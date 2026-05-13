[福岡版]【最新オフィスマーケットレポート発表】オフィス空室率 7ヵ月連続で低下

三幸エステート株式会社

三幸エステート株式会社（本社：東京都中央区、取締役社長：福島正二郎）は、2026年4月度の福岡市オフィス賃貸状況（空室率＆現空面積：全規模、募集賃料＆募集面積：全規模、規模別空室率、主要エリア※1空室率：全規模）および全国6大都市（東京・札幌・仙台・名古屋・大阪・福岡）の大規模ビルのマーケットデータをまとめた「オフィスマーケット2026年5月号福岡」を公表します。

※1：主要エリア＝福岡市天神エリア・駅前エリア・呉服町エリア

※調査時点：2026年4月末現在および各年12月31日時点

※本リリース・公表データは次のURLからもご覧いただけます https://www.sanko-e.co.jp/data/

支店長の視点

天神エリアの大規模ビル「ONE FUKUOKA BLDG.」は開業から１年を迎えた。オフィス部分の成約・内定率は9割に達し、観光客等も含めてエリアの賑わいが一段と増している。福岡市の再開発促進策「天神ビッグバン」は2026年末に一つの区切りを迎えるが、大規模ビルの供給は今後も続く予定である。そのため、エリアの魅力は更に高まることが期待される。(福岡支店長 中村竜治)

福岡市 全規模ビル 空室率＆潜在空室率

空室率 7ヵ月連続で低下 「呉服町」は0.5ポイントの大幅な低下

空室率は前月比マイナス0.04ポイントの3.55％となり、7ヵ月連続で低下した。新築ビルに移転したテナントの二次空室が生じた一方、拡張移転や建替えに伴う移転等により空室床の消化が進み、前月からはわずかな動きに止まっている。エリア別では「呉服町」が前月比マイナス0.5ポイントと大幅に低下した。潜在空室率は前月比マイナス0.05ポイントの5.38％だった。

テナントの移転に向けた動きは活発で、共用部の充実した建築中ビルを中心に引き合いが集まっている。

＜空室率＆潜在空室率＞

福岡市 全規模ビル 募集賃料＆募集面積

募集賃料 4ヵ月連続で上昇 2000年以降の最高値更新が継続

募集賃料は前月比プラス66円／坪の16,116円／坪となり、4ヵ月連続で上昇した。2000年以降の最高値更新が継続している。

＜募集賃料＆募集面積＞

＜福岡市 規模別 空室率＞

＜福岡市 全規模ビル 主要エリア 空室率＞

＜空室率の推移（6大都市 大規模ビル）＞

＜募集賃料の推移（6大都市 大規模ビル・主要駅前地区）＞

三幸エステートHP：https://www.sanko-e.co.jp/

三幸エステート株式会社について

三幸エステート株式会社（1977年5月17日設立）は、企業のオフィス戦略を総合的にサポートしています。賃貸オフィスビルの選定サポートと仲介から、最適なワークプレイスの検証・提案、プロジェクト遂行に不可欠なマネジメント機能の提供まで、オフィスに関するあらゆるニーズに幅広くお応えしています。