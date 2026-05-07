【AYAKO SAKURAI】銀座 蔦屋書店 GINZA ART SQUAREにて“試着・販売を前提としない” ギャラリーイベントを開催

M&A jewelry

宝石商 櫻井彩子（所在地：東京都文京区）によるジュエリーブランド「AYAKO SAKURAI」（以下：当ブランド）は、2026年5月15日（金）・16日（土）の2日間、銀座 蔦屋書店 GINZA ART SQUARE（GINZA SIX6階）にて、認知拡大とブランド体験を目的としたギャラリーイベントを開催いたします。

イベント概要

本イベントは、試着や販売を主目的とする従来のポップアップとは異なり、ジュエリーを「身にまとうアート」として捉え、その世界観や美しさに触れていただく展示形式の空間です。イメージしたのは、ドラマ『Sex and the City』に登場するシャーロット・ヨークが開くような、上品であたたかく、人と人との距離が自然に縮まり、感性がひらかれていくような空間。商品を並べて選ぶ場ではなく、作品としての佇まいや惹かれる理由を「見ること」で感じていただける構成としています。会場では、ジュエリーを中心に当ブランドの世界観をご覧いただきながら、スタッフとの会話や空気感も含めて、AYAKO SAKURAIの思想や美意識を体感いただけます。

なお、展示されているジュエリーは展示形式のため原則として試着は行っておりませんが、スタッフが着用しているジュエリーについては、短時間お試しいただける場合がございます。また、通常のポップアップのように商品を手に取ってお選びいただく形式ではありませんが、ご関心のあるジュエリーについては、スタッフよりご案内およびご購入相談が可能です。

【AYAKO SAKURAI×セントゥジュール】ジュエリーボックスについて

写真は展示予定商品の「エリプス」

本イベントではあわせて、ツイード素材のジュエリーボックスブランド「セントゥジュール」の展示・販売も行います。

「セントゥジュール」とは、伊勢丹新宿店での取り組みをはじめ、世界観の親和性からこれまでも継続的にご一緒してきました。ジュエリーと、それを包む存在、両方を通じて、より豊かな美しさの体験をご提案します。

ジュエリーがお好きな方はもちろん、これまであまりジュエリーに関心のなかった方にとっても、ふと目にした作品や写真が、心を動かすきっかけとなれば幸いです。「買うための場」というよりも、まずは気軽に立ち寄り、作品や空間との出会いを楽しんでいただく場として、皆さまのご来場をお待ちしております。

販売・ご来場特典・参加型コンテンツについて

■販売について

・「セントジュール」の商品は会場にてご購入いただけます。

・AYAKO SAKURAI新作「KAME」ピアスも、当日ご購入・お持ち帰りが可能。

・その他のジュエリーについても、ご関心のある商品がございましたらスタッフまでお声がけください。

■ご来場いただいた方全員に、【1万円分のクーポン】をプレゼントいたします。

■会場内では簡単な質問への回答や、写真撮影・SNS投稿など、いくつかの体験を通じてスタンプを集めていただける参加型のスタンプラリーをご用意いたします。

1つクリアするごとに1スタンプを獲得でき、スタンプを3つ集めていただいた方には、【さらに1万円分クーポン】と【素敵な粗品】を進呈いたします。

※スタンプラリーの詳細内容は、会場にてご案内いたします。

■宝石商櫻井彩子について

母親から継いだ仕入れルートと審美眼を背景に、2019年からSNSでジュエリーに関する情報発信を開始。「宝石には、ハイブランド以外にもさまざまな購入方法がある」という新しい選択肢をInstagramで初めて提示し、今では“インスタで宝石商”と名乗る人々が増える流れの源流をつくった存在でもあります。テーマは『宝石選びの自由が広がる時代へ』。

対面販売（櫻井流“コンサルティング接客”）・インスタ販売（2022年開始）・会員制EC「A JEWELRY BOX」の三位一体で、『誰から買うか』を重視したお見立て体験を提供し続けています。

運営は、ビジネスパートナーでもある夫と、高校時代からの親友を含む少数精鋭チーム。Instagramフォロワーは2.5万人超。日々の配信で、石選びの視点と装いの解像度を高めるヒントを発信。自身で広告塔を務め、2023年2月には初著書『宝石にブランド料はいりません』を出版。

毎回違った世界観を創出する期間限定ショップでは、高額帯～手の届く価格帯までを横断し、渋谷スクランブルスクエアではスクスク期間限定ショップ史上過去最高となる1.7億円（3日間）を記録。“外商スタイル接客”を味わえる導線を整えることで、お客様に高い満足度を提供。サイズ・色味・既存ジュエリーとの相性まで伴走することで『一生の相棒になるジュエリーを、あなたらしく選べる』力をそっと拓きます。

宝石商 櫻井彩子（写真左より）夫、櫻井彩子、高校時代からの親友宝石商 櫻井彩子 公式HP :https://ayakosakurai.com/公式Instagram :https://www.instagram.com/ayakosakurai__jewelry?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==会員制EC「A JEWELRY BOX」 :https://a-jewelrybox.com/※閲覧・購入には会員登録が必要です。