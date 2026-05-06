カレーパングランプリ２０２６(R)本選投票開始のお知らせ

日本カレーパン協会

一般社団法人日本カレーパン協会（東京都江戸川区、理事長やすひさてっぺい）は２０２６年５月７日（木）１３：００よりカレーパングランプリ(R)２０２６の本選WEB投票を日本カレーパン協会オフィシャルサイトにて開始いたします。

イベント概要

名称：カレーパングランプリ(R)２０２６ ネット投票（本選）

投票期間：２０２６年５月７日（木）１３：００ ～ ５月２１日（木）１８：００

投票場所：日本カレーパン協会特設WEBページ https://www.grand-prix.info/list/?s=44

中間発表：２０２６年５月１４日（木）１３：００

授賞式 ：２０２６年７月２０日（月・海の日）

審査方法：ネット投票及び実食審査

主 催 ：一般社団法人日本カレーパン協会

後 援 ：六甲バター株式会社、昭和産業株式会社、

株式会社日清ウェルナ、オリエンタル酵母工業株式会社

投票方法

投票ページにて、各部門のカレーパンへ投票を行います。

投票ページ： https://www.grand-prix.info/list/?s=44

投票のポイント数は、カレーパンタジスタ（検定(※1)合格者）の投票は５ポイントとなり

通常のメールアドレスでの投票は１ポイントとなります。

※1カレーパン検定： https://bit.ly/currypan-kentei

詳しくは日本カレーパン協会オフィシャルホームページにてご案内致します。 https://currypan.jp/

カレーパングランプリ専用のQ&Aサイトもご用意しております。https://currypan.jp/faq/

＜ 投票対象部門 ＞

・東日本 揚げカレーパン部門 最高金賞・金賞

・東日本 焼きカレーパン部門 最高金賞・金賞

・中日本 揚げカレーパン部門 最高金賞・金賞

・西日本 揚げカレーパン部門 最高金賞・金賞

・西日本 焼きカレーパン部門 最高金賞・金賞

・チーズカレーパン部門 最高金賞・金賞

・キーマカレーパン部門 最高金賞・金賞

・バラエティ部門 最高金賞・金賞





＜新部門（予定）＞

・スパイスカレーパン部門 最高金賞・金賞

スパイスを7種類以上使用していること。※その他の条件は既存部門に準ずる

＜ エントリーカレーパン一覧 ＞

各種カレーパンの写真は下記に用意しております

https://www.grand-prix.info/list/?s=44

西日本 揚げカレーパン部門

鶏の炭火焼きカレーパン[揚げ日和](大分県由布市湯布院町)

牛肉と野菜のおかやまカレーパン[焼きたてパン広場おかやま工房リエゾン](岡山県岡山市北区)

ベーグルカレーパン[SOL BAKERY](岡山県浅口郡里庄町)

徳島・金時豚カレーパン[あがるどーなつ / うだつぱん](徳島県美馬市脇町大字脇町)

大山どりのバターチキンカレーパン[とりどりベーカリー](鳥取県東伯郡)

特選飛騨牛カレーパン[カレーパンの店 ガラムとマサラ](愛知県名古屋市西区)

牛肉ゴロゴロ黄金カレーパン[焼きたてベーカリーシュクルヴァン](山口県柳井市)

中日本 揚げカレーパン部門

伊賀牛すじカレーパン[スマイルファクトリー](三重県伊賀市)

豚の角煮カレーパン[天然酵母造りパンの店 聖庵](大阪府大阪市西淀川区)

牛肉ゴロゴロカレーパン[ベーカリーピカソ](愛知県名古屋市中村区)

長久手カレーパン[石窯パン工房アヴァンセ長久手店](愛知県長久手市)

肉オニマシカレーパン[サムライカレーパン](愛知県名古屋市緑区)

絶品！牛肉ゴロゴロカレーパン[BAKERY&CAFE GAUDI](大阪府大東市)

淡路牛カレーパン[淡路牛カレーパン専門店 サンハート](兵庫県淡路市)

NOT A DOUGHNUTドーナツじゃない“カレーパン” 赤カレーパン[根元 八幡屋礒五郎 イオンモール須坂店](長野県須坂市)

