耐熱塗料・機能性塗料の製造販売を行うオキツモ株式会社(本社：三重県名張市、代表取締役社長：山中 重治)は、センサ・カメラ用低反射塗料「T-BLACK」から、近赤外線の不要な反射を吸収する【近赤外線シリーズ】を2026年4月21日に発売します。産業用LiDARや自動運転車のADAS用途など、精度が求められるセンサやカメラ製品の課題解決を目指します。





キービジュアル





■T-BLACK 商品提案ページ URL： https://landing.okitsumo.co.jp/t-black1









■開発背景・目的

ADAS(先進運転支援システム)、自動運転、工場や物流の自動化、生体認証など、多岐にわたる分野で赤外線を利用したセンシングは欠かせない技術となっています。

T-BLACKは、これらの分野で使用されるセンサやカメラの精度向上を通じて、社会の成長を後押しします。





オキツモ株式会社は、暖房機用塗料で培った赤外線コントロール技術と、プロジェクター・ヘッドライト用塗料の光制御技術を融合し、近赤外線を最大97％吸収する低反射塗料の開発に成功。次世代のセンシング分野における課題解決と社会への貢献を目指します。





ADAS・自動運転用センサ





■製品特長

近赤外線シリーズは、センサ・カメラ機器で発生する赤外線ノイズを吸収し、センサやカメラの測定可能距離の延伸／誤検知の防止／検知精度向上を実現する塗料です。





＜ハイエンド仕様：TBL-12X＞

・業界最高水準の近赤外線領域の低反射性を実現しています。 全光反射率：2.8％

・金属・樹脂・ガラスなど異なる素材へ「1液・1コート」で対応し、量産性に優れます。

・光学特性はもちろん、車載用の長期環境試験をクリアする塗料です。









＜スタンダード仕様：TBL-1201／TBL-1202＞

・近赤外線領域で優れた低反射性。

・樹脂素材用と金属用があります。

樹脂用：全光反射率3.4％、金属用：同5.4％









■想定用途(実績含む)

ADAS・自動運転センサ、LiDAR、3Dレーザースキャナ、マシンビジョンカメラ、

顔認証システムカメラ、AR・VRデバイス、レーザー加工機 等









【会社概要】

オキツモ株式会社

所在地 ： 三重県名張市蔵持町芝出1109-7

代表取締役社長 ： 山中 重治

事業内容 ： 耐熱塗料・機能性塗料の製造販売

コーポレートサイト： https://www.okitsumo.co.jp/









【本件に関するお問い合わせ先】

オキツモ株式会社 新領域開発部

担当： 坪井

Mail： homepage@okitsumo.co.jp

TEL ： 0595-62-7576