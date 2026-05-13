希少資源「茶の実」供給制約による流通網の刷新──采茶～SAICHA、「ラキャルプフェス2026」で限定販売の新方針を発表

株式会社ピー・エス・インターナショナル

株式会社ピー・エス・インターナショナル（本社： 東京都港区、代表取締役会長兼社長兼CEO 浜口直太）が展開するスキンケアブランド「采茶～SAICHA（サイチャ）」は、2026年５月22日（金）から24日（日）にWITH HARAJUKU HALLで開催される「第９回 My Organic Friends Fes 2026（ラキャルプフェス2026）」にて、気候変動による原料制限に対応したリブランディングおよび流通先・数量限定販売への転換方針を発表いたします。

「ラキャルプフェス」は、サステナブルな暮らしとウェルネス美容をテーマに、来場者が“体験”を通して選択の価値を実感できるイベントです。

「采茶～SAICHA」は、本イベントで、自然資源の制限に対応し、供給のあり方を見直すリブランディング戦略と、その具体的な販売方法転換について発信いたします。

■出展ブース位置

No. 36 采茶～SAICHA

初日５月22日（金）はメディア・バイヤー等ビジネス商談DAYとなりますが、５月23日 （土）、24日（日）は一般の方もご入場でき、商品をその場でご購入いただけます。

※有料／事前申込制

ラキャルプフェス概要

未来の地球と人のために、サステナブルな暮らしとウェルネス美容を提案するフェス。

ラキャルプフェスは、ウェルネスライフが心とからだを健やかにし、同時に、地球の未来へとつながっていくことを、体験を通して感じる場です。一人ひとりの選択が、社会や未来へと循環していく。そんな在り方を、ブランドや人、地域と共に創っていきます。

引用元：https://lacarpe.jp/fes/fes2026

イベント名： My Organic Friends Fes 2026（ラキャルプフェス2026）

・2026年５月22日（金）11:00～19:00

ビジネス商談日（メディア・バイヤー限定）

※無料／招待制（完全予約制）

・2026年５月23日（土）10:00～18:00

・2026年５月24日（日）10:00～17:00

一般公開日（有料／事前申込制・入場料500円）

チケットサイト： https://lacarpefes.peatix.com/events

会場： WITH HARAJUKU HALL（東京都渋谷区神宮前１-14-40 ３F）

アクセス： JR山手線「原宿駅」徒歩１分

公式サイト： https://lacarpe.jp/fes/fes2026

主催： ラキャルプ

耕作放棄地などに実った「茶の実」を使用した美容オイル「采茶～SAICHA」

「采茶～SAICHA（サイチャ）」は、日本一のお茶の産地・静岡県の耕作放棄地などに実った「茶の実」という希少資源を原料とし、その制約を前提に価値を設計するスキンケアブランドです。

主原料である茶の実は、気候や自然環境に左右される希少な自然資源。

「采茶～SAICHA」では、その限られた恵みを大切にし、“量を増やす”のではなく、“質を守る”という思想のもと、製品づくりを行っています。

また、自然由来原料を活かしながら、日常的に使い続けやすい処方設計にも配慮。

自然と人、そして社会をつなぐ存在として、持続可能な価値を育むブランドを目指しています。

公式サイト： https://www.saicha.jp/

公式Instagram： https://www.instagram.com/saicha.jp/

２粒から１滴、希少な一番搾り「茶の実」オイル

ブランドを象徴する「CHフェイシャルオイル」は、茶の実わずか２粒から１滴しか採れない、一番搾りの茶の実オイル*¹を使用した美容オイルです。

限られた原料を活かすため、加工を極力抑えた状態でボトリング。

１本あたり約400粒分の茶の実を使用しています。

乾燥による小じわを目立たなくする効能評価試験を取得しており、肌にうるおいとハリを与えます。

また、敏感肌の方にも配慮した処方設計*²で、毎日のスキンケアに取り入れやすい使用感を目指しました。

*¹ チャ種子油（保湿成分）*² パッチテスト済／すべての方に肌トラブルが起こらないということではありません

采茶～SAICHA CHフェイシャルオイル 20mL／5mL

販売価格： 20mL 税込5,940円／5mL 税込1,980円

成分： チャ種子油（保湿成分）

商品ページ： https://www.saicha.jp/products

リブランディング実施と限定販売への移行について

2026年５月23日（土）、「采茶～SAICHA」は次のステージへと進みます。

気候変動による原料制限に対応したリブランディングを実施し、2026年５月22日（金）より流通網拡大から流通先・数量限定販売へと移行します。

主原料である茶の実は、気候変動の影響により収穫量が年々減少しています。

そのため今後は、供給量を制御しながら品質と価値を維持する方針へと転換します。

これはマーケティング施策ではなく、限りある資源を守るための対応です。

然美 ― 然るべくして、美しい。

自然の生命力を、まっすぐ肌へ。

「采茶～SAICHA」はこれから、自然と調和しながら価値を深めていくブランドへと進化してまいります。

自然と人、そして社会をつなぐ存在として、長く愛されるブランドを目指します。

株式会社ピー・エス・インターナショナルについて

株式会社ピー・エス・インターナショナルは1988年創業、美容と健康の企業として37年の実績があります。1990年には「リンパトリートメント」に関する技術・教育の普及に取り組み、2008年にはオーガニック市場に向けて「オイル美容」を提案してまいりました。

2019年に独自の基準に沿った環境・社会・人に優しい製品を取り扱うECサイト「ethicame（エシカミー）https://ethicame.com/ 」をオープン。

2023年には耕作放棄地に実る「茶の実」をアップサイクルしたスキンケアブランド「采茶～SAICHA（サイチャ）https://www.saicha.jp/ 」を立ち上げました。

美容・健康・教育関連事業を通して環境と健康に配慮したエシカルなライフスタイルを提案し続けている企業です。

■株式会社ピー・エス・インターナショナルのサステナビリティに関する取り組みについて

詳細はこちらから： https://www.ps-intl.co.jp/sustainability

【会社概要】

社名： 株式会社 ピー・エス・インターナショナル

本社所在地： 東京都港区芝浦３-14-６ バリュー芝浦ビル ５F

代表： 代表取締役会長兼社長兼CEO 浜口 直太

創業： 1988年11月28日

事業内容：

（１）化粧品・雑貨・生活用品・健康食品・サプリメント等の輸入、製造、卸および販売

（２）技術者（エステティシャン）および販売員の教育指導ならびに講座運営

（３）美容と健康の教育・スクール経営

HP： https://www.ps-intl.co.jp/