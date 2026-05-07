《新商品！》プライマーブラシスペシャルセット

株式会社ときわ商会

株式会社ときわ商会（所在地：東京都墨田区立花、代表取締役社長：相澤隆史）から、ｔｆｉｔ デリケートシルクヴェールアートプライマー/アイシーブラーアートプライマー ブラシスペシャルセットが2026年4月18日に企業・数量限定にて新発売しました。

昨年SNSで火が付き、店頭からも商品が消えたｔｆｉｔブランドでも人気高い「デリケートシルクヴェールアートプライマー」。そんなプライマーのクールタイプ「アイシーブラーアートプライマー」。この2アイテムに、プライマー専用ブラシが付いたスペシャルセットを発売いたしました。

商品特長

◇3層ゲルフィッティングシステム

毛穴や凹凸を隙間なく埋める1層、お肌にうるおいを与える1層、メイクアップとお肌を密着させる1層、計3層のゲルが毛穴や凹凸をカバーしてくれます*。

*12時間耐水性・持続性試験済み

◇スキンケア成分配合77％

スキンケア成分77％配合のため、プライマーにありがちな乾燥してポロポロとカスが出てくるといったようなことがなく、しっかりとお肌を保湿しながら毛穴や凹凸をカバーします。

◇限定ブラシ付き

製品概要

商品名：ｔｆｉｔ デリケートシルクヴェールアートプライマー ブラシスペシャルセット

ｔｆｉｔ アイシーブラーアートプライマー ブラシスペシャルセット

価格：1,870円 (税抜1,700円)

2025年4月18日よりロフト、弊社ECサイトにて限定発売

その他ラインナップ

商品名：ｔｆｉｔ カバーアッププロコンシーラー ニュートラル

容量：15g（5g×3）

価格：1,650円（税抜1,500円）

バラエティショップ、一部ドラッグストア、公式オンラインストアを中心に販売

商品名：ｔｆｉｔ カバーアッププロコンシーラー クール

容量：15g（5g×3）

価格：1,650円（税抜1,500円）

バラエティショップ、一部ドラッグストア、公式オンラインストアを中心に販売

商品名：ｔｆｉｔ ルミネールスキップトーンアップクリーム

容量：100g

価格：1,870円（税抜1,700円）

バラエティショップ、一部ドラッグストア、公式オンラインストアを中心に販売

商品名：ｔｆｉｔ デリケートシルクヴェールアートプライマー

容量：30mL

価格：1,870円（税抜1,700円）

バラエティショップ、一部ドラッグストア、公式オンラインストアを中心に販売

商品名：ｔｆｉｔ ハイドレートバニッシュアートプライマー

容量：30mL

価格：1,870円（税抜1,700円）

バラエティショップ、一部ドラッグストア、公式オンラインストアを中心に販売

商品名：ｔｆｉｔ トランスルーセントセットフィニッシングパウダー 01ホワイト

容量：7g

価格：1,760円（税抜1,600円）

バラエティショップ、一部ドラッグストア、公式オンラインストアを中心に販売

商品名：ｔｆｉｔ トランスルーセントセットフィニッシングパウダー 02スキンベージュ

容量：7g

価格：1,760円（税抜1,600円）

バラエティショップ、一部ドラッグストア、公式オンラインストアを中心に販売

商品名：ｔｆｉｔ トランスルーセントセットフィニッシングパウダー 04ラベンダー

容量：7g

価格：1,760円（税抜1,600円）

バラエティショップ、一部ドラッグストア、公式オンラインストアを中心に販売

商品名：ｔｆｉｔ トランスルーセントセットエッセンシャルパウダー 01ホワイト

容量：5g

価格：1,760円 (税抜1,600円)

バラエティショップ、一部ドラッグストア、公式オンラインストアを中心に販売

商品名：ｔｆｉｔ トランスルーセントセットエッセンシャルパウダー 02スキンベージュ

容量：5g

価格：1,760円 (税抜1,600円)

バラエティショップ、一部ドラッグストア、公式オンラインストアを中心に販売

公式オンラインストア

Qoo10

https://www.qoo10.jp/shop/tfit

Amazon

https://www.amazon.co.jp/stores/TFITOfficial/page/F8533306-8809-4F97-8F3D-90FF241AF236

トウキョウコスメ

https://tokyo-cosme.com/

会社概要

株式会社ときわ商会は、1950年創業、東京都墨田区に本社を構える総合卸商社です。長年培った流通ネットワークと商品開発力を強みに、「ひんやりシャツシャワー」、「ビューティヴェール」、「アミノマスター」などの自社ブランドを展開し、日用品・化粧品・医薬部外品分野において企画・製造・販売まで一貫して手がけています。

また、取り扱いブランドの一つである「TFIT」が国内市場で好調な販売実績を記録するなど、幅広い商品ラインナップで市場ニーズに応えています。

株式会社ときわ商会

〒131-8526 東京都墨田区立花2-33-5

TEL：03-3613-5194

FAX：03-3613-5877

代表者：代表取締役社長 相澤隆史

事業内容：化粧品、日用品、家庭用品、総合卸商社、オリジナル商品の企画、開発

URL：http://www.tokiwashoukai.co.jp/(https://www.tokiwashoukai.co.jp/)