宮川大聖「人生4カット」スペシャルコラボフレームを期間限定展開！

株式会社DONGRAMYPROJECT

株式会社DONGRAMY PROJECT（本社：福岡県北九州市）が運営する韓国発のセルフフォトブランド「人生4カット」は、ソロアーティスト宮川大聖とのコラボレーションフレームを発表いたしました。

本コラボレーションでは、宮川大聖の特別デザインの撮影フレームを展開します。

まるで一緒に写真を撮っているような体験ができる、ファン必見の限定コンテンツとなっています。

また、コラボを記念してSNSキャンペーンも開催され、宮川大聖が撮影した人生4カット原本を抽選でプレゼントいたします。

さらに、本コラボレーションフレームはQoo10人生4カット公式オンラインショップでも販売され、オンラインショップでご購入いただいた方の中から抽選で宮川大聖の直筆サイン入りチェキを3名様、大型幕を1名様にプレゼントいたします。

この機会に、宮川大聖との特別な思い出を「人生4カット」でぜひお楽しみください。

■宮川大聖フレーム概要

【宮川大聖 x人生4カット】コラボフレーム

フレーム：全1種

販売期間：2026年5月6日(水・祝)～2026年7月31日(金)

価 格：宮川大聖限定コラボフレーム 1,000円（税込）

■撮影可能店舗

■宮川大聖 ×人生4カットSNSキャンペーン

[表: https://prtimes.jp/data/corp/107950/table/185_1_6605ae2bf6d2f16f01aadd0017a6c6b5.jpg?v=202605050351 ]

宮川大聖と「人生4カット」のコラボレーションを記念して、ここでしか手に入らない豪華プレゼントが当たるSNSキャンペーンを開催いたします。

キャンペーンでは、宮川大聖さんが実際に人生4カットで撮影したフレームの原本を抽選でプレゼント！宮川大聖コラボフレームで撮影した写真を投稿するだけで簡単に参加できるチャンス。

ぜひこの機会に、宮川大聖との特別な思い出をゲットしてください。

【認証ショットイベント】

応募期間：2026年5月6日(水・祝)～2026年7月31日(金)

応募方法

１.宮川大聖公式SNS(@My_kwk_N)をフォロー

２. 人生4カットSNS（@life4cuts_jp）をフォロー

３.宮川大聖限定フレームを撮影し、 応募の際に指定ハッシュタグ、書いて一緒にSNS投稿

・指定ハッシュタグ：#宮川大聖_人生4カット

当選発表：2026年8月5日(火)

【当選商品】

宮川大聖さんが実際に人生4カットで撮影したフレームの原本（5名様）

※日本国内のみ発送可

※ご当選者様には＠life4cuts_jpアカウントより個別にDMをお送りいたします。

■オンライン販売

宮川大聖と人生4カットのコラボフレームは、Qoo10 人生4カット公式オンラインショップでもお買い求めいただけます。

オンラインショップにて宮川大聖コラボフレームをご購入いただいた方の中から、抽選で4名様に宮川大聖直筆サイン入りチェキ、人生4カット大型幕をプレゼント！

お近くに店舗がない方も、ご自宅から気軽に楽しめます。

人生4カット公式オンラインショップ(https://www.qoo10.jp/shop/life4cuts)

オンラインショップ販売期間:2026年5月6日(水・祝)～2026年7月31日(金)12:00まで

【応募方法】

人生4カットオンラインショップにて宮川大聖コラボフレームを購入で自動応募

【当選商品】

A賞:宮川大聖直筆サイン入り人生4カット大型幕1名

B賞:宮川大聖直筆サイン入りチェキ3名様

応募期間:2026年5月6日(水・祝)～7月31日(金)12:00まで

当選発表:8月5日(火)

※当選発表日にQoo10メッセージ機能にて当選発表をいたします。

※A賞の大型幕は展示していたものを使用いたします。

※すべてのイベントは国内配送のみ対象です。

※すべてのイベントはXとinstagramの同時開催となります。

※当選商品はランダムでの発送となり選択はいただけません。

■宮川大聖

東京都の離島・式根島出身のシンガーソングライター。

“みやかわくん”名義で学生時代からSNSへの動画投稿をスタート。

メジャーデビューから1年後には、夢の日本武道館単独公演を開催。

さらに、他アーティストへの楽曲提供も行い、関連ワードは幾度もトレンド入り。

2020年7月より、本名「宮川大聖」での音楽活動を本格的に始動させた。

SNSを中心に活動を行い、現在SNSの総フォロワー数は270万人を超える。

肩書きやジャンルに拘らないマルチな活動が、幅広い世代から支持を得ている。

【宮川大聖 公式SNS】

●X https://x.com/My_kwk_N

●Instagram https://www.instagram.com/my_kwk_n

●TikTok https://www.tiktok.com/@mykwkn.co.jp(https://www.instagram.com/my_kwk_n)

●YouTube https://youtube.com/@my_kwk_n?si=LzBKDWFVf0tH-OJO(https://www.instagram.com/my_kwk_n)

■人生4カットとは

韓国での発売から5年で590店舗を開設した、韓国国内市場シェア50%以上のプレミアムフォトブランド。「盛れないプリクラ」として今までにない地位を確立し、アイドルのカムバック時期やセンイル（誕生日）の推し活として、推しを楽しむ国内外の新たな文化として、MZ世代を筆頭に多くの顧客を魅了。多くのK-POPアイドルやアニメーションとのコラボフレームが登場し、韓国のみならず日本国内外のインバウンド人気も急上昇している。



【人生4カット 公式SNS】

●Instagram(https://www.instagram.com/life4cuts_jp/)

●X(旧：Twitter)(https://twitter.com/life4cuts_jp)

●TikTok(https://www.tiktok.com/@life4cuts_jp?lang=ja-JP)

【人生4カット公式サイト】

https://life4cuts.net/(https://life4cuts.net/)