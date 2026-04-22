カナディアン・パシフィック・カンザスシティ(CPKC)は、米国・メキシコ・カナダを単一の路線で結ぶ、北米初のトランスナショナル鉄道ネットワークとして、さらなる成長 を続けています。この度、日本の報道関係者の皆様を対象に、下記の通り記者説明会を開催いたします。 本説明会では、日本市場の重要性および、日本および海外の荷主企業が北米市場へアクセスするための新たな物流ソリューションについてご紹介いたします。 また、アジアと北米市場を結ぶ新たなゲートウェイとして注目される、メキシコ・ラサロ・カルデナス港に焦点を当て、同港の成長性および CPKC 鉄道ネットワークを活用した物流機会についてご説明いたします。

■ 開催概要

日時： 2026年5月11日（月） 10:00～11:30 会場： TKPガーデンシティPREMIUM浜松町 WTCアネックス10階

■ 登壇者

・Jordan Kajfasz Vice President, Sales and Marketing Intermodal ・Misha A. Murakami Director of Sales, International Intermodal

■ 主な内容

・日本市場におけるCPKCの戦略的重要性 ・北米向けインターモーダル輸送の最新動向 ・日本・海外荷主向け物流ソリューションの進展 ・メキシコ・ラサロ・カルデナス港を活用した新たな物流ルート

■ ラサロ・カルデナス港について

ラサロ・カルデナス港 は、メキシコ第2位の規模を誇る港湾であり、混雑が少なく、今後の拡張計画により大きな成長が期待されています。 同港は、CPKCの鉄道ネットワークを通じて、メキシコおよび米国の主要市場へのアクセスを可能にする、アジアと北米を結ぶ新たな物流ゲートウェイとして注目されています。

■ 当日のプログラム

10:00 - 10:10 受付・コーヒーサービス 10:10 - 10:15 開会挨拶・進行案内（モデレーター：吉田 麻貴） 10:15 - 10:40 プレゼンテーション① Jordan Kajfasz ・CPKCネットワーク概要 ・日本市場の重要性 ・インターモーダル輸送の進展 10:40 - 11:00 プレゼンテーション② Misha A. Murakami ・国際インターモーダルの最新動向 ・ラサロ・カルデナス港ゲートウェイ ・日本荷主向けビジネス機会 11:00 - 11:30 質疑応答 11:30 - 12:00 ネットワーキング／個別取材対応

■ お申し込み方法

ご参加をご希望の方は、4月30日（木）までに、下記までメールにてお申し込みください。皆様のご参加をお待ちしております。 スターマリン・パブリックリレーションズ株式会社（日本語） 担当：吉田 麻貴 Mobile: 81 80 3398 3726 Email: maki@starmarinepr.com RTG Communications （English） Ashleigh POWLEY mobile: (852) 6713 0485 Email: Ashleigh@rtgcommunications.com