牛肉ゴロっと匠のカレーパン[ベーカリーショパン](愛知県豊橋市)

牛すじとごぼうの大阪甘辛カレーパン[オーサムベーカリー](大阪府大阪市東淀川区)

自家製ビーフカレーパン[エーワンベーカリー](大阪府大阪市北区南森町)

特製! COCOICHIポークカレーパン[SPICEUP! COCOICHIBAKERY](愛知県名古屋市中村区名駅４丁目7-25)

黒毛和牛のスパイシーカレーパン[カジマート スイーツ工房SUCRE](石川県河北郡津幡町)

信州りんごのカレーパン[ベーカリーパンビ](長野県長野市)

黄金の太閣 漆黒のゴールドカレーパン～炭火焼牛すじ黒カレー＆とろけるチェダーチーズ～[R Baker大阪城公園店](大阪府大阪市中央区)

自家製牛肉ゴロゴロカレーパン[513BAKERY](三重県津市)

ぱんやSUNのゴロッと牛肉カレーパン[ぱんやSUNとえふ 茶屋本店](愛知県名古屋市港区)

淡路牛プレミアムごろっごろカレーパン[ベーカリーカフェみさき](兵庫県南あわじ市)

チキンマサラポカレーパン[PoCAFE](愛知県豊川市)

ごろっとお肉の甘口欧風カレーパン[フランスパン神社芦屋本店](兵庫県芦屋市)

欧風スパイスカレーパン[阪急ベーカリー](大阪府高槻市)

新おかざきカレーパン[グランクレール六ツ美](愛知県岡崎市)

とろとろ牛すじカレーフライ[ヤキタテイ宝塚あいあいパーク店](兵庫県宝塚市)

ショウガチキンカレーパン[ドルチェ・ヴィータ](新潟県長岡市)

大和ポークのカレーパン[ぱん焼人こうじろう](奈良県旭ケ丘)

半熟卵入り黒カレーパン[神戸ベル 淡路店](兵庫県淡路市)

松阪牛入りカレーパン[マリアージュ ドゥ ファリーヌ](三重県三重郡菰野町)

丹波鶏のカレーパン[パンの蔵 穂音](兵庫県丹波市)

東日本 揚げカレーパン部門

無敵のカレーパン[ベーカリー花火](東京都墨田区)

カレーパンフォンデュ[ペンギンベーカリー](北海道札幌市清田区)

味わいカレーパン[プチ・アンジュ](東京都国立市)

ごろっと牛肉揚げカレーぱん[yorimici-ベーカリー](茨城県つくば市)

田舎味噌カレーパン[飯能ベーカリーPOCO-POCO](埼玉県飯能市)

コク旨マルジューカレーパン[ベーカリー&カフェマルジュー大山本店](東京都板橋区)

カリカリジューシーカレーパン[ピーターパン静岡](静岡県静岡市駿河区)

肉ゴロカレーパン[パン工房 向日葵](神奈川県藤沢市)

北海道産麦豚の手作りゴロっと角煮チーズカレーパン[あいすの家とエトセトラ](北海道夕張郡長沼町)

牛肉と紅生姜のザクザクカレーパン[BAKERY HINATA](東京都国分寺市東戸倉)

体がほほ笑むカレーパン[クロワッサンフレール](千葉県千葉市中央区)

ザックザクカレーパン[小麦の奴隷](北海道広尾郡大樹町)

大湊海軍カレーパン[大湊海軍カレーパン](青森県十和田市)

特製！静岡美味鳥カレーパン[杏林堂薬局手づくりパン工房ナチュール](静岡県浜松市中央区)

牛肉ゴロゴロカレーパン[リヨンソレイユ](東京都江戸川区)

ひげぱんカレー[ひげのぱん屋](神奈川県横浜市)

本気のカレーパン[須田屋株式会社](千葉県八千代市緑ヶ丘西)

とろけるキャベツとバターチキンの練馬カレーパン[R Baker emio桜台店](東京都練馬区)

