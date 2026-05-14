組み込みSIM市場の規模は、2036年には155億6434万米ドルに達すると推定されており、2026年から2036年の予測期間において11.54%の年平均成長率（CAGR）を示す見込みです。

組み込みSIM市場の規模は、2036年には155億6434万米ドルに達すると推定されており、2026年から2036年の予測期間において11.54%の年平均成長率（CAGR）を示す見込みです。