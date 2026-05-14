HARIO「V60 ドリッパーNEO」が Red Dot Design Award 2026を受賞。iF DESIGN AWARD 2026に続き、世界的デザイン賞でダブル受賞 。

HARIO株式会社

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=A1D0XKPgVtI ]

耐熱ガラスメーカーHARIO株式会社（本社：東京都中央区）は、「V60ドリッパーNEO」が、国際的に権威あるデザイン賞「Red Dot Design Award 2026」を受賞したことをお知らせいたします。

本製品は、先に発表された「iF DESIGN AWARD 2026」にも選出されており、世界的なデザインアワードにおけるダブル受賞となりました。

「Red Dot Design Award」は、ドイツのノルトライン・ヴェストファーレン・デザインセンターが主催する国際デザイン賞です。毎年、世界各国から多数の応募が寄せられ、国際的な専門家による審査を経て、優れたデザインに贈られます。

「V60ドリッパーNEO」は、HARIOを代表するコーヒー器具「V60ドリッパー」の思想を受け継ぎながら、現代の抽出環境やユーザー体験に合わせて再構築した新モデルです。V60ドリッパーは、2005年の誕生以来、世界中のバリスタやコーヒー愛好家に支持されてきました。円すい形状、スパイラルリブ、大きなひとつ穴という構造により、抽出の自由度を高め、淹れ手の個性を引き出す器具として親しまれています。

今回受賞した「V60ドリッパーNEO」では、V60の象徴であるV字円すい形状を継承しながら、造形と機能をあらためて見つめ直しました。日常のコーヒー抽出に自然になじむ使いやすさと、キッチンやカフェ空間に映える美しい佇まいを両立しています。

異なる審査基準を持つ「Red Dot Design Award 2026」と「iF DESIGN AWARD」の双方で評価されたことは、「V60ドリッパーNEO」が機能性、造形美、ユーザー体験の面で国際的な評価を受けたことを示しています。

HARIOは、1921年創業の耐熱ガラスメーカーです。理化学用品の製造で培った技術を背景に、コーヒー器具をはじめ、ティー用品、キッチンウェアなど、暮らしに寄り添う製品を展開してきました。

今後も、素材と技術に向き合いながら、機能と美しさを兼ね備えたものづくりを通じて、世界中の暮らしに新たな価値を提案してまいります。

https://www.hario.com/product/coffee/dripper/VDN.html

V60ドリッパーNEO