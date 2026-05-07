【徳島県鳴門市】「鳴門市文化会館　利用者説明会」のご案内

鳴門市役所

2027年６月のリニューアルオープンに先立ち、鳴門市文化会館のコンセプトや施設の概要、予約方法についての説明会を開催します。

説明会概要

【内容】

●鳴門市文化会館のリニューアルにおける施設コンセプト

●指定管理者（鳴門文化交流パートナーズ）の紹介

●運営コンセプト

●開館準備室について

●ご利用時間

●ご予約申し込み方法

●事業予定

●登録会のご案内

●質疑応答

【日時】

2026年６月13日（土）

第一部 午前10時～正午

第二部 午後２時～４時

※第一部・第二部は同様の内容です。

【会場】

鳴門市役所２階 大会議室

■所在地 〒772-8501 鳴門市撫養町南浜字東浜170番地

対象

市内外限らず、どなたでもご参加いただけます。

【定員】

各回100人（１団体５名様まで）

参加方法

2026年４月30日（木）からはがき・FAX・メールにて受付（先着順）。

【申込先】

●はがき

〒772-8799 鳴門郵便局留（←必ずお書き添えのほどお願い致します。）

〒772-0003 鳴門市撫養町南浜字東浜31-36 鳴門市地域共生センター ２階

鳴門市文化会館 開館準備室「鳴門市文化会館 利用者説明会係」宛

●FAX 088-678-3695

●メール info@naruto-bunkakaikan.jp

【必要事項】

１. 参加希望の部（第一部 午前10 時～正午 ／ 第二部 午後２時～４時／どちらでもよい）

２. 参加者のお名前／フリガナ

（参加希望の方すべてのご記載をお願いします。１団体５名様まで。）

３. 所属団体 ボランティア団体や文化団体等に所属されている方はご記入ください。

４. 居住地域（鳴門市内／徳島県内／それ以外）※メディアの方は会社名、もしくは媒体名をお願いします。

５. 郵便番号、ご住所

６. 電話番号（代表者様のみで結構です。）

７. 返信先（基本的に、ご予約の結果につきましてはいただきました送付方法にて返信します。）

問い合わせ

鳴門市文化会館 開館準備室（営業時間 平日午前10 時～午後５時）

〒772-0003 鳴門市撫養町南浜字東浜31-36 鳴門市地域共生センター ２階

鳴門市文化会館 開館準備室（指定管理者：鳴門文化交流パートナーズ）

TEL 080-6864-0673

FAX 088-678-3695

メール info@naruto-bunkakaikan.jp