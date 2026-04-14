逆浸透海水淡水化市場、2032年に31032百万米ドルへ CAGR7.9%で成長予測
逆浸透海水淡水化とは
逆浸透海水淡水化（SWRO）は、半透膜に高圧を付与することで水分子のみを透過させ、塩分・ミネラル・有機不純物を分離する膜分離プロセスである。本技術は、逆浸透膜技術、高圧ポンプシステム、エネルギー回収装置の統合によって成立する高度な水処理システムである。
システム構成は、取水・前処理・高圧送水・膜分離・後処理の各工程から構成される。近年ではエネルギー回収技術の進展により、単位造水エネルギーの低減が進み、特に中東・北アフリカ地域では大規模商業化が加速している。
本市場の拡大は、逆浸透膜技術の高性能化、水処理インフラ投資の拡大、水資源安全保障ニーズの高度化によって強力に牽引されている。
また産業構造は従来のEPC中心モデルから、「建設＋運営＋資産管理」を統合したライフサイクル型水務ビジネスへと転換しており、SWROは基盤インフラ領域としての戦略的重要性を一段と高めている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346881/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346881/images/bodyimage2】
図. 逆浸透海水淡水化の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「逆浸透海水淡水化―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、逆浸透海水淡水化の世界市場は、2025年に18208百万米ドルと推定され、2026年には19643百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）7.9%で推移し、2032年には31032百万米ドルに拡大すると見込まれています。
収益構造とビジネスモデルの転換
SWRO業界の収益構造は、「EPC（設計・調達・建設）における低マージン」と「O&Mおよび資産運営における高マージン」という二重構造を形成している。EPC段階では設備調達・海洋工事・地盤条件などのリスク要因により利益率は圧縮されやすい。
一方、BOO/BOOTモデルや長期O&M契約では、稼働率連動型の安定収益が確保されやすく、膜寿命管理、薬品制御、エネルギー最適化などの運転ノウハウが利益率を左右する重要要素となる。特に運転データを活用したデジタル最適化により、収益安定性は大きく向上している。
市場成長ドライバー：水資源制約と政策投資の拡大
SWRO市場の成長を支える最大要因は、世界的な水資源不足の深刻化である。沿岸都市や乾燥地域では淡水供給の制約が強まり、海水淡水化はスケーラブルな代替水源として位置付けられている。
例えば北アフリカ諸国では、2030年に向けて海水淡水化比率を大幅に引き上げる国家戦略が進行している。また2025年前後の各種産業レポートでは、淡水化プロジェクトの新規容量は継続的に上方修正されており、政策資金と民間投資の双方が市場拡大を後押ししている。
さらに再生可能エネルギーとSWROの統合が進展しており、太陽光・風力電源との組み合わせによりライフサイクルコストとCO?排出の低減が進んでいる点も重要な成長要因である。
技術課題：膜劣化・環境負荷・高エネルギー依存
一方でSWROには複数の技術的課題が存在する。第一に、膜ファウリング（汚染・スケーリング）による性能劣化であり、運転効率と維持コストに直接影響を与える。第二に、高濃度ブライン（濃縮塩水）の排出処理であり、環境規制の強化により処理技術の高度化が求められている。
さらに高圧運転を伴うためエネルギー消費が依然として大きく、エネルギー効率改善は業界の中心的技術テーマである。現在はエネルギー回収装置の高度化により改善が進んでいるが、さらなる最適化余地は依然として大きい。
逆浸透海水淡水化（SWRO）は、半透膜に高圧を付与することで水分子のみを透過させ、塩分・ミネラル・有機不純物を分離する膜分離プロセスである。本技術は、逆浸透膜技術、高圧ポンプシステム、エネルギー回収装置の統合によって成立する高度な水処理システムである。
システム構成は、取水・前処理・高圧送水・膜分離・後処理の各工程から構成される。近年ではエネルギー回収技術の進展により、単位造水エネルギーの低減が進み、特に中東・北アフリカ地域では大規模商業化が加速している。
本市場の拡大は、逆浸透膜技術の高性能化、水処理インフラ投資の拡大、水資源安全保障ニーズの高度化によって強力に牽引されている。
また産業構造は従来のEPC中心モデルから、「建設＋運営＋資産管理」を統合したライフサイクル型水務ビジネスへと転換しており、SWROは基盤インフラ領域としての戦略的重要性を一段と高めている。
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図. 逆浸透海水淡水化の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「逆浸透海水淡水化―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、逆浸透海水淡水化の世界市場は、2025年に18208百万米ドルと推定され、2026年には19643百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）7.9%で推移し、2032年には31032百万米ドルに拡大すると見込まれています。
収益構造とビジネスモデルの転換
SWRO業界の収益構造は、「EPC（設計・調達・建設）における低マージン」と「O&Mおよび資産運営における高マージン」という二重構造を形成している。EPC段階では設備調達・海洋工事・地盤条件などのリスク要因により利益率は圧縮されやすい。
一方、BOO/BOOTモデルや長期O&M契約では、稼働率連動型の安定収益が確保されやすく、膜寿命管理、薬品制御、エネルギー最適化などの運転ノウハウが利益率を左右する重要要素となる。特に運転データを活用したデジタル最適化により、収益安定性は大きく向上している。
市場成長ドライバー：水資源制約と政策投資の拡大
SWRO市場の成長を支える最大要因は、世界的な水資源不足の深刻化である。沿岸都市や乾燥地域では淡水供給の制約が強まり、海水淡水化はスケーラブルな代替水源として位置付けられている。
例えば北アフリカ諸国では、2030年に向けて海水淡水化比率を大幅に引き上げる国家戦略が進行している。また2025年前後の各種産業レポートでは、淡水化プロジェクトの新規容量は継続的に上方修正されており、政策資金と民間投資の双方が市場拡大を後押ししている。
さらに再生可能エネルギーとSWROの統合が進展しており、太陽光・風力電源との組み合わせによりライフサイクルコストとCO?排出の低減が進んでいる点も重要な成長要因である。
技術課題：膜劣化・環境負荷・高エネルギー依存
一方でSWROには複数の技術的課題が存在する。第一に、膜ファウリング（汚染・スケーリング）による性能劣化であり、運転効率と維持コストに直接影響を与える。第二に、高濃度ブライン（濃縮塩水）の排出処理であり、環境規制の強化により処理技術の高度化が求められている。
さらに高圧運転を伴うためエネルギー消費が依然として大きく、エネルギー効率改善は業界の中心的技術テーマである。現在はエネルギー回収装置の高度化により改善が進んでいるが、さらなる最適化余地は依然として大きい。