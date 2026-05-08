ニッカウヰスキーのフラッグシップバー「THE NIKKA WHISKY TOKYO」

アサヒビール株式会社

ニッカウヰスキー株式会社（本社 東京、社長 小野直人）はフラッグシップバー「THE NIKKA WHISKY TOKYO（ザ ニッカウヰスキー トウキョウ）」を創業記念日である7月2日から南青山エリアにオープンします。

※画像はイメージ

「THE NIKKA WHISKY TOKYO」はニッカウヰスキーが掲げているコミュニケーション・コンセプト“生きるを愉しむウイスキー”を体感できるフラッグシップバーです。2024年8月から12月まで期間限定で運営した「THE NIKKA WHISKY TOKYO」では期間中1万人を見込んでいたところ、約1万5千人が来場し、20～30代の男女を中心に、ウイスキーやカクテルを楽しんでいただきました。

常設店として新たにオープンする「THE NIKKA WHISKY TOKYO」では、引き続きウイスキーやカクテルを提供するとともに、イベントやセミナーを開催し、ウイスキーの文化や魅力を広める発信拠点としての取り組みにも注力します。また、お客さまの多様なニーズや嗜好に応えるためノンアルコールやローアルコールの選択肢を拡充し、ドリンクメニューのラインアップを充実させます。内装には使用済みのウイスキーの熟成樽を使い、グッズ販売も行います。ニッカウヰスキーのコミュニケーション・コンセプトを体感できる店舗として、ドリンクを味わうだけではない多様な楽しみ方を提案します。

ニッカウヰスキーは2024年に迎えた創業90周年を機に、新たなコミュニケーション・コンセプト“生きるを愉しむウイスキー”を策定しました。このコンセプトは創業者・竹鶴政孝の「英国人がウイスキー相手にじっくり生（いきる）を愉しむように、酔うためでなく愉しむために飲んでほしい」という願いに沿い、“ウイスキーが持つ豊かな個性や多様な楽しみ方を通して、人生そのものを愉しんでほしい”という思いを込めています。今後も継続的な設備投資をベースにニッカウヰスキーの強みを生かした商品開発、ウイスキーの多様な楽しみ方の提案を通じて、将来的にはプレミアムウイスキー以上（※1）のカテゴリーでグローバルトップ10（※2）入りを目指します。

※1：日本では平均店頭価格2,000円（700ml）以上のウイスキー

※2：ニッカウヰスキーのプレミアム以上のブランド計で、ウイスキー単体ブランドのグローバルトップ10 以内に相当する販売量

【施設概要】

名称：THE NIKKA WHISKY TOKYO

住所：東京都港区南青山5-6-6 1F

客席数：約30席（スタンディング席含む）

オープン日：7月2日