ルーキーワークス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：中川 高一、以下「ルーキーワークス」）は、採用特化型の縦型ショート動画プラットフォーム「Realee（リアリー）」を展開する株式会社リアリー（代表取締役CEO：御前 星真、以下「リアリー」）と、学生ユーザーの相互送客、企業顧客の相互紹介、ノウハウ共有および技術連携を目的とした業務提携を実施することをお知らせいたします。

リアリーの代表取締役CEOである御前 星真氏は、京都産業大学に在学しながら起業に挑戦する学生起業家です。 大学在学中からビジネスコンテストへの挑戦や会社設立を経験し、現在は学生と企業がよりリアルに出会える採用動画プラットフォーム「Realee」を展開しています。 本提携は、学生採用支援事業および学校支援事業を展開してきたルーキーワークスと、学生起業家ならではの視点から就活・採用の課題解決に挑むリアリーが、「学生の就活をより納得感のあるものに変えていきたい」という想いで共感したことをきっかけに実現しました。 今後、両社はルーキーワークスが展開する「Rooky」「ガクチカワーク」等の学生向けサービスと、リアリーが展開する「Realee」の連携を通じて、学生が企業の雰囲気や働く人の魅力をよりリアルに理解できる、新たな採用体験の提供を目指します。

業務提携の背景

綺麗なだけの採用PRは、もう若者には届かない。

近年、学生の就職活動やアルバイト・インターンシップ探しにおいて、求人票やテキスト情報だけでは、企業の雰囲気、働く人の人柄、職場環境、企業文化を十分に把握しづらいという課題があります。 企業は自社をより良く見せようとし、学生も面接や選考の場で自分を良く見せようとする。 そうした構造の中で、入社前に抱いていたイメージと入社後の現実にギャップが生まれ、ミスマッチや早期離職につながるケースも少なくありません。 リアリーの調査では、現在の採用媒体への不満として、学生349人のうち約80％が「企業のリアル・本音を知れない」と感じていることが示されています。 ※株式会社リアリー調べ／2025年10月実施調査より

Z世代が知りたいのは、綺麗に整えられた企業紹介だけではありません。 そこで働く人の姿、職場の空気感、良い面も含めたリアルな情報、そして嘘偽りのない“本音”です。 「Realee」は、こうした課題に対し、求人票や写真だけでは伝わりにくい“職場のリアル”を縦型ショート動画で届ける採用プラットフォームです。 サービスの原点には、ある学生が入社後わずか3か月で早期離職してしまった経験への問題意識があります。 リアリーは、企業と学生が互いに本音を隠したまま進む就活・採用のあり方を変え、職場の空気感や働く人の魅力をありのままに届けることを目指しています。 一方、ルーキーワークスは、学生向け求人情報サービス「Rooky」や、インターンシップ・キャリア形成支援サービス「ガクチカワーク」等を通じて、学生と企業の出会いを支援してきました。

今回の協議の中で、両社の代表は、学生が企業を選ぶ際に必要なのは、条件面だけでなく「そこで働く自分を具体的にイメージできる情報」であり、企業側にとっても、飾られた採用広報ではなく、自社の魅力やカルチャーをリアルに届けることが重要であるという考えで一致しました。 この共通認識のもと、両社はそれぞれのサービス基盤と採用支援ノウハウを掛け合わせ、学生と企業が“本音で出会える”新しい採用体験の実現に向けて連携を開始します。

本提携の主な内容

1. 学生ユーザーの相互送客

両社が運営するサービス、媒体、イベント、面談、LINE・メール、SNS等の導線を活用し、学生ユーザーの相互送客を行います。学生が自分に合った企業・仕事と出会う機会を広げるとともに、より多様なキャリア選択のきっかけを提供します。

2. 企業顧客の相互紹介

両社の顧客基盤を活用し、採用課題を抱える企業に対して、双方のサービスを相互に紹介します。企業の採用目的や課題に応じて、求人掲載、採用動画、スカウト、イベント等を組み合わせた提案を行います。

