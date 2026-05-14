インペリアル・エンタープライズ株式会社（所在地：東京都荒川区、代表取締役社長：原 良郎）は、＜ハローキティ新幹線 フィナーレ記念 公式メモリアル金貨＞オルゴールボックスセットを販売開始いたしました。





地域と人々の笑顔を結ぶリボンのような新幹線をコンセプトに、2018年から新大阪・博多間を運行してきたハローキティ新幹線は、この5月17日をもって任務を終了。多くのファンに惜しまれつつ迎える引退のラストランを、未来へと語り継ぐメモリアル金貨が、クック諸島の法定貨幣として発行されます。

2026年5月14日（木）より、PREMICOオンラインショップにて販売開始いたしました。

商品特設ページ： https://iei.jp/hellokitty-sinc/





最高品位.9999の純金に浮かび上がるのは、制服姿のキティちゃんとハローキティ新幹線が色とりどりの花に囲まれた夢のブーケのデザイン。みんなに愛された「カワイイ500系」こと、ハローキティ新幹線のフィナーレを称える“ありがとうの花束”が、先進のカラー鋳造技術によるプルーフコインを美しく彩ります。また、反対側の面には、発行国であるクック諸島の元首、チャールズ3世（英国国王）の公式肖像が刻まれています。

メモリアル金貨は、クック諸島政府発行の法定貨幣であることが明記された発行証明書を添え、オルゴール付きの記念ボックスに収めて提供されます（曲名「みんななかよく」）。オルゴールは、ハローキティ新幹線の発着時に流れていた車内チャイムのメロディを、金貨のために編曲したオリジナルです。





■商品情報

商品名：ハローキティ新幹線 フィナーレ記念 公式メモリアル金貨＞オルゴールボックスセット

価格：649,800円（税込714,780円）

発行限定数：500点

発売日：2026年5月14日（木）

お届け：2026年9月下旬より順次発送予定

発売元：インペリアル・エンタープライズ株式会社 PREMICO（プレミコ）

URL：https://iei.jp/hellokitty-sinc/

■商品仕様

＜金貨仕様＞

品位：9999金

重さ：1/4オンス（約7.77グラム）

直径：約30ミリ

品質：プルーフ

額面：50クックアイランド・ドル

発行：クック諸島政府

発行年：2026年

鋳造：マイヤーズ造幣所（ドイツ）

＜記念ボックス仕様＞

●材質：木（MDF）、ガラス、レーヨン、鉄、真鍮 ●サイズ（約）：幅14.7×奥行き8.3×高さ7cm

●18弁オルゴール 曲名：車内チャイム「みんななかよく」 ●日本製

※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

■ハローキティ新幹線

ハローキティ新幹線は2018年6月30日から運行を開始した、山陽新幹線（新大阪～博多間）の500系こだま車両。白×ピンクの車体にハローキティの大きなリボンが描かれた愛らしいデザインが世界的に注目され、大人気を博しました。地域の魅力とともに想い出に残る旅を届けてきたハローキティ新幹線は、2027年をめどとする500系新幹線の引退に先駆け、2026年5月17日に運行を終了します。

■PREMICO（プレミコ）について

PREMICO は、“プレミアムな価値を持つ限定版コレクターズアイテム”をコンセプトに誕生したブランドです。アニメキャラクターやスポーツ選手などの公式アイテムを通じ、夢や感動といった目に見えない大切な宝物をお届け。ここでしか手に入らない商品を販売しています。PREMICO オンラインショップ：https://iei.jp/premico/

■会社概要

会社名：インペリアル・エンタープライズ株式会社

所在地：東京都荒川区東日暮里5-7-18 コスモパークビル

代表者：代表取締役社長 原 良郎

設 立：昭和57年(1982年)9月1日

資本金：100,000千円

ＵＲＬ：https://iei.co.jp

事業内容：通信販売

■お問い合わせ先

＜商品内容等＞ フリーダイヤル：0120-989-808(9:30～17:00／土日祝休)

＜ご注文専用番号＞ フリーコール：0120-247-417(6:00～21:00／無休)

※本リリースに記載しております内容は、発表日現在の内容となります。予告なしに内容が変更される場合もございますので、予めご了承ください。

※製品の仕様は、改良のため一部予告なく変更される場合がございます。

※限定数に達した場合、販売を終了させていただきます。



