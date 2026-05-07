史上、最もパワフルなコードレス洗浄体験へ。Makuake総合ランキング2位の高圧洗浄機「POWER WASHER」がわずか9日で500万円突破

合同会社聖コードレス高圧洗浄機「POWER WASHER」は、洗車・玄関・ベランダ掃除まで幅広く活用できる一台です。

合同会社聖（ブランド名：Regalia Majesty）は、コードレス高圧洗浄機「POWER WASHER」を応援購入サービス「Makuake」にて先行販売中です。

「POWER WASHER」は、従来の高圧洗浄機に感じやすかった「水道接続」「電源コード」「本体の重さ」「準備の手間」といったストレスを減らし、外掃除をより自由にすることを目指したコードレス高圧洗浄機です。

本プロジェクトはMakuake公開後から多くの反響を集め、わずか9日で応援購入総額500万円を突破しました。

水道接続も、電源コードも不要。“洗いたい場所”をそのまま洗浄スポットへ

従来の高圧洗浄機は、強力な洗浄力が魅力である一方で、水道接続や電源コード、本体の重さ、準備の手間がハードルになることがありました。

「POWER WASHER」は、バケツなどに溜めた水を吸い上げて使用できるコードレス設計。水道が遠い場所や、コンセントが確保しにくい場所でも使いやすく、自宅の駐車場、マンションのベランダ、玄関まわり、庭先など、さまざまな場所で活躍します。

「洗いたいのに洗えない」を減らし、外掃除をもっと自由で身近なものにします。

最大水圧5.0MPa。コードレスでも本格洗浄

洗車・外壁・ベランダ・窓サッシなど、さまざまな場所で活用できるコードレス高圧洗浄機「POWER WASHER」

「POWER WASHER」は、コードレス設計でありながら最大水圧5.0MPaのパワー。車のボディ、タイヤ・ホイールまわり、玄関タイル、ベランダの床、窓サッシなど、日常で気になる汚れにしっかりアプローチします。

水圧は3段階で切り替え可能。汚れの強さや洗浄したい場所に合わせて使い分けられるため、外壁や洗車などのしっかり洗浄から、軽い汚れへのやさしい噴射まで幅広く活用できます。

コードレスだから、準備も取り回しもスムーズ。従来の高圧洗浄機に感じやすかった「大きい」「重い」「出すのが面倒」というストレスを軽減し、思い立った時にすぐ使いやすい洗浄体験を目指しました。

Makuake総合ランキング2位・応援購入総額500万円を突破Makuakeで応援購入総額500万円を突破

最大水圧5.0MPa・約40分連続使用・3段階水圧切替に対応。

「POWER WASHER」は、応援購入サービス「Makuake」にて先行販売を実施しています。

公開初日にはMakuake総合ランキング2位を獲得し、公開後から多くの方にご注目いただきました。さらに、プロジェクト開始からわずか9日で応援購入総額500万円を突破しました。

水道・電源に縛られないコードレス設計、最大水圧5.0MPaの洗浄力、洗車から玄関・ベランダ掃除まで幅広く使える実用性が、外掃除に悩みを持つ方から反響を集めています。

Makuakeプロジェクトページでは、詳細な使用シーンやリターン内容を公開中

Makuakeにて応援購入総額500万円を突破しました。

Makuakeプロジェクトページでは、「POWER WASHER」の詳しい仕様、セット内容、使用シーン、リターン内容を公開しています。

洗車、玄関まわり、ベランダ、窓サッシなど、実際の活用シーンを確認しながら、ご自身の生活環境に合った使い方をイメージしていただけます。

また、Makuake限定のリターン内容や応援購入の詳細についても、プロジェクトページよりご確認いただけます。

Makuakeプロジェクトページはこちら

https://www.makuake.com/project/powerwasher/(https://www.makuake.com/project/powerwasher/?openExternalBrowser=1)

【商品の主な特徴】

・最大水圧5.0MPaの本格洗浄

・約40分の連続使用に対応

・水圧3段階切り替え

・水道接続不要、バケツの水から給水可能

・電源コード不要のコードレス設計

・洗車、玄関、ベランダ、窓サッシ、外壁まわりの洗浄に対応

・フォームボトルによる泡洗浄に対応

・軽量で扱いやすく、持ち運びしやすい設計

【商品概要】

商品名：POWER WASHER

ブランド名：Regalia Majesty

商品カテゴリ：コードレス高圧洗浄機

最大水圧：5.0MPa

吐水量：252L/h

連続使用時間：約40分

水圧切替：3段階

フォームボトル容量：約400ml

主な用途：洗車、玄関まわり、ベランダ、窓サッシ、外壁まわり、アウトドア用品などの洗浄

販売方法：Makuakeにて先行販売中

Makuakeプロジェクトページ：

https://www.makuake.com/project/powerwasher/?openExternalBrowser=1

【今後の展開】

合同会社聖は、自社ブランド「Regalia Majesty」を通じて、海外で評価される優れたプロダクトを日本市場へ届けてまいります。

今回の「POWER WASHER」では、Makuakeを通じて日本市場でのニーズを確認しながら、今後の一般販売や販路拡大を検討してまいります。

今後も、日々の暮らしの中で感じる小さな不便を解決し、使う人の時間と手間を減らす商品を展開してまいります。

【会社概要】

会社名：合同会社聖

ブランド名：Regalia Majesty

所在地：大阪府大阪市中央区南船場3-2-22-205

代表者：田中 聖也

事業内容：海外製品の輸入販売、EC販売、クラウドファンディングを活用した新商品のテストマーケティング、WEB広告・SNSマーケティング

本件に関するお問い合わせ

合同会社聖

担当：田中

メールアドレス：ceo.seiya@0402hijiri.jp