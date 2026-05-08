【キャンペーン中】お問い合わせフォーム営業メール対策SaaS「FormGuard」を提供開始

micomia株式会社

micomia株式会社（本社：兵庫県神戸市中央区、代表取締役：畑井駿佑、以下「当社」）は、お問い合わせフォーム経由で届く営業・売り込みメールをAIで自動判定し、本当のお客様からの問い合わせだけを転送するSaaS「FormGuard（フォームガード）」を、2026年5月８日（金）より提供開始いたします。

サービスサイト：https://formguard.micomia.com/

お問い合わせフォームの営業ブロッカー FormGuard

FormGuardは、お問い合わせフォームの送信先メールアドレスを当社が発行する専用アドレスに切り替えるだけで導入が完了するサーバーレス型のフィルタリングサービスです。

サイトの改修やプラグインの追加は不要で、WordPress・Wix・Shopify・STUDIOなど主要なCMSや独自フォームに対応します。

AIが受信メールの本文を解析し、営業メールと顧客問い合わせを95%※の精度で自動仕分けし、必要なメールだけを担当者に転送します。

※当社が実際に受信した問い合わせフォーム経由の営業メールからランダム抽出した100通をFormGuard搭載のフォームに送信し、判定結果を検証した内部調査に基づきます。

■開発の背景：問い合わせフォームの「営業メール疲れ」

ウェブサイト運営企業・個人事業主の多くは、問い合わせフォームに届くメールの仕分けに毎日多くの時間を費やしています。

当社が独自に行った調査では、以下の実態が明らかになりました。（当社調べ）

・問い合わせフォーム経由メールに占める営業メールの割合：80%以上

・営業メールの仕分けに費やす1日あたりの平均時間：30分以上

・仕分け中に本来の顧客対応が埋もれてしまった経験：約7割の事業者が「ある」と回答

機会損失と業務負荷の両面で深刻な課題となっており、特に少人数で運営する中小企業・個人事業主では顕著です。

一方で、既存の対策手段として一般的な「reCAPTCHA」などのボット対策は、人間が手作業で送信する営業メールには効果が限定的でした。

FormGuardは、ボットではなくメール本文の内容そのものをAIで判定するアプローチにより、人手による営業メールにも対応します。

■FormGuardの特徴FormGuard画面イメージ

1.AIによる高精度な営業メール自動判定

メール本文の内容をAIが解析し、営業・売り込みか、本当の顧客問い合わせかを判定します。判定精度は95%※で、誤判定があった場合もダッシュボードから手動修正が可能です。

2. サイト改修ゼロで5分導入

メールアドレスを登録するだけで専用転送アドレスが発行され、既存フォームの送信先を切り替えるだけで利用開始できます。プラグインインストールやコード改修は一切不要です。

3. ダッシュボードで全件可視化

受信したすべてのメールはダッシュボードで確認可能で、判定スコア・履歴も閲覧できます。

営業メールの動向把握や、判定の改善にも活用いただけます。

■主な機能

AI営業メール自動判定

専用転送メールアドレスの自動発行

カスタムフィルタルールの設定

ダッシュボードにて受信したお問い合わせを全件確認

問い合わせ履歴・判定スコアの閲覧

■料金プランFormGuard 料金プラン

エントリー：500円/月

100通/月、転送先メールアドレス1件まで

スタンダード：4,000円/月

1,500通/月、転送先メールアドレス10件まで

プロ：12,000円/月

4,000通/月、転送先メールアドレス20件まで

月間4,000通を超える場合は、別途エンタープライズプラン（個別カスタマイズ）にてご相談を承ります

詳細：https://formguard.micomia.com/#pricing

■ローンチ記念キャンペーン（先着100企業限定）

サービスローンチを記念して、新規ご登録の先着100企業様を対象に初月無料クーポンを配布いたします。所定の企業数に達し次第、予告なく終了いたしますので、ご検討中の企業様はお早めのご登録をお願いいたします。

対象：新規ご登録の先着100企業（個人事業主の方も含む）

対象プラン：全プラン適用方法：登録時にクーポンコードを入力

クーポンコード：BHYCBXND4UTM

■代表取締役コメント

当社では自社公式サイトに設けたお問い合わせフォームに毎日大量に届く営業メールに悩まされてきました。同じ課題を多くの事業者が抱えていることを知り、自動で判定し本物のお問い合わせのみを転送するサービスとしてFormGuardを開発いたしました。

FormGuardが、その時間を取り戻すきっかけになればと考えております。

（micomia株式会社 代表取締役 畑井 駿佑）

■サービス概要

サービス名：FormGuard（フォームガード）

提供開始日：2026年5月7日

サービスサイト：https://formguard.micomia.com/

提供形態：サブスクリプション型 SaaS

対応CMS：WordPress、Wix、Shopify、STUDIO 等の主要CMSおよび独自フォーム

月額500円～（税込）／初期費用無料

■会社概要

会社名：micomia株式会社

所在地：兵庫県神戸市中央区

代表取締役：畑井 駿佑

事業内容：ソフトウェア開発受託・SaaS開発運営

コーポレートサイト：https://micomia.com/

■本件に関するお問い合わせ先

micomia株式会社 広報担当

お問い合わせフォーム：https://micomia.com/contact

本お問い合わせフォームにもFormGuardが導入されています。

※本リリースに記載の判定精度は、当社内部調査時点の数値です。

今後の改善により変動する可能性があります。