コミュニティ発「信長デイトナ」ロゴTシャツ、Amazonで販売開始／多岐にわたる事業を展開する実業家、野村直生氏が装着体験を実施

株式会社クロスワン

株式会社クロスワン（本社：東京都豊島区、代表取締役：品川 全）は、コミュニティプラットフォーム「FiNANCiE」にて展開する「信長デイトナプロジェクト」発のオリジナルグッズとして、「信長デイトナTシャツ」および「ワイルド品川社長Tシャツ」をAmazonにて販売開始したことをお知らせいたします。

本商品は、プロジェクトの象徴である「信長デイトナ」ロゴをTシャツとしてデザイン展開したオリジナルアイテムです。

実際の着用ビジュアルをもとにグラフィック化したデザインを採用し、プロジェクトの世界観を日常のファッションとして楽しめる仕様としています。

「信長デイトナプロジェクト」は、希少性の高いヴィンテージ腕時計（通称：信長デイトナ）を起点に、その価値や背景にある物語を“所有”だけでなく“体験”として共有する取り組みです。これまで、装着体験の提供やイベント展示、SNS・動画コンテンツでの発信、FiNANCiEコミュニティ運営などを通じて、継続的にプロジェクトの認知拡大を図ってまいりました。

今回のTシャツは、文字・数字・カラー・家紋風モチーフを組み合わせたロゴデザインにより、「信長デイトナ」の個性を視覚的に表現しています。ヴィンテージ腕時計の持つ重厚感と遊び心を融合させた、ファンやコミュニティ参加者の方々にも取り入れやすいアイテムとして展開いたします。

■商品概要

信長デイトナTシャツ（片面プリント）Lサイズ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZBS4H7L)

信長デイトナTシャツ（片面プリント）Mサイズ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZBHF9TW)

信長デイトナTシャツ（片面プリント）Sサイズ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZBBFHMX)

ワイルド品川社長Tシャツ（両面プリント）XLサイズ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZBHBH8P)

■信長デイトナプロジェクトについて

「信長デイトナプロジェクト」は、株式会社クロスワンが展開するヴィンテージ腕時計体験型プロジェクトです。希少性の高いヴィンテージ腕時計を、単なる所有物としてではなく、歴史や物語を共有する体験コンテンツとして位置づけ、装着体験、動画発信、イベント展示、コミュニティ運営などを通じて、新たなラグジュアリー体験の形を提案しています。

■今後の展開

株式会社クロスワンでは、今後も「信長デイトナプロジェクト」を通じて、ヴィンテージ腕時計の魅力をより多くの方に届けるため、グッズ展開、FiNANCiEコミュニティでの企画、動画コンテンツの発信、イベントでの展示・体験機会の創出を継続してまいります。Tシャツや関連グッズについても、ラインナップの拡充を順次検討してまいります。

■多岐にわたる事業を展開する実業家、野村直生氏が装着体験を実施

このたび、多岐にわたる事業を展開する実業家、野村直生氏に、ヴィンテージ腕時計（通称：信長デイトナ）の装着体験を実施していただきました。

野村氏は、株式会社ふたつめの代表を務め、静岡県東部エリアを中心に多角的な事業展開を行う経営者です。

飲食業では「串揚げ・おでん ふたつめ 三島店」や「炭火・和食 富士屋」、「うな串・骨付き肉・銀シャリ FUJIYA」など、業態ごとに明確なコンセプトを持つ店舗を展開。地域に根差した店舗運営で存在感を高めております。

また、リユース事業としては買取専門店「おたからや」の複数店舗を運営し、飲食とは異なる分野でも安定した収益基盤を構築。現場主義を重視し、スピード感ある意思決定と実行力を武器に事業拡大を続けている実業家です。

地域密着型の経営を軸に、「人と街を元気にする店づくり」を掲げ、飲食とリユースの両分野で新たな価値創出に挑戦しております。

今回の装着体験では、日常のスタイリングとの親和性や、経営者としての視点から見た「価値ある時計」の在り方について、多くの示唆を得ることができました。

株式会社クロスワンでは今後も、単なる時計の提供にとどまらず、装着体験を通じた価値の可視化や、ライフスタイルおよびビジネスシーン双方における最適な提案の追求・推進に努めてまいります。

■関連リンク

株式会社(https://futatsume-group.com/)ふたつめ(https://futatsume-group.com/)

■会社概要

会社名：株式会社クロスワン

所在地：東京都豊島区千早2-38-16

代表者：代表取締役 品川 全

設立：1992年

事業内容：ネットプリント／3Dフィギュア制作／民泊事業／ヴィンテージ時計レンタル事業 ほか

■本件に関するお問い合わせ

株式会社クロスワン

TimeShelf事業部

MAIL：crossone6263@gmail.com

TEL：03-5986-1118