ドルチェ＆ガッバーナ「マイ ディヴォーション」から、まるでお守りのようなルックスのフレグランスが数量限定発売

ブルーベル・ジャパン株式会社

数量限定のハート型スモールサイズ（20mL）

2026年5月7日（木）、よりパーソナルなタッチで“ディヴォーション（献身）“を再解釈した、自分自身を駆り立てる情熱や個性を讃えるフレグランス「ドルチェ＆ガッバーナ マイ ディヴォーション オードパルファム インテンス」。個性的でありながら親しみやすい香りと、繊細なライトピンクのボトルで好評を博しているこのフレグランスに、数量限定のハート型スモールサイズ（20mL）が加わります。

オードパルファム インテンス ハート型 :https://latelierdesparfums.jp/products/my-devotion-intense-edp-spray-20ml?variant=53141858648427&utm_medium=referral&utm_source=prtimes&utm_campaign=20265-dolce-gabbana-mydevotion-20ml-130

■フレグランスストーリー

単なる愛やロマンスにとどまらず、人々が自身と人生の旅路のために抱いている揺るぎない献身を香りで表現し、サクレハート（聖心）で封じ込めました。

ドルチェ&ガッバーナの創造性がもたらす力強いシンボル、サクレハートで封印されたこの香りは、単なるフレグランスの域を超えた揺るぎない献身の宣言。さらに永遠のロマンスへのオマージュ、人生の最も深遠で個人的な献身を祝福するものでもあります。

■香り

フローラル グルマンの香り

マイ ディヴォーション オードパルファム インテンスは、マスターパフューマーのオリヴィエ・クレスプが緻密に練り上げた、光り輝くフローラルグルマン調のフレグランス。

優雅なペアブロッサムのソフトでエアリーな雰囲気で幕を開け、カシスがジューシーな躍動感と繊細でフルーティなニュアンスを添えます。

ハートで広がるのは輝くようなピオニーのブーケ。ほのかなグリーン感と甘さをオレンジブロッサムの穏やかな明るさが引き立て、爽やかさと深みのバランスを整えながら、絶妙なフローラルのシンフォニーを奏でます。ベースではオリジナルである「ディヴォーション オードパルファム」を踏襲したマダガスカル産バニラを主役に、ムスキーなアンブロックスと、洗練されたアンバリーウッドアコードが新たな個性を与えています。その結果、エレガントな安心感と親しみやすいグルマンノートをあわせ持つ、魅力的な香りです。

ドルチェ＆ガッバーナ マイ ディヴォーション オードパルファム インテンス

20mL 10,890円（税込）

2026年5月7日（木）数量限定発売

■DEVOTIOIN FAMILY

ドルチェ＆ガッバーナ ディヴォーション ファミリー

ドルチェ＆ガッバーナ ディヴォーション オードパルファム

ドルチェ＆ガッバーナ ディヴォーション オードパルファム インテンス

ドルチェ＆ガッバーナ マイ ディヴォーション オードパルファム インテンス

ドルチェ＆ガッバーナ ディヴォーション プールオム オードパルファム

ドルチェ＆ガッバーナ ディヴォーション プールオム パルファム

ディヴォーション ファミリー :https://latelierdesparfums.jp/collections/dolce-gabbana-devotion

取扱い店舗 :https://latelierdesparfums.jp/pages/shops?&brand=dolce-and-gabbana