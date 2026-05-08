ディズニー作品の世界観をスイーツで表現したブランド「PATISSERIE ANNIVEL」、北海道初登場！大丸札幌店にて期間限定ポップアップストアを出店

株式会社 大丸松坂屋百貨店

大丸松坂屋百貨店は、株式会社 MON・CREVEとジョイントベンチャー「株式会社ANNIVEL」

を昨夏に設立し、2025年10月に『PATISSERIE ANNIVEL(パティスリー アニヴェル)』の旗艦店が大丸東京店にオープンしました。この度、洗練された世界観とディズニーキャラクターをモチーフにした「PATISSERIE ANNIVEL(パティスリー アニヴェル)」は、大丸札幌店にて初となるPOPUPストアを、5月13(水)～5月26日(火)まで期間限定で出店いたします。素材の味わいを大切にした本格スイーツは、自分へのご褒美はもちろん、ギフトにもおすすめです。

■ 大丸札幌店 先行販売商品など新登場！

今回のポップアップでは、先行販売となる新作から旗艦店でのグランド商品まで、バリエーション豊かなスイーツをラインアップいたします。

先行販売品「新フレーバー2種」

●「ミッキー＆ミニー」デザインの瓶のプリン

新たに加わった2種のフレーバーを先行してお届けします。ANNIVELプリン ミルクは、まろやかなコクとやさしい甘さが広がるミルクプリンに仕上げました。ANNIVELプリン ロイヤルミルクティーは、アールグレイがふんわり香る上品な味わいのロイヤルミルクティープリン。

▲ANNIVELプリン ミルク 税込594円▲ANNIVELプリン ロイヤルミルクティー 税込594円

先行販売の新商品 チーズタルト

●チーズタルト

ディズニーキャラクターの可愛らしいデザインの新商品「チーズタルト」をどこよりもいち早くお届けします。チーズの風味をしっかりと感じられる、濃厚でコク深い味わいに仕上げた「チーズタルト」は、生地をしっかり焼き上げることで、素材の魅力をダイレクトに楽しめる一品に。はちみつチーズタルトは、生地をふんわりと立てて焼き上げることで、なめらかで軽やかな口あたりに仕上げました。はちみつがやさしく香る、やわらかな甘さが広がります。

▲チーズタルト 税込540円▲はちみつチーズタルト 税込540円

巾着入りシーズナルクッキー

ピスタチオ＆クランベリー、ショコラの2種セット。メインビジュアルの「ミッキー＆ミニー」巾着付きで、巾着は丈夫なので普段の小物入れに最適です。

▲巾着入りシーズナルクッキー 税込1,296円

■概要

販売場所：大丸札幌店 地1階 菓子イベントスペース

販売期間：2026年5月13日(水)～5月26日(火)

営業時間：10:00～20:00

販売商品：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25003/table/3694_1_55ade86269db7ff7d89e864d2823e3b9.jpg?v=202605081151 ]

東京で話題のスイーツを実際に手に取って楽しめるこの機会に、ぜひ大丸札幌店『PATISSERIE ANNIVEL』ポップアップストアへお立ち寄りください。