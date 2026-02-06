生成AI「Gemini」と「n8n」で描く自律型SNS運用　計画作りから投稿自動化まで（2/20 オンライン）

2026年2月20日（金）12：10〜12：55 生成AI活用！SNS運用計画と自動化入門【SNSマネージャー 定例セッション Vol.17】SNS運用、「なんとなく」で続けていませんか？ 一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は2026年2月20日、定例セッションとして無料セミナーを開催します。各地の商工会議所で好評を博したワークショップをベースに、最新のワークフロー自動化ツール「n8n」の実装事例を加えたダイジェスト版です。







































▼詳細・申し込みhttps://digitalpr.jp/table_img/2934/127542/127542_web_1.png■セミナー概要SNSを活用したいけれど、人手がないなどのリソース不足から運用を諦めていませんか。AIとオープンソース技術を組み合わせることで解決できます。「Gemini」による設計と「n8n」による自動化で初期費用をかけずに始める方法をご紹介。昨年、各地の商工会議所で開催した「Geminiで作成するSNS運用計画ワークショップ」の内容をダイジェストでお届けします。前半では、事業戦略に基づいたSNSの「選び方」と「運用設計」を5つの手順で解説。生成AIを活用して、成果につながるSNS運用計画をゼロから作る方法をお伝えします。後半では、運用計画を立てた後にワークフロー自動化ツール「n8n」を使った投稿自動化の事例をお見せします。Geminiとn8nの組み合わせは、初期費用ゼロで始められるのも魅力です。まずは「こんなことができるんだ、自分もやってみよう！」ときっかけになれば幸いです。▼以下のような方におすすめの内容ですAI導入を経営層から求められているが、高額なツール導入には二の足を踏んでいる方。生成AI×マーケティング」の最新トレンドや、具体的なハウツーを知りたい方。人手不足のため、テクノロジーでの解決策を探している方。- マイクは常時ミュートでお願いします。- アーカイブ配信はございません。※SNSマネージャー資格保有者は、SNSマネージャー限定Facebookグループでアーカイブ配信をご覧になれます。■登壇者

久保田 善博（くぼた よしひろ）



株式会社Banso 代表



チーフSNSマネージャー / ウェブ解析士マスター / 上級ウェブ広告マネージャー



2001年からウェブデザイナーとしてIT業界に従事後、マーケターへ転身。2019年に株式会社Bansoを設立。 ウェブ解析士協会と茨城県土浦市との連携協定締結に尽力し、ICT支援相談室相談員として地域企業を支援。全国各地の商工会議所でセミナー講師を務める。中小企業のDX推進伴走支援の専門家。

















日本のすべての企業担当者がSNSの基本知識を持ち、運用できることを目的として創設された資格です。2025年12月31日現在の有資格者は1106人。資格レベルは初級・上級・チーフと3段階あり、企業内で働くSNS運用者はもちろん、SNSコンサルタントや経営者・フリーランスなど幅広い職種の人が受講しています。運営は一般社団法人ウェブ解析士協会（東京都新宿区、https://www.waca.associates/jp/）。









ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析やSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、産業振興や社会教育を推進します。





注意事項講座はZoomを利用して行います。当日までにご準備ください。受講者に起因する接続不良などについては中断せずにセミナーを進めます。コンピュータの動作やソフトウェアなどの動作不良に関するサポートは行いません。SNSマネージャーとは一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）本件に関するお問合わせ先一般社団法人 ウェブ解析士協会seminar@waca.or.jp関連リンクWACA会員登録https://membership.waca.or.jp/course/register/54636/セッション申し込みhttps://web-mining.doorkeeper.jp/events/194786SNSマネージャーとはhttps://www.waca.or.jp/snsmanager/