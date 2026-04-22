ズーラシアンブラス(制作：株式会社スーパーキッズ)は、「ズーラシアンブラス・トランペット・リサイタル」を2026年7月18日(土)ミズキーホール(神奈川県横浜市)で開催いたします。





コンサート情報：

https://www.superkids.co.jp/z-brass/concert/2607RCT/





「ズーラシアンブラス・トランペット・リサイタル」





●ズーラシアンブラスのトランペッター3名によるリサイタル

インドライオン、ドゥクラングール、ホワイトライオンによる、トランペットソロ曲を中心にお届けするコンサート。ピアノには、弦うさぎのベスとハンナが登場します。

今回は、たっぷりとソリストとしてのトランペットの魅力をお楽しみください。ベスとハンナによる、初のピアノ連弾もお楽しみに。





インドライオン





ドゥクラングール





ホワイトライオン





●会場は、「文化芸術事業パートナーのミズキーホール」

ズーラシアンブラスは、2026年度よりミズキーホール(横浜市港北区民文化センター)と、「文化芸術事業パートナー」となりました。東急新横浜線「新綱島駅」直結、新綱島スクエア4・5階にあり、非常に交通アクセスの良い会場です。









【公演概要】

開催日：2026年7月18日(土)

時間 ：14:00(13:30開場)

場所 ：ミズキーホール(横浜市港北区民文化センター)

出演 ：ズーラシアンブラス

(インドライオン、ドゥクラングール、ホワイトライオン)、

弦うさぎ(ベス、ハンナ)

曲目 ：ロンドンデリーの歌(Indian Lion+Beth)

朧月夜(Douc Langur+Beth)

もののけ姫(Douc Langur+Hannah)

スターダスト(White Lion+Hannah)

トランペット・ラブレター(Indian Lion+Beth)

うさぎのダンス即興曲(Beth+Hannah)

この素晴らしき世界(Indian Lion+Beth)

料金 ：全席指定 大人3,500円・学生(中学生～25歳)3,000円・

子ども(3歳から小学生まで)2,500円

※0歳より入場可。3歳以上有料。2歳まで膝上鑑賞無料(大人1人につき1名まで)





＜チケット取り扱い＞

スーパーキッズチケットセンター： https://www.superkids.co.jp/ticket/

ローソンチケット ： https://l-tike.com/









【ズーラシアンブラスとは】

指揮者のオカピをはじめ、演奏するのは全て希少動物という金管五重奏「ズーラシアンブラス」。クラシック音楽における絵本のような役割ができれば…と2000年に誕生しました。2010年には「横浜観光コンベンション特別功労賞」を、2011年には「キッズデザイン賞」において最優秀賞(経済産業大臣賞)を、2023年には「日本管打・吹奏楽アカデミー賞(演奏部門)」を受賞しました。2014年にはコンサートの取組が高く評価され、株式会社スーパーキッズは経済産業省より「がんばる中小企業・小規模事業者300社」に選定されました。また2024年度には高校音楽の教科書に掲載。多数のCD、DVDのみならず、楽譜もリリースし、金管アンサンブル界の裾野を広げています。





「弦うさぎ」(うさぎの弦楽四重奏)「サキソフォックス」(キツネのサックス四重奏)といった動物の仲間たちと行う、親子のためのコンサート「音楽の絵本」は、全国各地のホールで話題となり、海外公演も含め年間約150を数えます。2011年にはオーケストラ「ズーラシアンフィルハーモニー管弦楽団」を結成。これまでのコンサートから更に一歩踏み出し、慣れ親しんだ音楽をより交響的に紡ぐ「シンフォニック童謡」をテーマに展開。子どもたちのクラシック音楽への興味を一層高めています。





「ズーラシアンブラス」は、これからも音楽の素晴らしさを知る糸口を提供していきたいと思っています。