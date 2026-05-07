AIアイドルの売上50％が子どもの食事にー「こどもごちめし」がドネーションミュージックと連携

NPO法人 Kids Future Passport

地域の飲食店を子ども食堂として活用するサービス「こどもごちめし」を運営する、NPO法人Kids Future Passport（読み：キッズ・フューチャー・パスポート／代表理事：中本真理子／所在地：福岡県福岡市博多区、以下「KFP」）は、NPO法人ドネーションミュージック（代表：望月衛、以下「ドネーションミュージック」）が手がける3人組AIアイドル「SEKAI SEIFUKU（世界制服）」より、プロジェクト売上の50％をこどもごちめしにご寄附いただけることとなりましたのでお知らせいたします。

同プロジェクトは、エンターテインメントの力でこどもたちの未来をつなぐ「ドネーション型アイドルプロジェクト」として、2026年5月5日（火）こどもの日に始動しました。

■背景

ドネーションミュージックは、「音楽で寄付。」をコンセプトに2012年に設立されたNPO法人です。震災支援や自殺防止キャンペーンなど、その時代に必要とされる社会課題と向き合いながら、エンターテインメントを通じた寄附の仕組みを作り続けてきました。同団体が大切にしているのは、社会課題を「重く」扱うのではなく、音楽や楽しさの延長線上に自然と支援が生まれる循環をつくることです。「楽しさの先に、寄付がある。ヒットの先に、支援がある。」その構造を社会に実装することを使命としています。

今回、子どもの貧困問題を次の重点テーマに据えるなかで、地域の飲食店を活用した新しいこども食堂の仕組み「こどもごちめし」の活動に共感いただき、AIアイドル「SEKAI SEIFUKU（世界制服）」のプロジェクト寄附先としてKFPをお選びいただきました。

■プロジェクト概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/124773/table/63_1_dee3c3b0a331ce011db4e82a0137b363.jpg?v=202605081251 ]SEKAI SEIFUKU（世界制服） 左：メグ（Pink）、真ん中：ラム（Blonde）、右：セイラ（Purple）配信はこちらから :https://linkco.re/MRuZMhdG■コメント

ドネーションミュージック代表 望月衛

このたび微力ながら「こどもごちめし」を支援させていただくこととなりました。弊団体はエンタメの力を使って持続可能な支援の形を模索・実行することを目指している中、KFPの仕組みや考えに強く共感したこと、そして何より会長の今井了介さんがトップ音楽プロデューサーであることが決め手となりました。実は今井さんとは旧知の間柄で、弊団体をご支援いただいたこともございます。進化した新たな時代の"エンタメ＝IP"でコラボレーションできること、今後の展開に大変期待しております。

KFP会長 今井了介

このたび、私の出自でもあるエンターテインメント領域から「こどもごちめし」への取り組みをさらに広げていただけること、大変嬉しく思います。ドネーションミュージック代表の望月さんとは過去に、「国境なき医師団」へ楽曲を通じた支援を共に行なってきた音楽家仲間でもあります。

「こどもごちめし」は、これまで地域の飲食店を通じて子どもたちに「食事と安心」を届けてきました。本プロジェクトをきっかけに、楽しさが自然と支援につながる新たな循環が生まれ、より多くの子どもたちへ食の機会を届けられることを期待しています。今後も持続可能な支援の実現に向けて取り組んでまいります。引き続き、「こどもごちめし」へのご支援を賜りますようお願い申し上げます。

■寄附金の使途について

いただいた寄附金は、すべて「こどもごちめし」を通じて、子どもたちに温かい食事を届けるために活用されます。地域の飲食店と連携し、本当に支援を必要としている子どもたちが安心して食事を取れる環境を提供します。寄附金は直接的に食事の提供に充てられ、子どもたちの健やかな成長を支える力となります。

■こどもごちめしとは

「こどもごちめし」は、困窮と向き合う子どもたちにより広くお食事を届けたいと2023年7月にスタートした活動です。これまでこども食堂の運営はボランティアの力で成り立つことが多く、人手や資金不足・定期的な開催の難しさが大きな課題となり、持続的な活動には高いハードルがありました。そこで、KFPでは、ITデジタルを利活用した“こども食堂のDX化“によって、三方よしの仕組みを使った「こどもごちめし」の仕組みを使い、子どもたちに栄養満点の食事を提供することで、人の身体的および精神的な幸せを支援します。

ご支援はこちらから :https://kodomo-gochimeshi.org/support■ NPO法人ドネーションミュージックについて

「音楽で寄付。」をコンセプトに2012年設立。

これまで、震災復興支援、自殺対策プロジェクト、国境なき医師団への支援など、多岐にわたる社会課題に対し、企業とのコラボレーションを行いながら音楽配信収益・イベント収益を寄付する活動を展開。

代表者： 望月 衛

所在地： 東京都渋谷区東4-9-10 TS広尾２F

公式サイト： https://donationmusic.jp/

■NPO法人 Kids Future Passport 概要

所在地：福岡県福岡市博多区千代1-20-31福岡県千代合同庁舎6階 オフィス4

設立日：2023年6月2日

代表理事：中本 真理子

事業内容：地域こども支援事業「こどもごちめし」

ホームページ：https://kids-future-passport.org/

子ども支援活動のために設立されたNPO法人です。全ての子どもの健やかな成長を見守る持続可能な仕組みを目指し「こどもごちめし」を運営しています。 企業や個人から寄附や支援金を基金とし、地域の登録飲食店で子どもたちに食事を提供しています。

「こどもごちめし」はGigi株式会社の有するGOCHIプラットフォームを利用しています。