ビーフカレーパン[OMO7横浜 by 星野リゾート OMOベーカリー](神奈川県横浜市中区)

ザクザクたっぷりビーフカレーパン[オットポン](東京都墨田区)

自家炊き！国産牛カレーパン[PanoPano](岩手県盛岡市)

自家製ビーフカレーパン[石窯パン工房 PATON 藤枝店](静岡県藤枝市)

北の大地の極うまカレー[レフボン](北海道札幌市西区)

黒毛和牛カレーパン「SUMIKURO」[株式会社さくらやフーズ](福島県郡山市安積)

西日本 焼きカレーパン部門

半熟卵の激辛カレーパン[SOL BAKERY](岡山県浅口郡里庄町)

禁断の肉肉カレーNEO [AKINE BREAD](京都府京都市西京区)

淡路島塩たまねぎカレーパン[淡路島塩パン専門店 しおき](兵庫県淡路市)

牛肉ゴロゴロ辛口焼きカレー[BAKERY&CAFE GAUDI](大阪府大東市)

自家製カレーのクロックムッシュ[富田林市農業公園サバーファーム 農園パン工房 コッペ](大阪府富田林市)

とろ～りチーズ＆トマトの焼きカレーパン[R Bakerエビスタ西宮店](兵庫県西宮市)

サイジョーズカリーパン[小麦の奴隷 西条店](愛媛県西条市)

焼きカレーパン[POTEPAN](兵庫県尼崎市)

バターチキンカレードッグ[サムライカレーパン](愛知県名古屋市緑区)

東日本 焼きカレーパン部門

ザンたま焼きカレーパン[ペンギンベーカリー](北海道札幌市清田区)

海の幸たっぷりカレーぱん[yorimici-ベーカリー](茨城県つくば市)

外カリ中もち！とろけるチーズの焼きカレーベーグル[須田屋株式会社](千葉県八千代市緑ヶ丘西)

八王子野菜に牛肉ゴロッとはちまるカレーパン[株式会社八王子エルシィ](東京都八王子市)

黄金ハニーチーズカリー[杏林堂薬局新初生店手づくりパン工房ナチュール](静岡県浜松市中央区)

熟成チェダーチーズとベーコンの薄焼きカレーパン フーガススタイル[SHOKUNIN Yoyogi](東京都渋谷区)

こだわりの焼きチーズカレーパン[ピーターパン静岡](静岡県静岡市駿河区)

米麹を使ったカリふわグラタンカレーパン[パン工房くろしぇっと](岩手県奥州市)

埼玉県産ほうれん草入りカレーパン[あおやまベーカリー](埼玉県川口市)

清水もつカレーのっぽ[のっぽベーカリー](静岡県富士市)

スーパーフード！ニンニクスプラウトカレーパン[小麦の奴隷 常陸太田店](茨城県常陸太田市)

岩手まるごと短角牛カレーパン[PanoPano](岩手県盛岡市)

大山鶏の手羽元焼きバターカレーパン[BAKERY HINATA](東京都国分寺市東戸倉)

にしよこカレーパン[SHALALA BAKERY](神奈川県横浜市西区浜松町)

ゴールデンポークの欧風焼きカレーパン[焦がしバター食パン専門店BROWNBUTTER](埼玉県鶴ヶ島市)

美瑛和牛と野菜の極上焼きチーズカレーパン[ベーカリー＆カフェ 美瑛 ](東京都武蔵野市)

ターメリック香る欧風焼きカレーパン[クイーンズ伊勢丹](東京都新宿区)



チーズカレーパン部門

北海道産牛のカレーパンフォンデュ[ペンギンベーカリー](北海道札幌市清田区)

カマンベールカレーの生フランス[プチ・アンジュ](東京都国立市)

生チーズカレーパン[私のカレ](大阪府大阪市住吉区帝塚山西)

とろーり＆ゴロリ２つのチーズを味わうカレーパン[カレーパンの店 ガラムとマサラ](愛知県名古屋市西区)

チーズキーマカレーのココット[BAKERY&CAFE GAUDI](大阪府大東市)

茨城県産レンコン入りチーズカレーパン[守谷ベーカリー](茨城県守谷市)

