：GREENFUNDING（グリーンファンディング）

プロジェクト名 ：POSSOT フルブラックウェッジ

実施期間 ：2026年5月14日（木）～ 2026年6月30日（火）

目標金額 ：500,000円

プロジェクトURL ：https://greenfunding.jp/lab/projects/9248

■ POSSOTについて

POSSOT（ポソット）は、「アプローチが変われば、ゴルフがまた熱くなる」をコンセプトに、アプローチ・ショートゲーム領域に特化したゴルフブランドです。

仕事や生活で忙しく、ゴルフへのワクワク感を失いかけている中堅アマチュアゴルファーに対し、「練習量に頼らず、構造で結果が出る」プロダクトを提案しています。

公式オンラインストアでは現行ライン（スチールシャフト版ウェッジ）を販売中。

LINE公式アカウント登録者は1,200名を超え、SNS・動画コンテンツを通じてアプローチの考え方や練習方法を発信しています。

公式サイト ：https://possotgolf.jp

Instagram ：https://www.instagram.com/possot_golf/

LINE公式 ：https://lin.ee/8pJ2waX

■ 会社概要

会社名 ：コージー合同会社

代表者 ：沖田光二朗

所在地 ：茨城県守谷市けやき台5-18-3 102

設立 ：2020年6月

事業内容 ：海外製品の輸入・販売代理業務。未だ日本に流通していない革新的な製品の輸入・販売。

会社HP：https://kj-imp.com/jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

コージー合同会社 POSSOT広報担当

E-mail ：info@kj-imp.com

お問い合わせフォーム：https://possotgolf.jp/pages/contact