3. ノウハウ共有および共同施策の実施

学生導線、企業営業、イベント運営、採用コンテンツ企画などに関するノウハウを両社で共有し、共同施策の企画・実施を進めます。

4. 技術的連携の検討・推進

今後、プロフィール情報、自己PR動画、実務経験・実績情報等の連携を視野に入れ、リンク連携、埋込表示、API連携等を段階的に検討してまいります。

今後の展望

本提携を通じて、ルーキーワークスとリアリーは、学生と企業が互いをより深く理解し、納得感を持って出会える採用体験の実現を目指します。 まずは両社の既存サービスとの連携を進めながら、学生向け導線、企業向け提案、採用動画コンテンツ、技術連携の各領域で協業を推進してまいります。将来的には、対象エリアや連携サービスの拡大も視野に入れ、全国の学生・企業に向けた価値提供を強化してまいります。 求人票だけでは伝わりきらない企業の魅力を、動画やリアルな接点を通じて学生に届けることで、採用における情報格差やミスマッチの解消に取り組んでまいります。

代表者コメント

ルーキーワークス株式会社 代表取締役 中川 高一 学生が企業を選ぶ際、給与や勤務地といった条件面だけでなく、「どのような人と働くのか」「どのような雰囲気の職場なのか」といったリアルな情報の重要性が高まっています。 今回、リアリー社の御前さんとお話しする中で、学生起業家として当事者に近い目線から、今の就活や採用活動にある違和感を本気で変えようとしている姿勢に強く共感しました。 綺麗に整えられた採用PRだけでは、学生が本当に知りたい情報には届きません。学生が知りたいのは、そこで働く人の本音や、職場の空気感、入社後の自分を具体的にイメージできるリアルな情報です。 ルーキーワークスはこれまで、学生・学校・企業との接点を通じて、学生の未来につながる出会いを支援してきました。そこに、Realeeが持つ動画による直感的な企業理解という価値が加わることで、学生がより納得して企業を選べる機会を広げられると考えています。 学生と企業が互いをより深く理解し、入社後・就業後のミスマッチを減らしていけるよう、両社で新しい採用体験をつくってまいります。

株式会社リアリー 代表取締役CEO 御前 星真 Realeeを立ち上げた背景には、就職活動や採用活動において、企業も学生も「良く見せる」ことが優先され、本音やリアルな情報が届きにくいという課題意識があります。 私自身、学生の立場に近いからこそ、学生が企業を選ぶときに本当に知りたい情報と、実際に得られる情報との間に大きなギャップがあると感じてきました。Z世代が知りたいのは、綺麗に作られた採用PRではなく、企業のリアルであり、嘘偽りのない本音です。 求人票や説明会だけでは伝わらない職場の空気感や、働く人の人柄をもっとリアルに届けることができれば、学生の就活はもっと前向きで納得感のあるものになるはずです。 今回、学生領域で豊富な接点を持つルーキーワークス社と提携できることを大変嬉しく思います。中川さんとも、「学生の就活をより良いものに変えていきたい」という想いで深く共感しました。 今後は、ルーキーワークス社とともに、学生と企業が本音で選び合える採用の新しいインフラづくりに取り組んでまいります。

「Realee」について

「Realee」は、学生と企業をつなぐ採用特化型の縦型ショート動画プラットフォームです。 企業名や知名度に依存した従来の企業探しではなく、学生が縦型ショート動画を通じて直感的に企業と出会える点が特徴です。 企業は、求人票だけでは伝わりにくい職場の雰囲気や社員の人柄、企業文化を採用動画で発信することで、知名度に左右されずに自社の魅力を学生へ届けることができます。 学生は動画を通じて企業理解を深め、興味を持った企業へ連絡・応募することができます。

会社概要

ルーキーワークス株式会社 所在地：東京都千代田区西神田2-1-2 西神田センタービル5F 代表者：代表取締役 中川 高一 事業内容：学生採用支援事業、学校支援事業 サービス：Rooky、ガクチカワーク ほか URL：https://rookyworks.jp/ 株式会社リアリー 所在地：大阪府大阪市城東区鴫野西4丁目1-33 walfare大阪京橋ビル 代表者：代表取締役CEO 御前 星真 事業内容：採用特化型縦型ショート動画プラットフォーム「Realee」の企画・運営 サービス：Realee URL：https://realee-lp.vercel.app/

本件に関するお問い合わせ先

ガクチカワーク事務局 広報担当 E-mail：support@rookyworks.jp TEL：03-6271-9122