お芋チーズカレーパン[サンハート 洲本店](兵庫県洲本市)

しあわせなラクレットチーズカレーパン [ブーランジェリーボヌール巣鴨店](東京都豊島区)

黒チーズカレーパン[パーネデリシア](群馬県伊勢崎市)

のびるねばりっこチーズカレーパン[とりどりベーカリー](鳥取県東伯郡)

ブルーチーズとはちみつ香る自家製カレーパン[道の駅奥河内くろまろの郷](大阪府河内長野市)

チーズカレーパン[SPICEUP! COCOICHIBAKERY](愛知県名古屋市中村区名駅４丁目7-25)

玄米ブラックチーズカレーパン[エーワンベーカリー](大阪府大阪市北区南森町)

キーマカレーパン部門

オハナ焼豚カレーパン[ベーカリーズキッチン オハナ](埼玉県本庄市)

キーマカレーパン[マルキベーカリー](東京都新宿区)

まるごと北海道キーマカレーパン[かれ～ときんぎょ](北海道札幌市中央区)

信州牛のキーマカレーパン ～隠し味八幡屋礒五郎七味唐辛子～[SANCH](長野県長野市)

さん太の平焼きチーズカレーパン[さん太](愛知県岡崎市羽根町鰻池)

トバいキーマカレーパン[小麦の奴隷](北海道広尾郡大樹町)

濃厚チーズと長州どりのワンハンドキーマ[焼きたてベーカリーシュクルヴァン](山口県柳井市)

箱根イタリアンキーマカレーパン[箱根ベーカリー風祭店](神奈川県小田原市)

トロ玉キーマカレー[BAKERY&CAFE GAUDI](大阪府大東市)

バラエティ部門

すき焼きカレーパン[揚げ日和](大分県由布市湯布院町)

海老カレーパンフォンデュ[ペンギンベーカリー](北海道札幌市清田区)

飯能産鹿肉のジビエカレーデニッシュ[飯能ベーカリーPOCO-POCO](埼玉県飯能市)

しそまきらっきょうのキーマカレーパン[とりどりベーカリー](鳥取県東伯郡)

栃木新名物！？カレーパン餃子[小麦の奴隷 那須烏山店](栃木県那須烏山市)

台湾カレーパン[サムライカレーパン](愛知県名古屋市緑区)

黒ハッシュドビーフパン[SPICEUP! COCOICHIBAKERY](愛知県名古屋市中村区名駅４丁目7-25)

牛たんカレーパン極[希望の丘ベーカリー タパン](東京都町田市)

赤のトマトカレーパン[パーネデリシア](群馬県伊勢崎市)

箱根海賊カレーライスパン[箱根ベーカリー風祭店](神奈川県小田原市)

明太大葉チーズカレーパン[グランクレール六ツ美](愛知県岡崎市)

サーモンカレーパン[サーモンベーカリー](北海道千歳市)

おふくかれーぱん[福乃和](島根県出雲市)

カレーロール[エーワンベーカリー](大阪府大阪市北区南森町)

カレーパニーニ（海老＆ナス）[ヴィドフランス表参道青山](東京都港区北青山)

スパイスカレーパン部門

NOT A DOUGHNUTドーナツじゃない“カレーパン” 黒カレーパン[根元 八幡屋礒五郎 イオンモール須坂店](長野県須坂市)

本格スパイシーチキンカレー[ブーランジェリーボヌール梅屋敷店](東京都大田区)

和美 スパイスで味わうベジカレー[Add spice HISA](神奈川県鎌倉市)

Hotチキンマサラポカレーパン[PoCAFE](愛知県豊川市)

やみつき贅沢カリーパン[フレッズカフェ](大阪府高槻市)

スパイスカレーパン[ツキミソウ](大阪府東大阪市)

＜こちらのプレスリリースに関するお問合せ先＞

[ マスコミ関係者様用お問合せフォーム ]

https://kyokai.fans.ne.jp/currypan/form/form.php?no=6

[ ベーカリー用お問合せフォーム ]

https://kyokai.fans.ne.jp/currypan/contact/