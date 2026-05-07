【2026年5月】DOMINIONパフォーマンスレポート｜United BM Wealth Limitedの運用実績

United BM Wealth Limited

United BM Wealth Limited（代表取締役：大越朝）が投資しているDOMINIONの、2026年4月分のパフォーマンスレポートが5月に更新されましたので、本リリースでご報告します。これはDOMINION独自のポートフォリオを使って、United BM Wealth Limitedや親会社のBill MorrisonsのIFAが運用したものです。

DOMINIONのパフォーマンスレポート

当社のDOMINIONのパフォーマンスレポートは以下のとおりです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/171516/table/36_1_cb4ce1418b3e4ed0b3e526a69a9b6095.jpg?v=202605081251 ]

DOMINIONのポートフォリオでは「ビットコイントラッカーファンド」に投資できます。

これはビットコインETFのボラティリティの高さを利用したリバランス戦略により、資産形成を目指す投資家向けに設計されたファンドです。

同ファンドが発行する株式と引き換えに、同ファンドが購入したビットコインETFを所有できます。2026年5月時点で、日本人がビットコインETFに投資できる海外の投資信託や生命保険会社は、DOMINIONとInvestorsTrustの2社のみです。

上記のファンドごとの運用実績は一部抜粋して紹介しています。完全版は以下の『海外積立の比較研究』の記事をご覧ください。

▼ドミニオン（DOMINION）のファンドごとの運用実績

https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog011/

上記のリターンはあくまで当社の運用実績であり、ご契約者様の成果を保証するものではないことをご理解ください。

DOMINIONの投資の仕組み

DOMINIONは、ひとつのファンドの中に複数のファンドが含まれている、ファンド・オブ・ファンズという形式を採用しています。

株式や債券に直接投資をするのではなく、複数の投資信託（ファンド）を組み入れて運用する投資信託です。

DOMINIONのファンドマネージャーが厳選した複数の投資信託に分散できるため、暴落のリスクを軽減させることが可能です。

また、これらのファンドは無料・無制限でスイッチングができます。市場動向に合わせてスイッチングすることで、資産価値が減るのを防げるようになります。

DOMINIONへの投資について

DOMINIONは、従来のオフショア投資に比べて、手数料が1.15～2.65%と低く設定されています。

通常、オフショア投資の手数料は2.5～3%が目安です。ただし、これはボーナスを最大限に活用した手数料であり、積立期間が短く積立金額が低い場合は、手数料が高くなる可能性があります。

その点、DOMINIONは積立期間だけを基準に手数料を設定しています。毎月の積立金額が少なくても多くても、手数料が変わらないため、少額でも投資しやすいことが特徴です。

DOMINIONでは米ドル建てで積み立てます。為替によって毎月の積立金額が変わる可能性がありますが、円安局面が進むと積立時よりよい条件で引き出すことが可能です。

United BM Wealth Limitedについて

United BM Wealth Limitedはアジア圏の日本人を中心に、海外プライベートバンク設立支援やオフショア投資の契約手続きサポート、資産形成コンサルティングなどを実施しています。

オフショア投資は海外向けの金融商品ということもあり、日本では情報が少ないのが現状です。当社は「日本人口の1%に正しい金融教育を届ける」をモットーに、海外金融のよい面・悪い面を公平にお伝えしています。

顧客の利益を第一に考え、中立的な立場から日本人の資産形成をサポートしております。公式LINEでは、海外積立を資産形成の手段として取り入れるか否か判断するために、以下の豪華特典を無料でプレゼントしています。

- 各積立商品をまとめた『海外積立商品まるわかりお役立ち資料』- 自分にあった投資先がわかる『新NISAとオフショア投資の比較資料』- 投資時に正しい判断ができる『IFA・紹介者のトーク見抜きチェックシート』- オフショア投資の基礎がわかる『オフショア投資マニュアル』- 株式投資の売買の判断軸がわかる『資産運用基本マニュアル』

余剰資金の効果的な活用方法、将来の教育資金の確保などを検討している方は、ぜひこの機会にプレゼントを見てみてください。

United BM Wealth Limitedの概要

公式LINEはこちら :https://utage-system.com/line/open/cUVg9fpYiKi6?mtid=uprDELBdd4HJ

法人名：United BM Wealth Limited

代表取締役：大越 朝

所在地：Unit Level 9F(2), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia

Webサイト：https://unitedbmwealth.com/

Webメディア：https://kaigaihoken-kenkyu.com/

YouTube：https://www.youtube.com/@okoshi-global-wealth

お問い合わせ：info@unitedbillmorrisons.com