ネットプロテクションズの後払い決済「atone」がTSI公式オンラインサイト「mix.tokyo」に導入開始

株式会社ネットプロテクションズ

株式会社ネットプロテクションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：柴田 紳、以下「当社」）が提供する、後払い決済サービス「atone（アトネ）」（以下「atone」）が、株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：下地 毅、以下「TSI」）が運営する公式ファッション通販サイト「mix.tokyo（ミックスドットトウキョウ）」において、2026年4月10日（金）より導入されましたことをお知らせいたします。

また、本導入を記念し、本日2026年4月24日（金）より「mix.tokyo」で「atone」をご利用いただく方を対象とした、10％キャッシュバックキャンペーンを開始いたします。

背景と目的：若年層のファンベース拡大とCVR向上を目指す

TSIは、「JILL by JILL STUART」「MARGARET HOWELL」「NANO universe」など、30以上の人気ブランドを展開する日本屈指のアパレル企業です。同社が運営する「mix.tokyo」は、感度の高いユーザーから支持されるブランドモール型ECサイトとして、高い成長を続けています。

今回の「atone」導入は、クレジットカードを保有していない、あるいは利用を控えたい傾向にある10代～20代の若年層顧客の新規獲得と、スマートフォンを中心としたシームレスな購買体験による「カゴ落ち」防止を主目的としています。

また、当社が保有するatoneの会員基盤と、アパレルECにおける豊富な知見を掛け合わせることで、TSIのさらなる売上拡大を支援いたします。

キャンペーン概要

「mix.tokyo」での「atone」利用開始を記念し、期間限定で以下のキャンペーンを実施いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/22451/table/521_1_dfad53cc9067d87bedc5f186106adacd.jpg?v=202605071052 ]

※atone翌月払いのご利用に限ります。キャンペーンの詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。

キャンペーンサイト：https://nppoint.jp/campaigns/202604mixtokyo/

「atone」について

「atone」は、通販・実店舗の両方で利用できる後払い決済サービスです。購入者は、銀行口座やクレジットカード情報の登録・チャージなしで、購入後に支払いが可能です。一方、導入事業者にとっては、購入直前の離脱を防ぎ、売上ロスの減少につながります。また、実店舗では、クレジットカードを保有しているものの利用しない購入者の取りこぼしを防ぎ、キャッシュレス化を促進できます。さらに、ポイントプログラムも導入しており、新規顧客獲得、リピート率向上、購買単価の増加にも貢献します。

詳細はこちら：https://atone.be/

「mix.tokyo（ミックスドットトウキョウ）」について

「mix.tokyo（ミックスドットトウキョウ）」は、株式会社TSIが運営する公式オンラインストア。「PEARLY GATES（パーリーゲイツ）」「NANO universe（ナノ・ユニバース）」「NATURAL BEAUTY BASIC（ナチュラルビューティーベーシック）」をはじめ、TSIグループが展開する30以上のブランドを取り扱っています。メンズ・ウィメンズのファッションアイテムからゴルフウェアまで幅広いラインナップを取り揃え、日常使いからアクティブシーンまで、多様なスタイルをご提案します。

公式サイト：https://mix.tokyo/

株式会社ネットプロテクションズ 会社概要

商号 ：株式会社ネットプロテクションズ

（株式会社ネットプロテクションズホールディングス（東証プライム、証券コード7383）グループ）

代表者 ：代表取締役社長 柴田 紳

URL ：https://corp.netprotections.com/

事業内容 ：後払い決済サービス各種

創業 ：2000年1月

資本金 ：1億円

所在地 ：東京都千代田区麹町4丁目2-6 住友不動産麹町ファーストビル5階

株式会社TSIホールディングス 会社概要

商号 ：株式会社TSI

代表者 ：代表取締役社長 CEO 下地 毅

URL ：https://www.tsi.inc/

事業内容 ：衣料品全般の企画・製造・小売り・卸及び輸出入

創業 ：2014年3月

所在地 ：東京都港区赤坂8-5-27 住友不動産青山ビル